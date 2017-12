Linares Deportivo «Mi amor por el Linares me lleva a seguir aquí» Jesús Medina, presidente del Linares Deportivo. / ENRIQUE Jesús Medina hace balance de lo bueno y lo malo que ha dejado este 2017, con la esperanza de un nuevo año más estable para el club ÁNGEL MENDOZA LINARES Sábado, 23 diciembre 2017, 00:20

Enfila sus últimos días el año y Jesús Medina vuelve la vista atrás para analizar este desastroso 2017 en lo deportivo. En sus primeros meses como presidente, en 2016, renovó la plantilla del equipo minero, fichó a Rivera, el equipo iba lanzado, coqueteaba incluso con los puestos de privilegio, pero después de comerse las uvas todo empezó a torcerse.

Un descenso, cinco entrenadores y un accidentado verano después, el presidente analiza para IDEAL lo ocurrido en estos doce meses.

-¿Qué valoración hace de 2017 en lo deportivo?

-Veníamos de una gran primera vuelta, pero la segunda fue catastrófica. Tuvimos un comienzo en Tercera irregular y aún estamos peleando por llegar a las posiciones que queremos alcanzar. Con la incorporación de Jaime Molina estoy seguro que, en las últimas 10 jornadas, que es cuando te lo juegas todo, estaremos donde debemos estar.

-¿Y en la parcela institucional?

-Más contento, vamos creciendo en todos los ámbitos. Hemos mejorado el marketing del club, la contabilidad se lleva infinitamente mejor que antaño, nos vamos a acoger a la Ley de transparencia de cuentas. Hicimos cambios en el campo, en los accesos, y era fundamental tener una tienda oficial del club como la que tenemos hoy.

-¿Nada se salva en lo deportivo de la pasada temporada?

-Obviamente el balance es negativo, estamos en Tercera, pero también se hicieron cosas buenas. Curto ha sido el mejor jugador que hemos visto en este club en muchos años, y otros buenos fichajes como el de Chus Hevia, no había mal plantel, pero no conseguimos la permanencia. Luego, el verano, fue tormentoso, la salida de Juan, la llegada de Joseba, ir tarde al mercado, y hora estamos en época de transición.

-¿El problema era Rivera o era la plantilla que, como él dijo, no daba para otra cosa que no fuese sufrir?

-Cuando las cosas no funcionan bien, la culpa es de todos. La salida de un entrenador es más fácil que despedir a 22 futbolistas, además creímos que no estaba motivado como para dejarnos en 2ª B a esas alturas. Entramos en un bucle negativo y no salimos de él ni cambiando de entrenador.

-¿Se sintió engañado por Juan Ferrando?

-Engañado no, pero le renovamos independientemente de la categoría en la que íbamos a jugar. Un viernes estaba con él y le vi totalmente convencido de sacar esto adelante. 48 horas después dimitió, luego nos enteramos que ya tenía hablada su salida a Grecia. Si no estaba convencido, en lugar de esperar dos meses, nos lo podía haber dicho en junio.

-¿El problema era Aguado o que a la actual plantilla le faltan mimbres, cómo él dijo?

-Es una mezcla de circunstancias. Tuvimos un comienzo irregular, ganábamos, pero el juego no era bueno. Luego tuvimos otra fase en la que perdíamos y jugábamos mal, coincidiendo con una racha de lesiones repetidas de jugadores importantes, que creíamos que no podían ser fortuitas. Me reunía con él y no me daba respuestas. Entiendo que su filosofía de trabajo no era la adecuada y prescindimos de él.

-¿Asumió usted el papel de director deportivo, como dijo Aguado?

-No. A Joseba le llegaban jugadores, a club también Hacíamos puesta en común, algunas opciones que queríamos se nos escapaban en lo económicos, otros estaban esperando para jugar en 2ª B, pero todo lo que fichamos fue porque al entrenador le parecía bien. Mi papel es sólo el de negociar con el jugador, pero no ficho porque me guste uno más que otro. No soy conocedor del mercado futbolístico.

-¿Le ofreció a Chico seguir de entrenador, aunque no tuviese carnet, buscando alguna fórmula?

-Nosotros estábamos muy contentos con su trabajo y nos hubiese gustado que siguiera entrenando, pero al no tener el nivel 3, no es posible. Él tampoco se veía en este momento como primer técnico, aunque el club tenía esa necesidad, así que decidimos que era mejor buscar a un entrenador con experiencia en Tercera, Segunda B y fases de ascenso. Tardó en llegar, pero Molina reúne esos tres ítems.

