Linares Deportivo La afición del Linares fleta un autocar para arropar al equipo en Guadix Lara, Rodri, Rosales y Bazán, esperando la suspensión. / ENRIQUE Hoy está previsto que el Juez Único falle dando los 3 puntos a los mineros y victoria por 3-0 ante la incomparecencia del River Melilla en Linarejos ÁNGEL MENDOZA LINARES Martes, 11 septiembre 2018, 00:39

El domingo a las 18:00 en el Municipal de Guadix estará el Linares Deportivo vestido de corto para buscar 3 nuevos puntos en el curso liguero. Aunque mirando la clasificación, los de Arsenal aparezcan sólo con 3 en el casillero, está previsto que mañana el Juez Único dictamine de forma oficial que la incomparecencia del River Melilla en Linarejos le otorga a los mineros la victoria por 3-0. Se pondrían con 6 puntos, en el grupo de Alhaurino, Motril, El Palo, Antequera y Mancha Real.

Sólo dos equipos están por encima de ellos. El sorprendente líder, Huétor Tájar, cuyo caso llama la atención. Una plantilla desmantelada tras la gran temporada pasada y que ha empezado en nuevo curso con la misma inercia del año pasado, 9 de 9, el único que lo ha conseguido. Le sigue con 7 puntos el Juventud de Torremolinos.

La hinchada linarense sabe lo importante que es ganar en el campo accitano, por eso ha preparado un desplazamiento en autobús. Salida desde Santa Margarita a las 15:00 y regreso después del encuentro. El precio del autocar es de 8 euros para los miembros de la asociación 'Abonados de azul y blanco' y 10 euros para el resto de seguidores que quieran acompañarles.

La plantilla se ha quedado con las ganas de jugar este fin de semana, aunque se intenta mirar el lado positivo de todo. Llegarán frescos al encuentro contra un Guadix que sorprendió al Real Jaén ganando en La Victoria. Cierto es que la fortuna estuvo de cara en algunas acciones para los accitanos, pero la eficacia goleadora que exhibieron deja también a las claras que no van a ser un rival asequible este año.

Ninguno lo va a ser realmente, en Linares también se comenta la derrota del Mancha Real en el campo de un Poli Almería que no había sumado, hasta el domingo, ningún punto. Y como el calendario es así de caprichoso y el Linares irá cogiendo a los que suelto su eterno rival, este año el equipo minero lo va a tener relativamente fácil para poder ver en acción y analizar a sus siguientes rivales.

Estado del césped

Volviendo a que no hay mal que por bien no venga, el municipal de Linarejos no sufrió y con la llegada de las lluvias y estos días de entrada otoñal, se espera ver un poco más recuperado el césped de cara a la próxima visita del CD Rincón, de la Victoria. También ha venido bien para que los jugadores que andaban con molestias se recuperen definitivamente y se lo sigan poniendo difícil al míster para hacer la elección.

Javi Bolo se quedó con ganas de haber tenido sus primeros minutos de corto, posiblemente se le vea en la segunda parte de Guadix. Aún está cogiendo el ritmo y él mismo reconoce que «me falta esa chispa que te da la competición». Tiempo al tiempo para ver su primer gol como jugador minero. Pasada la desilusión de cuantos se dieron cita en Linarejos y se quedaron sin fútbol, se abre otra semana ilusionante en la que la afición quiere volver a ver en acción a los suyos.