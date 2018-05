Linares Deportivo Acuerdo entre el Linares y Jaime Molina para cerrar su renovación David Salido 'Chomfli'. / ENRIQUE Chomfli anuncia que no seguirá en Linares, donde le ofrecieron dos años más cobrando lo mismo que el anterior, se marchará a Madrid a ser Guardia Civil ÁNGEL MENDOZA LINARES Jueves, 17 mayo 2018, 01:30

Después del revuelo que causó la oferta a la baja del Linares a Jaime Molina, que rechazó el técnico, el club ha escuchado el deseo de la afición y ha vuelto a sentarse con el malagueño para aceptar una renovación manteniendo las condiciones económicas por las que vino.

Ahora sólo falta cerrar un tema, el deportivo, en el que deben ponerse de acuerdo el técnico y el director deportivo, para configurar un equipo al gusto de ambos y que aspire a jugar el play-off de ascenso.

A falta de que el club haga oficial su renovación, al cierre de esta edición bien valen como prueba de compromiso las palabras del técnico ayer en Canal Sur: «Hemos derivado la conversación a lo deportivo, lo económico está solucionado, y queda ver cuál es el presupuesto y el objetivo. Tiene que quedar muy claro, que la directiva se lo ofrezca a la afición, la afición lo haga suyo y se hagan abonados. Miguel y yo estamos hablando para que en las próximas horas lleguemos a un acuerdo para la configuración de la plantilla, que es igual de importante que lo económico».

Una buena noticia para la afición, paso importante para volver a ilusionarla y recobrar la confianza, que ellos se traduzca en abonos y que sea viable económicamente un proyecto deportivo ambicioso capitaneado por Jaime Molina en el banquillo y Miguel Linares en los despachos. Jesús Medina y su directiva velarán por unas cuentas saneadas.

Oferta insuficiente

El que no seguirá por Linarejos es David Salido. El popular 'Chomfli' se había consagrado hace poco más de un mes como uno de los talentos emergentes del fútbol linarense. El único representante de la cantera azulilla en la primera plantilla, junto a Pekes, ambos venían de la División de Honor juvenil y han demostrado que ya son jugadores de Tercera División, pasando la prueba de una plaza tan exigente como Linarejos.

Pero hace poco más de un mes, el lateral zurdo se rompió los ligamentos de la rodilla. Fue intervenido y, justo después, el club le ofreció la renovación. Sin embargo, las condiciones que le ofrecían a Chomfli no eran las que el joven esperaba tras haber sido un hombre clave en muchas fases del campeonato.

La oferta que le hizo el Linares fue que firmase dos años por la misma cantidad que cobraba cuando subió del juvenil, algo que al futbolista no le daba para pagarse la academia de la Guardia Civil (que cuesta 145 euros al mes) y la gasolina de sus viajes a Madrid. Así que pidió un aumento para, por lo menos, cubrir sus gastos.

El club lo desestimó en primera instancia y «no han vuelto a ponerse en contacto conmigo. Aceptarla es inviable, por el tiempo y dedicación que requiere el Linares, aceptar esa oferta y más siendo de 2 años. Yo mostré mi posición, esperaba que pudiéramos negociar para llegar a un término medio, pero llevo un mes sin recibir una respuesta, ni una llamada, y he tomado la decisión. Con lo que venía cobrando, este año tuve que tocar mis propios ahorros y de lo que me daban mis padres, así iba tirando, pero no me puede costar el dinero jugar al fútbol».

25 partidos jugados y 1 gol

Salvo por la lesión, ha sido una buena temporada para el linarense de 21 años, con 25 partidos jugados, 17 como titular, 1.667 minutos y 1 gol anotado, actuando como polivalente comodín en el lateral y el interior zurdo.

«Llevaba una progresión muy buena, me adapté bien a la Tercera y, si echo la vista atrás, no le veo sentido a lo que me han ofrecido. Podría esperar 2 años más a presentarme en la academia, pero tendría que trabajar por la tarde-noche pero, ¿cómo compaginas salir de trabajar 6 ú 8 horas por la noche y entrenar a la mañana siguiente al nivel de exigencia que se nos pide en Linares? Llegaría sin fuerzas para rendir, no era una buena opción esa», contó en su despedida.

Así que Chomfli ya lo tiene decidido y se lo comunicó a la afición por sus redes sociales: «Me voy a ir a la academia de Valdemoro y, si me dan la oportunidad, buscaré un equipo de Tercera o Regional en Madrid para mantener el nivel competitivo. Si me sale bien, seré Guardia Civil y si no sale me buscaré la vida con el fútbol y los estudios. Lo consulté con mi familia y mi representante, todos me han apoyado».

La operación fue un éxito, incluso le descubrieron un problema de menisco que fue arreglado en el quirófano. El lunes le quitan las muletas y empieza la rehabilitación.

«La lesión ha sido otro motivo, te das cuenta que por ese dinero no merece la pena el disgusto y la operación. Estoy empezando a caminar, me presento al examen el 7 de julio y espero llegar bien a las pruebas físicas de septiembre. Ahora con el miedo normal, tengo que poder volver a estirar y flexionar bien la rodilla», dijo con confianza.

Chomfli es un canterano de pura cepa, formado desde muy niño en los escalafones inferiores del Santa Ana hasta Tercera Andaluza, pasó unos meses por el Santa Fe y recaló en la 2015/2016 en el filial del Linares Deportivo. Quizá por eso, considera que su adiós no es un hasta siempre a la afición

«Es un hasta luego. Quién sabe si se me da bien el fútbol en la Tercera de Madrid y a la vuelta de unos años valgo el doble que ahora, o la mitad, nunca se sabe con estas cosas. Lo que sí sé es que me gustaría volver a ponerme la azulilla en el futuro», concluyó Chomfli.