Arsenal: «Los goles llegarán y nos haremos acreedores por el juego» Chendo podría volver a la titularidad ante el Rincón, para tener más presencia ofensiva en el ataque minero / ENRIQUE Pablo Ortiz y Jorge Barba serán duda hasta última hora de cara al choque de las 18:45 ante el Rincón, con las bajas seguras de Bazán, Rodri y Juanfran ÁNGEL MENDOZA LINARES Domingo, 23 septiembre 2018, 04:12

A las 18:45 aterriza en Linarejos un CD Rincón que viene crecido tras el 2-0 ante el Jaén. Dos victorias y dos derrotas. Empezaron cayendo 2-0 en Antequera, ganaron en su campo 2-1 al San Pedro, cayeron 3-0 en Loja y la semana pasada sumaron los tres puntos ante los blancos.

Juan Arsenal comentó en la previa: «Sabemos que no es rival ni partido fácil. Debemos seguir en la línea de juego que traemos, es lo que más se acerca a conseguir un resultado positivo, independientemente de que la semana pasada no consiguiéramos nada». «El equipo -continuó- hizo un buen partido y fue mejor que el rival, sólo la falta de acierto nos privó de conseguir puntos. Hay que seguir en la misma línea, los goles llegarán y nos haremos acreedores por el juego».

Hizo de nuevo referencia al partido contra el Guadix de la semana pasada. El equipo accitano fue el primero en estrenar la jornada en el grupo IX y lo hizo con una victoria por la mínima en casa del River Melilla, que le puso como líder de la clasificación. Sin embargo, en Linares, se le da aún vueltas a la derrota en Guadix, más por las consecuencias que trajo que por los puntos perdidos.

«Un partido que nos ha dejado mermados, no sólo porque no pudimos conseguir nada en juego, también porque nos ha dejado dos lesiones importantes y la baja de Iván Bazán por sanción, además de dos futbolistas tocados, como Barba y Pablo Ortiz, que no han podido trabajar en plena condiciones durante la semana. Fue un encuentro del que no conseguimos nada positivo y nos mermó la plantilla», citaba el técnico minero.

Tranquilidad

Arsenal y sus hombres mantienen la tranquilidad e intentan que el puesto 16º que ocupan en la clasificación, a falta de conocer la resolución de la suspensión ante el River Melilla, no les afecte en lo anímico. Esta semana se ha hecho especial hincapié en la finalización de las jugadas de gol, porque en casa el Linares tiene que ser matador desde el primer minuto.

«Lo difícil en el fútbol es generar ocasiones de gol. Mientras el equipo sea superior al rival, mantenga la posesión alta y someta al rival, incluso en campo contrario, eso indica que el control de los partidos lo tenemos y sólo es la falta de acierto lo que nos priva. El equipo juega bien, estoy tranquilo, cuando entre la pelota se cerrarán antes los partidos», explicó.

Sin Rodri, Juanfran y Bazán, el once de salida del Linares es una incógnita, pero todo hace pensar que Fran Lara, Chinchilla y Sales pueden ocupar sus puestos en la convocatoria. El problema puede ser añadido ya de cara al once inicial por los dos jugadores que están tocados, aunque desde el club esperan poder contar con ellos para hoy.

«Hasta última hora no sabremos si podemos contar con Pablo Ortiz, que tiene un golpe en el soleo del domingo pasado, Barba está con molestias en el cuádricep, están ambos entre algodones. Vamos a ver cuál es la mejor convocatoria que sacamos, en un partido de máxima exigencia donde tenemos que ir a conseguir la victoria», insiste Arsenal. El CD Rincón es un equipo joven, donde a excepción de los veteranos Salva García y Alberto, delantero y central respectivamente, de 32 años, el portero Iparragirre de 28 y el interior Joseíto de 29, el resto ronda los 22 años y formarían una plantilla con media de edad sub-21. Un equipo con descaro, rápido, que obliga al rival a jugar un fútbol rápido y afinado para ir superando líneas. Eso es lo que se encontrará el Linares, sabiendo que los errores que puedan cometer en la toma de decisiones deben ser aprovechados por la mayor experiencia y calidad de los azulillos.

Ganas en Linarejos

Se espera buena entrada en Linarejos, han pasado dos semanas sin fútbol en casa y la afición tiene ganas de volver a ver al Linares que pasó como un vendaval sobre el Huétor Vega en 45 minutos de excelencia. Desde el vestuario piden a la hinchada que su aliento ayude a que el Rincón no se sienta cómodo y las ocasiones de gol lleguen lo antes posible para abrir la lata.

«Para nosotros la afición es clave, son soberanos. Nos ayudaron en Guadix, ahora en nuestra casa, en nuestro templo, les necesitamos al cien por cien. La afición es sabia y sabe reconocer el trabajo del equipo por encima de los resultados, le ve dominador de los encuentros, que es mejor que el rival y necesitamos que nos ayuden para brindarles una victoria en casa que se antoja clave. Y no sólo la de este domingo, también las de toda la temporada en Linarejos, que debe ser un fortín», añadió Arsenal antes del duelo de hoy.

Al tratarse de un partido en casa y teniendo ya a dos nueves natos en la plantilla, resulta lógico pensar que Chendo o Javi Bolo acompañarán en esta ocasión a Pedro Beda, para darle más presencia ofensiva al Linares en su campo.

Todo dependerá de cómo evolucionen en las últimas horas los lesionados y del dibujo inicial que disponga sobre el campo el técnico, aunque, ya se sabe, a lo largo del partido, el Linares de esta temporada va cambiando de sistema en función de cómo se le pueda hacer daño al contrario.