-¿Se arrepiente de no haber dejado salir a Joselu en verano?

-Nunca sabes cuándo se va a lesionar un jugador. Apostamos por él, es un hombre importante. Esperamos que se recupere bien y cuando llegue febrero, que empieza lo más importante, seguro que Joselu nos va a dar muchísimo en ese tramo.

-¿Ilusionado por el 3-0 en el debut de Molina o ya se ha llevado muchos palos y prefiere esperar?

-Fue un gran partido, pero sólo uno. En el primer encuentro todos los jugadores están hipermotivados. Hasta ese día no habíamos ganado a ninguno de los equipos de arriba. Estoy con más ganas e ilusión, pero con los pies en el suelo.

-Dijo Molina que el Linares necesitaba experiencia para ser competitivo y han firmado a Matías.

-Va a cumplir 24 años pero lleva muchos play-offs a su espalda y la experiencia no sólo se mide en años del DNI.

-¿Vendrá algún fichaje más?

-Jaime ha estado sólo semana y media conociendo a los jugadores, él lo tiene que ver, analizar y decirnos si necesitamos incorporar algo.

-¿A usted qué refuerzo le gustaría firmar?

-Hay que ver las posibilidades, pero sería muy importante buscar un jugador que fuera ilusionante para la afición, alguien que vuelva a encantarla.

-¿Por qué no hay primer patrocinador en la camiseta?

-Tenemos todos los posibles, excepto eso. Una cantidad de patrocinadores que no tuvimos nunca. Toda cantera, para el primer equipo tenemos la trasera, las mangas, las piernas, la ropa de entrenamiento, ahora viene otro para las sudadera. Sólo nos falta el frontal de la camiseta, que es el más caro, esperamos tenerlo en enero. Hay más formas de marketing deportivo y lo importante es lograr la cifra presupuestada.

-Explique a la afición el caso Umbro y los retrasos.

-Umbro es nuestro patrocinador técnico y ha tenido problemas logísticos este año con 5 equipos más a nivel nacional. Un club como el Girona, de Primera, no tiene aún camisetas para vender y está dando vales de descuento para febrero. Murcia y Mallorca han tenido el mismo problema que nosotros. Nos hemos quejado por el retraso, pero no podemos hacer más, no íbamos a cambiar a mitad de año de marca.

-¿Entiende que aficionados pidieran su dimisión, aunque ante el Almería el propio Linarejos acallase a los que la piden?

-El club tiene más parcelas, no sólo la deportiva. Hay un pequeño sector que pide mi dimisión, mientras sea desde el respeto, yo respetaré su opinión, pero hay que saber que esto se saca estando todos unidos para que el equipo vaya lo más arriba posible. Todos tenemos el mismo sentimiento, el azulillo.

-¿Cumplirá sus 4 años como presidente, pase lo que pase?

-Que el club vuelva a 2ª B o no, no depende de mí, ni de la directiva, no jugamos, ni metemos goles. Lo que hacemos es darles el máximo apoyo para que en el futuro volvamos a 2ªB, pero ahora no pienso en mi continuidad como presidente, fijada hasta junio de 2020, en lo que pienso es en el San Pedro.

-¿Es usted supersticioso?

-Algo sí.

-¿Cree que se acabará en unos días la maldición de 2017?

-Ojalá que 2018 nos traiga suerte, para eso trabajamos, para que esta mala suerte cambie.

-¿Qué le mantiene en la lucha?, cuando ser presidente del Linares le ha traído muchos más disgustos que alegrías.

-Es algo que me dijo un antiguo directivo, que estuvo 5 años en el club y sólo recuerda dos momentos buenos, el resto son negativos. Es el sino de la directiva, trabajar de forma altruista y llevarte quebraderos de cabeza. Mi amor por el Linares y por verlo lo mejor posible es lo que me lleva a seguir aquí. Hemos crecido mucho como club, la asignatura pendiente es la deportiva y vamos a seguir luchando por mejorarla.

-Un mensaje para la afición.

-Que tengan felices fiestas, que descansen, que disfruten con la familia en estos días para estar con los que más queremos. Que desconecten del fútbol y después de Reyes volvamos unidos con las pilas cargadas y mucha fuerza para animar a nuestro equipo. Todos juntos, lo vamos a conseguir.