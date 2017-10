Linares Deportivo Aguado: «El equipo va recuperándose, cogiendo la forma y metido en la pelea» Jugada del partido del Linares Deportivo en Huétor Vega. / R. L. PÉREZ Lamenta el mal estado del terreno de juego de Linarejos, al que culpa de ser el responsable de muchas de las lesiones que sufre la plantilla JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Sábado, 21 octubre 2017, 01:29

El técnico del Linares Deportivo, Joseba Aguado, ha analizado la situación de su equipo y al rival que visitará Linarejos el próximo domingo (17 horas). «El Juventud de Torremolinos - explica - es un conjunto que tiene una continuidad del año pasado y cuenta con jugadores experimentados y otros jóvenes que algunos equipos fuertes de la categoría estuvieron pendientes de su contratación. Han empezado la competición ganando al Huétor Tájar, empatando al Palo y han ganado otros partidos importantes. Es verdad que ahora llevan algunas derrotas y vienen de empatar con el San Pedro tres a tres, con lo cual hay que tenerles un respeto, pero nosotros en Linares debemos ir a ganar todos los partidos y en eso estamos. Queremos hacer un buen partido y conseguir otra victoria en casa».

Añade: «Ahora Torremolinos tiene una serie de jugadores muy conocidos en la categoría, jóvenes que quieren crecer y estar en equipos grandes y un técnico que está haciendo un gran trabajo en los últimos años. Hay que tener cuidado con ellos, pero en casa lo daremos todo para sumar otra victoria y empezar a recoger el fruto del trabajo desarrollado para ir colocándonos en el grupo de cabeza».

Aguado cree que en el equipo se empieza a ver una mejoría sensible. «Ya ante el Loja vimos algo, el problema lo hemos tenido de 'transfer', de operaciones, alguna lesión, cuando juntas todo eso parece que todo son cosas adversas. El equipo va recuperándose, cogiendo la forma y vamos viendo al conjunto que queremos, metido en la pelea con otros ocho o nueve equipos más».

Sobre la derrota ante el Malagueño explicó que «con el cero a dos tienes dos oportunidades y el portero hace dos grandes intervenciones, con el dos a dos nos anulan un gol que la semana pasada con el Antequera a ellos sí se lo conceden y al final mueres en la orilla». «Robador no hace ninguna parada además de los tres goles y es una pena. He intentado sacar lo bueno del partido, porque si saco lo malo estaría muy condicionado. Y hay que decir a los chavales que volvimos a tener una alineación que no es el nivel que tenemos que tener para el objetivo que tenemos, pero hay que seguir animándolos y si mantenemos esta línea tan serios como en Málaga seguro que habrá más victorias que derrotas», agrega.

Mal estado del césped

Aguado cree que influye el terreno de juego de Linarejos. «Hay partes - señala - que están como arenas movedizas, muy blandas y por ahí es por donde están viniendo muchos de los problemas físicos que está sufriendo la plantilla. Ha habido un inicio de pretemporada muy especial. Yo soy el segundo entrenador de este proyecto, llegamos muy tarde para firmar a ciertos jugadores y las circunstancias nos han condicionado, pero si ves a algunos equipos de la provincia pues les pasa igual o peor. La gente joven se tiene que poner las pilas y aprender muy rápido. Tenemos cinco o seis bajas en el once titular que han sido claves en este inicio de temporada».