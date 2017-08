Linares Deportivo Aguado señala a los que no dan «ese plus» Joseba Aguado no está contento con algunos jugadores y no lo ocultó después del partido ante CD Navas de San Juan. / ENRIQUE El técnico del Linares muestra su descontento con el rendimiento de Seoane, Admonio y Briones | El club azulillo se hace con los servicios del extremo zurdo Braim Amar, viene cedido del Melilla y marcó 11 goles la pasada temporada en Tercera ÁNGEL MENDOZA LINARES Martes, 1 agosto 2017, 00:43

Otra cara nueva para la plantilla del Linares. Se trata del extremo izquierdo Braim Amar, futbolista que llega cedido a sus 21 años de la UD Melilla, donde está considerado uno de los jugadores con más proyección. No en vano, la pasada campaña jugando en Tercera anotó 11 goles arrancando desde la banda zurda con el River Melilla.

Braim debutó con 17 años en 2ª B y ha jugado 26 partidos con el Melilla. Es el perfil de futbolista rompedor y hábil, eléctrico, al que le gusta encarar y meterse hasta la cocina, un tipo de extremo que gusta mucho por Linarejos.

El miércoles tendrán ocasión de verle en el amistoso ante El Ejido en Linarejos. El domingo en Las Navas el Linares acabó ganando 2-4, pero necesitó de remontada. Sergio adelantó a los azulillos a los 4 minutos, los naveros remontaron, pero el Linares reaccionó y gracias a un matador Pekes con su atino, logró darle la vuelta al marcador. Sin embargo, Joseba Aguado acabó descontento con algunos de sus jugadores de la línea trasera y les manda un recado a través de la prensa.

No está en buena forma y el Linares busca ya otro mediocentro con galones para liderar la medular

Sobre el 2-4 valora que «la primera parte estuvimos bien plantados. En la segunda parte nos vimos tan superiores que nos relajamos un poco en dos jugadas y aquí no puedes regalar nada. El equipo reaccionó. Si bien en la primera parte pudimos meter el segundo y el tercero, el equipo dio un paso adelante y consiguió un buen resultado para ir dando confianza a la plantilla».

Al menos el Linares dio otra imagen respecto al debut. «Contra el Córdoba se nos notó faltos de ritmo, de partidos y de entrenamientos. Este ya sí es un partido de inicio de pretemporada. Esta semana iremos incorporando más gente, faltan cinco futbolistas por llegar, hay que andar poco a poco porque el 20 de agosto está cerca. De ellos, dos o tres son jugadores ya curtidos y esta misma semana se nos han caído dos que firmaron en 2ª B. Son gente con experiencia y que nos den tranquilidad, porque contra el Navas, por estar intranquilos nos metieron dos goles».

Con la llegada de Braim, la banda izquierda está bien cubierta, pero aún hay puestos que reforzar. Aguado recuerda que «queremos reforzar el centro del campo y la defensa, hay que esperar lo viene y se lo he dicho la plantilla, que estamos abiertos a traer jugadores, queremos lo mejor para el Linares. Por la tardanza pero a la vez precipitación, habrá uno o dos que no sigan de los que están ahora».

El meta exazulillo ha decidido abandonar el Villarrobledo, dos semanas después de su fichaje

Al preguntarle al técnico por los jugadores que podrían salir si no mejoran su rendimiento, no se muerde la lengua al señalar a «Seoane, Admonio, Charly Briones... Estamos buscando jugadores que nos puedan dar ese plus. La exigencia es grande y no podemos tener dudas. Aquí hay que hacer algo más que competir y le dije a los chavales la semana pasada que no se confíen, que hayan venido y se hayan presentado con que no se les pueda dar la baja. Nosotros vamos a seguir en el mercado, que se cierra en enero, y todo lo que pueda venir para mejorar al Linares y que sea un equipo competitivo vamos a estar en ello».

Cuestión de presupuesto

Contratar un bloque de jugadores y empezar a dar bajas a las pocas semanas, o en Navidad, es un ejercicio sólo sostenible para los equipos económicamente poderosos. El Linares, aunque sea un club importante, en Tercera ha tenido que hacer recortes para meter más dinero en el primer equipo y buscar el retorno a la 2ª B, aún se desconoce qué firma patrocinará al equipo este año y el estado de las arcas, aunque esto último será de dominio público tras la asamblea del domingo.

Los jóvenes de la casa brillaron a un alto nivel en el segundo amistoso en Las Navas (2-4)

En relación a lo comentado en estas páginas días atrás, cabe corregir que la moción de censura no se llevó a cabo finalmente, Medina accedió al cargo por dimisión de Sáez. Consultado al club sobre deuda heredada que se reflejó en la asamblea 2016, oficialmente fueron 37.300 euros, pero no será hasta el domingo cuando se den más detalles de este aspecto y del presupuesto que hay esta temporada para dar el salto a la categoría de bronce.