Linares Deportivo Álex Rubio: «Para mí no es un paso atrás, al revés es un paso adelante en mi carrera» Miguel Linares y Álex Rubio en la presentación oficial del nuevo delantero linarense. / ENRIQUE El director deportivo del Linares presentó al nuevo delantero azulillo como «esa pieza que buscábamos y que aportará lo que le faltaba al equipo» ÁNGEL MENDOZA LINARES Jueves, 10 enero 2019, 00:36

Era la guinda del pastel que todos pedían, incluido el propio Juan Arsenal, y ya se ha vestido de azul dando sus primeros toques de balón en Linarejos. Álex Rubio, delantero centro de 25 años y 1,85 de altura, se presentó ante la prensa para hablar de la ilusión por debutar este domingo ante el River Melilla.

El director deportivo, Miguel Linares, comentó previamente que «con la incorporación de Álex, tenemos esa pieza que buscábamos y que aportará lo que le falta al equipo. Se complementa a muy bien con Pedro Beda, Javi Bolo y Chendo. Nos va a dar lo que necesitamos. Es un jugador potente al espacio, vertical, que juega bien de cabeza y de espaldas, creemos que aportará ese plus al equipo para pelear en los puestos que estamos hasta final de temporada, que es el objetivo por el que todos presentamos».

Y destacó del nuevo ariete minero que «tiene mucha experiencia en Segunda B, militó en el Sevilla Atlético, UCAM Murcia, Alcoyano, La Balona y Badajoz. Este primer semestre de la temporada ha estado en el Cacereño y viene con minutos, aunque no tiene los números que él quiere, nosotros en invierno tenemos que apostar por jugadores en los que confiamos y conocemos. Traer números es bastante difícil. Le conozco del año pasado, vi su temporada en el Badajoz, todos confiamos y creemos en él, no tenemos ninguna duda de lo que va a aportar. Desde que llegó, muy contentos y le agradezco el esfuerzo que ha hecho por estar en el Linares Deportivo».

En sus primeras palabras como nuevo jugador del Linares, el delantero gaditano dio las «gracias por la confianza. Vengo con mucha ilusión, con ganas de trabajar y esperando que llegue el partido. Los compañeros me han recibido como si llevase desde el principio, me han dado mucha confianza. Podré debutar o no, pero estoy deseando que llegue el domingo».

Sus meses en Cáceres

¿Por qué sólo anotó dos goles en el Cacereño, líder del grupo extremeño? Es la pregunta que se hacen muchos aficionados del Linares y el propio jugador recuerda que la temporada no empezó bien para él. Después, llegaron los problemas económicos, que hicieron que no se sintiese a gusto y se plantease salir en el mercado invernal.

«Al principio me lesioné, luego no cogí ritmo y las cosas que pasaron en el club me afectaron, a mí y al resto de compañeros. Eso lo dejo ya a un lado. Vengo con otra mentalidad aquí, vamos a hacer las cosas muy bien. Me voy a matar por el equipo, voy a trabajar en el campo y los goles llegarán solos. Aquí he venido a jugar un par de veces y sé que la afición aprieta bastante. Yo no me voy a meter presión, voy a trabajar en el campo y seguro que la afición estará siempre conmigo», relató Álex Rubio.

Toda su trayectoria en Segunda B, incluso debutó en Primera con el Sevilla, ha hecho que algunos seguidores del delantero en redes sociales vean su aterrizaje en Linares como un paso atrás, pero él tiene muy claro que «para mí no es un paso atrás, al revés, es un paso adelante (en su carrera). El equipo va bien, a un solo punto del líder y vengo con una ilusión muy grande. Estoy confiado en que vamos a alcanzar el objetivo. No conozco al grupo 9, sólo algunos equipos, es mi primer año en Tercera.

Álex considera que está en forma, ha jugado mal de mil minutos en Cáceres, y cuando se le pregunta si está para jugar ya esta semana, responde: «Pienso que sí, llevo poco tiempo con los compañeros, estuve parado por las circunstancias de mi antiguo club, pero pienso que estos días cogeré el ritmo que me falta y podré estar disponible para el míster».

Presumiblemente parta desde el banquillo y los titulares en un campo como el de La Cañada sean Javi Bolo y Chendo, como ya ocurriese la semana pasada en Huétor Vega. En función de como se desarrolle el encuentro, Álex tardará más o menos tiempo en saltar al verde.

Pedro Beda está recuperado, pero el de Melilla será más un partido de briega y balonazos, que de juego exquisito. Es la gran duda, si Arsenal pondrá al brasileño de inicio ante un conjunto que se prevé encerrado en su campo.