Arsenal: «Lo más caro es el gol y todos los entrenadores lo buscamos» Juan Arsenal valoró el nivel que aportan a la plantilla todos sus jugadores. Si no aparece un delantero que encaje en calidad y precio, el Linares firmará un banda desequilibrante o un lateral derecho ÁNGEL MENDOZA LINARES Sábado, 15 diciembre 2018, 02:17

El Linares se pone manos a la obra. Estudia al San Pedro y se prepara para vender el sueño, la pesadez en las piernas y evitar una pájara en tierras malagueñas, para traerse otra victoria y seguir con la racha.

Ayer y hoy tocó mirar al equipo de Jaime Molina. «Analizamos al rival los viernes y sábado, que es cuando tenemos la información más detallada de ellos», dijo Arsenal en rueda de prensa. No evita mostrar su malestar por el cambio de hora del encuentro, pues inicialmente había intención de jugarlo el sábado y luego los malagueños cambiaron de opinión. Madrugón para los mineros.

«Es un hándicap importante. Ellos nos pidieron jugar el sábado y nosotros accedimos, por el tema de que nuestra afición se pudiera desplazar, por el horario, pero ponerlo luego el domingo a las 12 de la mañana, pues cada uno juega sus bazas. Ellos entienden que deben ponerlo a esa hora, sabiendo que nos tendremos que levantar a las 6:00 de la mañana para jugar un partido de máxima exigencia, no es lo mismo jugarlo por la mañana que por la tarde, pero esta es la categoría y nos tenemos que adaptar a los horarios que ponen», opina Arsenal.

Rosales y Barba tienen cuatro amarillas, Chendo y Beda están a dos de cumplir ciclo. ¿Cómo gestionará el Linares esta situación para que cumplan sanción para tener a los cuatro seguro en el derbi del día 30? «Partimos de la base de que los tres puntos importantes son los siguientes. A partir de ahí vemos las posibilidades que tenemos para ir limpiando futbolistas, pero antes hay que sacar los puntos que tenemos en litigio para llegar a esos partidos».

Isra y los menos habituales

El técnico está contento con el trabajo de sus hombres y apunta que, pase lo que pase con las sanciones, confía en que no se notará la ausencia de nadie ante el Loja, o la semana siguiente contra el Jaén. De entrada, para el domingo tiene a toda la plantilla a tope.

«20 jugadores disponibles, el equipo entrenando muy bien, destacando el nivel competitivo de toda la plantilla, lo que hace que los más habituales tengan que rendir al máximo, y el resto, cuando sale, no se resiente el equipo y mantienen un nivel muy alto. Ese es el éxito de esta plantilla en la primera vuelta. Destacamos a los que juegan más y a los que menos, porque estos últimos son los que mantienen el nivel de la plantilla», argumentó.

También opinó de la renovación hasta 2021 de Isra, que ha firmado su primer contrato profesional «y es para estar orgullosos. Desde que llegué, vi que tenía talento y mucho futuro por delante. El director deportivo ha hecho un gran trabajo atándolo. Para Linares y para los jóvenes de la cantera es importante que vean que el primer equipo está alcance, que con trabajo todo es posible y poder tener a Isra, que ya ha jugado de titular con nosotros, es un premio».

El Linares B que dirige Francisco Pérez 'Chico' está en mitad de la tabla este año. Los objetivos deportivos pasan por promocionar a más jugadores como Isra y sobre este tema se pronunció también Juan Arsenal: «Es cierto que no tengo la posibilidad de seguir a los chicos del juvenil. Chico está haciendo un gran trabajo ahí, sé que la dirección deportiva lo está siguiendo, a mí me gustaría tener más contacto con el juvenil. Aquellos jugadores que puedan estar con el primer equipo y tengan talento, les daremos la oportunidad, como hicimos con Isra».

Lo que quiere fichar

Va a hacer un mes de la salida de Iván Bazán y el Linares demuestra que no tiene prisa por reforzarse. El mercado está abierto hasta final de enero y todo empezará a acelerarse después de las fiestas navideñas.

«Tenemos la posibilidad de hacer uso de la ficha para incorporar algo que mejore el nivel de la plantilla, sin olvidar a los que están, que son los que nos han llevado a un nivel extraordinario. Vamos a mirar el mercado, no sé si será delantero, banda o lateral, pero sí intentaremos fichar alguien que venga a sumar, mejorar lo que tenemos, porque la segunda vuelta será muy exigente y vienen lesiones, sanciones, como ya las hemos tenido. Tener un componente más, el club está dispuesto a hacerlo, siempre que entre en el perfil que queremos y las condiciones económicas que tenemos», cuenta Arsenal.

Toda la grada coincide en lo mismo, si este Linares perdonase menos en ataque, ya estaría líder. ¿Quiere decir que vendrá un delantero? Arsenal no niega que le gustaría, pero apunta que todo dependerá de lo que haya en el mercado y firmar un goleador que complete a Beda, Chendo y Bolo, no es lo único que importa. Si no aparece, hay dos puestos más en los que el equipo puede tener problemas por lesiones o sanciones.

«Lo más caro es el gol y todos los entrenadores lo buscamos, pero no por eso quiere decir que no estemos contentos con Beda, Chencho y Bolo. Estoy encantado con el trabajo que están haciendo, pero si encontramos ese perfil, podemos verlo. También en banda, Bazán era de banda, un jugador desequilibrante que aporte gol. En el lateral derecho también, sólo tenemos a Miguelito, que en esta primera vuelta tuvo lesiones y sanciones, tuvimos que incorporar a Chinchilla en esa posición», añadió el técnico minero.