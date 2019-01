Linares Deportivo Álex Rubio: «Estando en Linares he recuperado la ilusión y la confianza» Álex Rubio está ilusionado por debutar en casa ante el Guadix. / E. El delantero ya conocía Linarejos donde jugó cunado estuvo en La Balona y UCAM; debutó con gol en Melilla y espera hacerlo también en casa ÁNGEL MENDOZA LINARES Jueves, 17 enero 2019, 01:38

Diecisiete minutos tardó Álex Rubio en estrenarse como goleador con la camiseta del Linares Deportivo. Debutó como titular en Melilla y su tanto abrió el camino a los dos que vinieron después y sellaron los tres puntos para los mineros. Mientras sus compañeros disfrutaron de un par de días de descanso, él siguió trabajando, porque este domingo quiere estrenarse también en Linarejos y dejar una buena imagen a su nueva afición.

«Necesito un poco de tiempo, porque mi situación en el Cacereño me obligó a tener más vacaciones de lo normal en Navidad, así que no tengo el mismo ritmo que mis nuevos compañeros. No he descansado desde que llegué, quiero recuperar mi mejor forma. El míster me dijo que iba a ser titular en Melilla, pero no todos los minutos. Tengo muchas ganas de trabajar para coger el tono físico que tenía al principio de temporada en Cáceres», contó a IDEAL en la vuelta a los entrenamientos.

Sobre sus escuetos números en la primera vuelta, recordó que «me ficharon para hacer goles y por mi experiencia en Segunda B, anoté sólo dos tantos y di ocho asistencias. Empecé muy bien, luego me lesioné y me vine abajo, los problemas en el club me afectaron, no era yo; no tenía la confianza de siempre. Y para un delantero, la confianza lo es todo. Estando en Linares he recuperado la ilusión y la confianza, me la están dando todos desde que llegué y estoy deseando que sea domingo para debutar en casa, sacar los tres puntos y si es haciendo un gol, mejor».

De momento, Álex Rubio ha caído de pie en el Linares. «Es el debut soñado, primer partido, titular y gol. Ahora espero marcar también en cada partido y, con la ayuda de mis compañeros, los goles llegarán solos. He notado que tenemos delanteros de mucha calidad en el equipo, Chendo, Bolo y Beda, los veo entrenando y son muy buenos futbolistas. Ya el míster es el que decide, nosotros se lo vamos a poner difícil». Álex ya sabe lo que es Linarejos, ha venido como visitante en Segunda B y fue precisamente su grata impresión del club y la ciudad lo que dio un punto más a favor de los azulillos para que se decantase por venir a tierras mineras.

«Vine con La Balona y el UCAM Murcia, me quedé impresionado por la afición que tiene Linares y cómo vive el fútbol. A un futbolista le gusta tener una grada así y quiero sentirlos este domingo dedicándoles los tres puntos. Es raro hasta en Segunda B ver un campo como Linarejos, con ese ambiente. La gente me lo está demostrando por la calle, cómo se vive aquí el club, diferente a lo que he vivido en Cáceres, aquí es más intenso y más apasionado. Me encanta», apuntó el ariete gaditano de 25 años.

Ha firmado hasta final de temporada, no hay renovación por ascenso. «Ese detalle no lo hemos metido en el contrato. Vengo a jugar hasta mayo, nada más, si se asciende será cuando se vea si le interesa al club que siga. A mí me encantaría, porque esta es una buena plaza para el futuro y quiero disfrutar mucho tiempo aquí», concluyó Álex.