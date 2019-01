Linares Deportivo Álex Rubio debutó con golazo en Melilla Imagen del encuentro. / RINCÓN Dani Espejo con una falta directa a la escuadra y Barba desde el vértice del área, cerraron la goleada minera ÁNGEL MENDOZA Domingo, 13 enero 2019, 20:16

El Linares Deportivo salió victorioso de su controvertida visita al feudo del River Melilla. Al final, no hubo nada extraño alrededor del encuentro, se jugó como un partido más y los dos equipos pusieron lo mejor de su fútbol para llevarse los 3 puntos. Los azulillos fueron más afectivos, más calmados en su exposición del encuentro y supieron dominar a los melillenses en los momentos de mayor empuje local.

0 River Melilla CF David Diz, Mohamed, Yamal, Amar, Vidal, Rachid, Minun, Abdusalam (Messaoudi, min. 75), Hamed (Cristian, min. 65), Javi Rosa y Padilla (Abdselmalik, min. 55) 3 Linares Deportivo: Lopito, Miguelito, Dani Espejo, Rosales, Josema, Fran Lara (Andoni Tello, min. 78), Álex Rubio (Isra Cano, min. 59), Pedro Beda, Chendo, Jorge Barba (Anaba, min. 83) y Pablo Ortiz Goles: 0-1: Min. 16, Álex Rubio. 0-2: Min. 29, Espejo. 0-3: Min. 79, Barba. Árbitro: Carlos Valero Barrales, colegio granadino. Mostró amarilla a los locales Rachid, Mohamed, Amar y Hamed. Por los visitantes fueron amonestaron a Barba y Fran Lara. Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 24 de liga en Tercera División, disputado en el campo Altos del Real de Melilla, con la presencia de una veintena de espectadores

No viajaron Bolo, Rodri y Juanfran. Juan Arsenal no escatimó en poner un tridente de salida con Beda, Chendo y el debuitante Álex Rubio, que dejó muy buenas sensaciones en su primer encuentro como azulillo y un tempranero gol que abrió la victoria para sus nuevos compañeros. El césped no estaba para florituras, pero los mineros jugaron un encuentro práctico y durante algunos minutos fueron líderes en solitario del Grupo IX.

A balón parado lo intentó primero el Linares con un remate de cabeza de Josema, a las manos del meta local, mientras que el River respondía con un disparo lejano que se le fue arriba a Sidi. En la siguiente sí metieron más miedo con un remate que se estrelló en el travesaño, Lopito pedía calma a sus compañeros, la pelota era más del River.

El Linares intentó hacer su juego, buscando las bandas y los centros en busca de la pareja de delantero, Miguelito metió un buen servicio a los 13 minutos que Álex Rubio, en el segundo palo, envió por encima de la madera. En la siguiente, Chendo dentro del área buscó el remate a pase de Álex y el meta local David atrapó.

A la tercera fue la vencida. Álex Rubio demostró que ha aterrizado en Linares con el olfato fino y no perdonó, rematando cruzado su segunda ocasión y haciendo el 0-1 a los 16 minutos. Desde ese momento, dominio absoluto de los mineros, que habían aguantado bien los primeros compases de empuje melillense. Y cuando llegó el minuto 29, Dani Espejo puso el punto de mira en la escuadra de David, libre directo, armó la pierna y landó un latigazo que le quitó las telarañas a la cruceta.

En el último cuarto de hora de la primera mitad, el River buscó balones directos que sólo en una ocasión inquietaron a Lopito, que atrapó sin problemas un remate en el área de Francis. Por parte de los mineros, ya contemporizando, Álex Rubio remató cerca del palo un servicio de Miguelito. Con el 0-2 pitó el colegiado el camino al vestuario.

Comenzó la segunda parte con el River Melilla más intenso en la presión y a la búsqueda de un gol que les metiera de nuevo en el partido. Los mineros con pausa, mantuvieron el orden defensivo y el trabajo de apoyo entre todos los hombres para aguantar este nuevo empujó de los melillenses. Cuando todo volvió a la normalidad, el balón volvió a ser para los azulillos y Pedro Beda tuvo la primera para los mineros con un disparo que atajó David.

Pasado el cuarto de hora, Juan Arsenal le dio minutos al canterano Isra Cano, que entró por Álex Rubio, que en su debut dejó tres buenos remates sobre la portería del River y uno acabó en gol. Con este cambio, Arsenal metía superioridad en el mediocampo y dejaba a Chendo como referencia única para las contras, con Barba como mediapunta junto a Beda.

El encuentro se estancó, ni ocasiones, ni buen juego. Sólo destacable un disparo de Jorge Barba que atrapó David para el Linares. Por el River, una falta colgada que despejó Lopito alejando el balón. La bola pasaba de un lado del campo al otro sin que las defensas dejasen pasar. Sólo a la media hora Miguelito, aprovechando un desajuste en la zaga, metió un zapatazo cruzado desde la frontal que se fue cerca del palo.

Arsenal quitó al amonestado Lara y metió a Andoni Tello de central. Y en ese momento, en una buena acción bien trenzada desde la derecha hasta la izquierda del campo tocando, Jorge Barba la enganchaba cerca del vértice del área y la ponía donde no llegaba el meta David. Era el 0-3 que daba tranquilidad a los de Arsenal.

Ya en las postrimerías del encuentro, el Linares buscando el cuarto, Rosales aprovechó un balón sin dueño para mandar un disparo potente desde muy lejos que se le escapó de las manos al meta melillense y acabó el córner. Se botó sin consecuencias y ahí acabó el partido. El Linares sacaba otros tres puntos fuera de casa y se mantiene a la caza del liderato.

Lo importante es que la deportividad estuvo presente. Anoche tocó que la plantilla lo celebrase en el hotel de Melilla y hoy viajarán en avión a Málaga para poner al mediodía el punto final a esta jornada fuera de casa.