Aguado pide cariño para Luis Lara: «Debe ser el capitán y buque insignia del equipo» Joseba Aguado sostiene la bandera del Linares Deportivo, arropado por los dos directivo durante la presentación del técnico granadino. / ENRIQUE El técnico granadino fue presentado oficialmente, habló claro sobre la situación de la plantilla y lo que queda todavía por llegar al Linares ÁNGEL MENDOZA LINARES Sábado, 22 julio 2017, 00:28

Joseba Aguado fue presentado como técnico del Linares, repasando su fructífera trayectoria. Ha entrenado en todas las categorías nacionales excepto Segunda División. Habla de ilusión y de ilusionar, de la situación de la plantilla, y pone nombre al que quiere que sea su capitán.

«El Grupo IX lo conozco perfectamente y el 2ª B también, como entrenador y analista del grupo. Vengo con mucha ilusión y muchas ganas. El suceso que hubo retrasó la planificación y los fichajes. Sé que vengo a una plaza muy complicada, para mí la mejor afición de este año en el grupo y muy orgulloso de estar en este equipo», afirmó.

Asegura que no se va a morder la lengua a la hora de explicar a la afición los problemas que pueda tener el equipo: «Mi padre me dice que no voy a cambiar nunca porque me gusta decir las cosas muy claras, quizá por eso no estoy en Primera. Esta afición me tiene que ayudar a que consigamos el ascenso. El primer objetivo es meternos entre los cuatro primeros y el segundo es ascender, para mí esta afición es tener un punto más que los demás equipos. Quiero hacer un equipo intenso y competitivo, que enganche a mi afición para que seamos doce en el campo».

Cuando llegó, se encontró con muchas bajas y, dentro de su anunciada sinceridad, afirmó que «me hubiera gustado que algunos se hubieran quedado porque los conozco de muchos años y nos habrían dado empaque, saben lo que es este escudo y esta ciudad».

También se mojó sobre la situación de dos jugadores con contrato pero intención de buscar una salida para seguir jugando en 2ª B. «El capitán del equipo este año debe ser Luis Lara y creo que necesita mucho cariño y se lo digo a la afición. Yo pongo su nombre y le doy el brazalete, Luis debe ser el buque insignia del equipo. Está en una posición cerrada con su representante. Lo que pido es que demos cariño a Luis y le convenzamos porque nos puede marcar diferencias.

Y sobre Joselu añadió que «le conozco de hace muchísimos años y quizá por su experiencia está entrenando mucho mejor que Luis, si se quiere quedar, encantado, somos amigos y sé dónde puede llegar futbolísticamente, pero a día de hoy no lo sé. Luis hay rumores de que tiene un equipo y Joselu me dijo que tiene cosas, pero lo primero que debemos mirar es al Linares».

En cuanto a la planificación de la plantilla, aseguró que le falta un portero, un central, un pivote, dos extremos y un delantero que caiga a banda. «Vamos tarde, sí, pero podemos tener 1, 2 ó 3 fallos, y son pocos con el lío que hemos tenido. Estamos en contacto permanencia el presidente y Alberto, debemos parar un poco, tenemos estructura, pero ahora hay jugadores de 2ª B que no encuentran su sitio y nos están ofreciendo ya a gente que antes no querían saber nada de Tercera».

Llega el Córdoba

El próximo martes 25 llega el Córdoba a Linarejos como primer ensayo «Si hace falta nos vestimos nosotros para competir con el Córdoba -bromeó-. Viene mucha gente nueva, algunos no han llegado, el comienzo será difícil, pero si conseguimos lo que queremos en fichajes vamos a ser duros y competitivos. Hay gente con mucha ilusión y muchas ganas. Alguno vino con sobrepeso, Samu Corral con el último perfil de recuperación, y hay otro grupo de gente de la casa, senior y juveniles que nos ayudan a que no parezca que estamos 15, todos los entrenamientos vamos a estar 22 futbolistas. Este año siempre entrenará gente de la cantera con nosotros para que vean el peso que tiene este escudo».

Sobre los centrales internacionales Admonio y Charly, se le preguntó por la posibilidad de que el equipo tenga dos bajas sensibles si son convocados la misma semana. «Para nosotros es un privilegio tener gente así, hemos acertado. Espero que no haya muchas circunstancias de estas y veremos su calendario. El mercado y el tiempo nos ha marcado, quizá podríamos haber mirado también otras cosas», concluyó Aguado.