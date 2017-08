Linares Deportivo Aguado: «Este escudo nos manda ascender» El técnico azulillo, Joseba Aguado, dando instrucciones a sus jugadores en la banda. / ENRIQUE El técnico del Linares no dudará en dejar fichas libres al inicio de liga ÁNGEL MENDOZA LINARES Viernes, 4 agosto 2017, 00:51

Buena imagen la que dejó el Linares frente a El Ejido, poco a poco se va viendo el trabajo en la plantilla pero aún quedan muchas preguntas en el aire, los culebrones de Joselu y Luis Lara, además de cinco (o más) jugadores por venir a falta de dos semanas para el inicio liguero. De todo ello habla Joseba Aguado.Empezando por el amistoso ante los almerienses, su nota es positiva: «Después del gran esfuerzo y del partido contra el Córdoba en casa, queríamos dar una imagen muy diferente. Contra el Córdoba fue un partido trampa, El Ejido viene de hacer una pretemporada muy buena e hicimos un partido serio, quizá no tengamos que trabajar tanto en el aspecto defensivo durante la liga. Se ven cosas, también hubo llegadas, y creo que es un partido para que nuestros aficionados cojan confianza y renueven abonos».

Aunque brilló sobremanera el meta David Robador, el técnico insiste en que «todo el equipo estuvo bien. David es un portero con proyección, espero que no sea el portero el más destacado en todos los partidos. En la primera parte fue un tú a tú, en la segunda parte su fondo de armario es más grande que el nuestro. Estamos trabajando fuerte y de ahí el cansancio. Estoy contento con el trabajo de los chavales».

A falta de firmar a uno o dos delanteros, José Manuel está asumiendo el rol de 9 pero ¿este es el plan que tiene Aguado para el atacante? «José Manuel viene para ser delantero, segundo y jugador de banda. Lo que intentamos es que los futbolistas sean polivalentes y él lo es, ambidiestro y juega en las tres posiciones, nos da experiencia y estamos contentos con su trabajo».

Dejar cinco fichajes para el final y esperar que vengan jugadores de superior categoría es un riesgo que mantiene en tensión a un sector de la afición, pero el granadino asegura que «el riesgo está desde que empezamos tarde. Nos la tenemos que jugar, no podemos firmar tres jugadores y que en dos semanas no nos sirvan. De aquí al fin de semana espero que dos se incorporen, no me importaría empezar la liga y que luego se incorporen dos más. Ya tenemos un bloque, una forma, el calendario me dicen que es aceptable pero yo creo que el primero en San Pedro es complicado y en casa con el Torredonjimeno, con exjugadores del Linares, va a ser temible».

Mantiene el discurso de «el objetivo es ascender», pero también reitera que la plantilla que empiece la liga no será la misma que la acabe. «Con todo lo que ha coincidido esta pretemporada, te puedes equivocar en algún fichaje, pero no se va a ascender el 20 de agosto, tendremos que construir y cambiar algún jugador por el trayecto, a partir de enero se verá un Linares intensivo y con opciones de verdad. Este año tenemos en el Grupo IX los 3 descensos, cuatro equipos con play-off el año pasado que no ascendieron pese a tener presupuestos increíbles, el Motril se quedó quinto con otro gran presupuesto y este año se refuerza mucho más. Estamos hablando de 10 equipos luchando por play-off y nosotros con tardanza. El escudo nos manda entrar en fase de ascenso y ascender».

Giro en el caso de Joselu

Cuando parecía que Joselu se quedaba en la plantilla, otro contratiempo: «Joselu cuando nos dio el OK, a la media hora llama con una oferta y nos tiene parados. Tenemos que dar todo el cariño a Luis Lara y Joselu para que sigan, son jugadores que marcan diferencias. Insisto en que Luis Lara quiero que sea el capitán del equipo. No entro en lo económico, pero el Linares no puede regalar las cosas, cuando ellos pidieron este contrato. Si pagan la cláusula no podemos hacer nada, miremos lo de Neymar. Quiero que se queden, si los tuviésemos aquí tendríamos mucho avanzado».

De hecho, el Linares tenía cerrado a Manolillo, pero el extremo diestro de Lupión se ha ido al Real Jaén y «uno de los culpables es Joselu. Pensábamos que se quedaba y Manolillo es un chaval excelente, me sabía mal tenerle entretenido y no decirle la verdad. Le pregunté si podía esperar, pero le salió la oferta de Jaén. Jugamos con ese riesgo y creo que si Joselu se quedaba, salíamos ganando. Luego está que cuadre el presupuesto».

Así que el Linares y Aguado se mantienen en la cuerda floja con estos dos casos. «No puedo jugar con otras cartas. Le dije al presi que si se quedaban los dos no firmaríamos a otro futbolista porque son dos titulares indiscutibles, pero hay que esperar y estar ahí. Si se escapan los dos, el mercado nos da esa posibilidad. Hemos firmado a Braim que viene más barato que Manolillo por llegar cedido del Melilla. Tenemos que seguir buscando esos futbolistas y tenerlos guardados. Joselu está entrenando. ¿Luis está depresivo? Es un baja médica. En verano los resfriados son muy jodidos», añade intentando quitar hierro al asunto.

Ha quedado claro que con Robador la portería del Linares estará bien segura este año, le ha bastado un partido para ganarse la confianza de Linarejos, y respecto al otro guardameta que debe venir, Aguado, que hace una semana puso sobre la mesa la opción de recuperar a Lopito, afirma en este momento que «no estamos negociando con Lopito. Buscamos gente que entre en el presupuesto y sea gente que pueda competir. Nos gustaría que venga otra gente, pero si quiero cubrir un jugador más fuerte en una posición, tengo que quitarlo en otra. Es cuestión de presupuesto».

Del partido ante El Ejido también gustaron al público los minutos que Braim estuvo sobre el campo. El extremo cedido por el Melilla es de ese perfil eléctrico que a la grada minera encandila. «Braim es un jugador que conozco del Melilla, metió 11 goles en un equipo muy técnico y vertical, salió la posibilidad y había que firmarlo porque es un jugador diferente a lo que tenemos y nos puede dar mucho en este campo. Vino cansado del viaje y el partido en Melilla, sin entenderse con los compañeros, pero se ha visto que puede ser un jugador revulsivo y que tiene gol. Empezó pretemporada el 8 de julio, dos semanas antes que nosotros».

Hace unos días señaló a Briones y el miércoles lo puso de pivote. «Es una variante. Lo que quiero es tener una plantilla competitiva porque eso es lo que nos garantiza estar en play-off, faltan dos semanas y falta gente, ya veremos si siguen o no siguen», añade Aguado.