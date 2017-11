Linares Deportivo Ángel: «Este es un derbi de dos necesitados» Ángel Gómez en carrera, vistiendo la camiseta del Linares en su anterior etapa como azulillo. / A. M. R. El delantero minero enrolado en las filas del Martos habla de su trayectoria tras salir del Linares y del choque de mañana ÁNGEL MENDOZA LINARES Sábado, 25 noviembre 2017, 01:19

Mañana será un día especial para el delantero Ángel Gómez. Si bien el Martos cuenta con varios jugadores con pasado azulillo, él además es linarense de pura cepa, canterano, de los que empezó con el proyecto del nuevo Linares en categorías provinciales y lo dejó en Segunda B tras ascender en Castellón.

No le renovaron en casa, había pasado por unos meses difíciles con varias lesiones, así que fichó por el Mancha Real, lo volvió a ascender y jugó en la categoría de bronce el año pasado. Ahora defiende los colores del club marteño y asegura que no es un equipo hecho sólo para estar en mitad de la tabla.

Angelillo ya no es ningún niño. Tiene 26 años, dos ascensos a Segunda B a su espalda, los problemas de rodilla son cosa del pasado. Habla con conocimiento de causa y con el derecho que le otorga haber sido uno de los hombres cuyo nombre está grabado en el pasado reciente de la entidad minera.

«Es una pena que en Linares se cae siempre en los mismos errores. Hay jugadores, no sólo yo, de la casa y de la provincia que podrían estar ahí. Al final la vida nos ha llevado por caminos diferentes, y ojalá no les pase a gente como Pekes, Chomfli o Sergio, porque Linares tiene mucha materia prima que debe aprovechar», afirma Ángel.

Muchos azulillos añoran la potencia de las vertiginosas arrancadas del 'búfalo' que mataban los partidos con espacios. No ha visto un delantero como él por Linarejos desde que se marchó.

El delantero reconoce que «mucha gente me para y me dice que les gustaba verme jugar, es un halago que se acuerden de mí. En Martos, de los que subimos en Castellón, estoy con Jorge Sanabria y ese recuerdo también lo comentamos nosotros, fueron años muy buenos. Lo hicimos está ahí, es historia viva del Linares».

Jugadores contrastados

Sanabria, Montiel, Vitu y Ángel son los exazulillos que defienden la elástica de la ciudad de la peña. El Martos ha sabido hacerse con muchos de los buenos jugadores de la provincia, pues además cuenta en sus filas con gente como Antonio Bueno, Poblaciones, Paco Sutil, Horno, Pepón o Crespo.

«Es un partido especial para muchos por ser nuestro exequipo, también nos pasó cuando jugamos contra el Jaén, muchos compañeros tienen pasado blanco. Siempre es bonito jugarlo y más si puedes ganar en tu campo y darle una alegría a tu afición. Aquí me han acogido muy bien desde primera hora, directiva y afición, se vive mucho el fútbol y da gusto jugar en el Chamorro. Quiero los tres puntos, los necesitamos, y a partir del domingo le deseo lo mejor al Linares», apunta.

Sigue la actualidad de su club, porque él sigue siendo azulillo, hasta ha visto «algunos partidos del Linares, sé que no arrancaron como esperaban, quizá todavía se estén recuperando del descenso, pesó mucho. A Chico le conozco y sé que con él van a crecer, está llamado a ser un equipo de play-off que luche por ascender. Desde luego que se lo merecen, seguro que tarde o temprano vuelven a 2ª B, pero este es un derbi de dos conjuntos necesitados, el que gane sale reforzado y nosotros tenemos que dejar los 3 puntos en casa».

Su Martos tiene el defecto de falta de equilibrio atrás y los 33 goles encajados son prueba de ello. Esa falta de seguridad les ha hecho perder puntos en partidos en los que no fueron inferiores y merecieron más.

«Sí que encajamos muchos goles, pero no es cuestión de los defensas, aquí defendemos los once. Hemos demostrado que podemos ganar a cualquiera. Tenemos un buen equipo, quizá no hemos encontrado la regularidad que esperábamos para estar más arriba. El objetivo es mantener la categoría, pero tenemos muy buenos jugadores y hemos visto que podemos luchar por los puestos de arriba. El grupo IX está muy complicado, pero nosotros aspiramos a lo máximo», añade el delantero linarense enrolado en las filas marteñas.