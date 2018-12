Linares Deportivo Arsenal ve a su Linares con base para ilusionarse con el ascenso Juan Arsenal en el banquillo de Linarejos. / ENRIQUE «Tenemos que seguir mejorando, buscamos la excelencia, y si no puedes conseguirla, que te quedes en sobresaliente», argumentó el técnico ÁNGEL MENDOZA LINARES Martes, 11 diciembre 2018, 00:09

El Linares Deportivo fue líder de grupo durante sólo unos minutos en el encuentro frente al Antequera. Desde la hinchada minera se ha vivido como el preludio de algo que llegará más pronto que tarde, porque el juego del equipo sigue a mejor. Si contamos las ocasiones, dos tuvo el Antequera, la que sacó Lopito en la primera parte y el gol de chilena en la segunda, por media docena de buenas llegadas de los linarenses ante uno de sus rivales directos.

Juan Arsenal acabó contento con sus jugadores y lamentaba que se escapasen dos puntos «cuando el equipo hizo méritos para ello, no tuvimos fortuna con ese gol encajado de chilena y rechace, parecía que nos tenían que hacer un gol así, de otra forma no había manera», pero el Linares hizo muchas cosas bien. Fue un duelo de dos grandes estrategas, Arsenal y Aybar, donde los azulillos fueron mejores sobre el tapete de Linarejos.

«Estaba claro que iba a ser un partido muy táctico, donde nosotros neutralizamos muy bien el juego con balón del rival y hemos combatido con balón muy bien el sistema defensivo del Antequera. En la segunda parte les sometimos. Nos faltó meter el segundo gol para matar el partido, teníamos todo el control. Uno como entrenador, se siente orgulloso de entrenar a estos jugadores. Fue un partido de superior categoría donde sólo nos faltó la guinda para haber conseguido los tres puntos», dijo el preparador minero.

Dentro de ese duelo estratégico, mantiene que el sistema que más usa el equipo no es inamovible «porque nos estudian todos los rivales, tenemos que ser ricos. Aquí en casa los 3 centrales nos da muchas soluciones, pero si somos esclavos de un sistema nos equivocamos, porque los rivales te estudian y no te pueden tener controlado».

Malestar con el arbitraje

Linarejos se quejó del colegiado en la primera parte y Arsenal hizo lo propio en su balance del encuentro, recordando amargamente el empujón a Pedro Beda, pero que interpretó como piscinazo del brasileño y le costó la amarilla.

«Del árbitro, mejor no hablar. Porque en la primera parte no nos ha dejado tener continuidad en el juego. Eran todo faltas y no se llevaban tarjetas. Así que seguían insistiendo en seguir parando el ritmo del juego y la circulación del balón. Si a eso les añadimos que el penalti es clarísimo, algo que te permite ponerte por delante en el marcador con más tiempo y no te lo pita. El árbitro no estuvo a la altura. El otro penalti fue mano clarísima», argumentó.

Y respecto al calor que le dio la afición al equipo el domingo, como hace tiempo que no se veía, Arsenal manifestó que «la grada es entendida, soberana. Ha visto a un equipo con asociaciones, haciendo un fútbol que gusta al espectador. Esperamos que nos apoyen siempre, Linarejos debe ser un fortín, cuando estemos mejor o peor, cuando vienen equipos que nos exigen necesitamos que nos apoyen. Creo que disfrutaron y es para estar contentos con el partido de su equipo».

Una vez que el equipo se ha medido a todos los rivales más duros, ¿dejó el Linares sensación de poder ascender este año? «El equipo, de todos los partidos de casa, se ha crecido y se viene creciendo en los últimos partidos y ha dado un nivel importante, para lo que puede ser la liguilla de ascenso. Vimos a un Linares con las ideas muy claras con balón y sin balón, obligando al rival a envíos para hacernos fuertes y en juego combinativo no nos hicieron daño. Tenemos que seguir mejorando, buscamos la excelencia, y si no puedes conseguirla, que te quedes en sobresaliente».

Con los cambios en la recta final, al Linares le costó mantener bajo control al Antequera y llegó el empate. El técnico explicó que «Beda estaba haciendo un partido de desequilibrio muy bueno y Chendo rompía al espacio muy bien, tenían ambos tarjeta y estaba viendo que en alguna nos podíamos quedar con uno menos. Hicimos cambios y cuando quedan 10 minutos no es fácil adaptarse. El Antequera tuvo un arreón por acciones individuales, no por juego, sufrimos un poco».

Aunque desde la AFE se anima a que muchos partidos se adelanten para que los jugadores tengan vacaciones de Navidad, el Linares no planea cambiar de fecha el derbi previo a Nochevieja ante el Real Jaén.

«La constancia que tengo es que son fechas navideñas que vienen familiares de fuera y quizá ese día 30 venga más afluencia de público. Nosotros no tememos que pensar en ese partido, primero tenemos al San Pedro, que se están jugando la vida por abajo y debemos ir a por la victoria para seguir en la parte noble y mirando al quinto, para estar lo más lejos posible. La exigencia es muy grande, hay que seguir en esa línea», concluyó Juan Arsenal.