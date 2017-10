Linares Deportivo Aguado no está a gusto en Linares Joseba Aguado, el día de su presentación como entrenador del Linares. / ENRIQUE Se torna urgente una reunión entre Medina y el técnico para reconducir la situación ÁNGEL MENDOZA Linares Martes, 3 octubre 2017, 00:21

Semana de preparativos para el derbi entre el Linares y el Real Jaén. No es la mejor semana desde luego para hacer revoluciones dentro de un vestuario, pero se ha filtrado que Joseba Aguado ha comunicado al club que no está a gusto en Linares. ¿Eso quiere decir que va a salir el técnico granadino? No tiene por qué, lo que sí es innegable es que hace falta que presidente y técnico se sienten a hablar del por qué (pasa esto) y de cómo solucionarlo.

Cierto es que para el técnico granadino no está siendo fácil el arranque de temporada. La enfermería ha mermado la capacidad ofensiva del equipo, los fichajes han llegado tarde y algunos no están ni disponibles tres semanas después, como es el caso de Palomeque, al que la RFEF le ha denegado el alta que inicialmente sí había dado (jugó en El Palo), por eso no estuvo en la convocatoria ante el Antequera. El tránsfer de Omar aún no ha sido tramitado y será difícil que llegue para el derbi.

A eso hay que sumar la sanción de Josema, la lesión de Javi López, que Barba jugó infiltrado, que algunos jugadores aún no tienen ritmo y que la estrella del Linares, Joselu, lleva lesionado desde el 27 de agosto y ha pasado un mes sin que se sepa el alcance de su lesión, ni si tiene que operarse y cuánto tiempo más estará de baja. No es propio de un club serio esta situación.

La afición no quiere otro año de fracaso y ha mostrado a Medina su malestar por lo que se percibe en el entorno

Y estos detalles, unido a que no le han traído a algunos jugadores que él mismo ha pedido y sí otros que ha considerado interesantes el club, quizá han ido minando el ánimo de Aguado hasta el punto haber rebajado la intensidad en el trabajo semanal, haber recibido por ello una llamada de atención del club y todo ello ha calado en la plantilla, que lo refleja a su vez sobre el campo.

Hay quien considera que falta liderazgo en el campo, Chico intenta hacer lo que siempre ha hecho, ejercer de faro en un bloque demasiado joven al que le puede venir larga esta situación, pero no es lo mismo hacerlo desde el banquillo que desde el campo. El domingo le expulsaron.

Si bien el equipo no había perdido hasta hace dos jornadas, las dos últimas derrotas y la extraña sensación que transmite el equipo han despertado la voz de alarma en la afición, que no quiere otra temporada pasada por agua. Ya no se trata de que falte un pivote o un delantero, fichar más por fichar no va a cambiar nada, se trata de una cuestión de normalidad en el trabajo. El Linares no la tiene, es innegable.

Hace mucho tiempo que la grada no pitaba al Linares al descanso de un partido en Tercera, la afición quiere que el equipo despierte y quiere también que la directiva ponga de su parte para evitar que la situación se les vuelva a ir de las manos, como se les fue el año pasado. Por eso se giraron al palco y buscaron al presidente para transmitir su malestar a Jesús Medina tras la derrota ante el Antequera

Esta semana y contra el Real Jaén, una victoria puede ser balsámica. Hoy a las 10:45 empiezan los entrenamientos en la plantilla, sin saber aún Aguado con seguridad si podrá contar con Omar, Palomeque, Barba, Braim o Sergio Ortiz.

La hinchada está preocupada, pero es fiel a sus colores y a empujar para que el equipo no se sienta solo donde vaya. La Federación de Peñas ya ha completado un autobús para Jaén y va camino de fletar otro. Salida desde Santa Margarita a las 16:15, por 6 euros la plaza. El partido es a las 18:00 en La Victoria.