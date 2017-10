Linares Deportivo Aguado pide apoyo a la afición ante los dos partidos seguidos del Linares en Linarejos Joseba Aguado considera vitales próximos puntos en casa. / ENRIQUE Joselu será operado en Granada en un mes y tardará diez semanas en recuperarse ÁNGEL MENDOZA LINARES Martes, 17 octubre 2017, 00:08

Mala resaca la que ha dejado el partido en el campo de la federación malagueña al Linares Deportivo. Muchos aficionados aún se preguntan cómo es posible que, tras ponerse 0-2 en el marcador e ir 1-2 a falta de 8 minutos para el final, los jóvenes de la cantera malagueña le dieran la vuelta al marcador.

Aguado les mandó ayer un mensaje a los casi cien azulillos que había en la grada. «Hemos puesto todo por nuestra parte, todo el trabajo, fueron tres golazos, dos por lo menos vienen precedidos de errores grandes. Les digo que confíen en nosotros, que nos animen, tenemos dos partidos seguidos en casa que hay que ganar sí o sí (ante Torremolinos y Vélez), y a partir de ahí volvernos a estar arriba, los resultados de la jornada nos hubieran ayudado. Queda mucha liga, mucho trabajo, tenemos que engrasar y recuperar gente lesionada, o será muy complicado», apunta.

Por lo menos el Linares ya muestra otra casa. Tras el partidazo contra el Loja, ante el Malagueño jugaron una muy buena primera hora del encuentro, pero después se desinflaron.

Pekes lleva 4 dianas, marca un gol cada 98,25 minutos y Aguado asegura que «se ha ganado estar ahí»

«Creo que fue parecido al partido contra el Antequera. Tuvimos el dominio, el control, pero pierdes. El vestuario está tocado porque se hizo mérito para ganar, pero los errores son los errores, ellos tienen una calidad inmensa, tuvieron tres llegadas a portería y fueron tres golazos. Tuvimos una primera parte muy buena y muy competitiva, pero en la última jugada un error individual hace meterse al Málaga en el partido. Sabíamos que en la segunda parte íbamos a sufrir, pero aguantamos esos 20 minutos y volvimos a hacer un error infantil. Cuando crees que vas a sacar un punto, no achicamos cuando tenemos que achicar».

Cuando el Malagueño subió una velocidad con los cambios, el Linares bajó la suya por el cansancio. ¿Es problema de preparación física o falta de entrenamientos? Aguado lo achaca a la mala fortuna de no haber podido meter gente de refresco como le hubiese gustado, en la segunda mitad, además de las ausencias que ya arrastraba el equipo.

«Se baja porque tenemos que hacer dos cambios condicionados por las lesiones (Admonio y Pablo), es una lastra que llevamos, esta semana con tres partidos había que formar. Admonio pensábamos que estaba y luego no estaba. Pablo lo mismo, te condicionan los cambios, Omar estaba también tocado por otro problema que tuvo. A ver si nos quitamos esa plaga, recuperamos gente y cambiamos de resultado, porque se ha visto a un Linares que quiere estar arriba, y no me vale hablar de mala suerte. Los errores puntuales contra estos equipos, te matan», asegura el granadino.

La consagración de Pekes

El encuentro sirvió para la consagración definitiva de Pekes como delantero goleador. Javi López y José Manuel ni viajaron, Pekes fue el 9 en el que confió Aguado y el canterano respondió liderando el ataque de los suyos y marcando dos golazos dignos de un delantero con más experiencia y galones.

Pekes ha marcado 4 goles, ve puerta cada 98,25 minutos y Aguado asegura que se ha ganado la titularidad para la semana que entra frente al Torremolinos.

«Con los condicionantes que tenemos, Pekes se ha ganado el estar ahí y lo ha demostrado con dos goles. Palomares entró por la lesión de un compañero (Braim), ha trabajado bien. Es lo que hay, lo que tenemos, y una pena que hayamos perdido el partido, tras rozar la victoria, en la última jugada. Los chavales lo dieron todo, hay que seguir trabajando y corregir esos errores. Cuando nos enfrentamos a equipos tan fuertes hay que estar más concentrados, no podemos tener esas dudas que tenemos en algunos momentos».

El que sigue sin convencer a la afición es Sergio Ortiz, calidad de sobra, experiencia contrastada, pero no termina de marcar diferencias en el mediocampo. El técnico pide paciencia: «Sergio Ortiz nos tiene que dar un poquito más, es verdad, semana a semana se va encontrando y eso es lo que buscamos, que vaya cogiendo ritmo de competición y cada día nos dé un poco más».

Refuerzos

Lo que sí tiene claro Aguado es que ya no habrá más refuerzos hasta que no llegue el mercado navideño. Se están buscando cosas, pero el mercado no ofrece nada en este momento. Hay que trabajar con lo que tenemos y si llega en diciembre, pues en diciembre, seguiremos trabajando los que estamos».

El que va camino de convertirse en un refuerzo invernal es Joselu. Las segundas pruebas que confirmaron la rotura de lábrum han llevado al paso por quirófano como mejor salida para su recuperación esta misma temporada.

El 15 de noviembre será operado en Granada, deberá estar 10 semanas en recuperación y volverá a los entrenamientos en febrero, con la esperanza de jugar a tope el tramo final de liga con el Linares. Quién sabe si también jugará el play-off.