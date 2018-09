Linares Deportivo Arsenal: «Tenemos que mostrar todo nuestro potencial en Guadix» Foto de familia para el recuerdo con los componentes del Linares Deportivo tras la ofrenda. / ENRIQUE La plantilla, directiva y cuerpo técnico realizaron la tradicional ofrenda floral a Nuestra Señora de Linarejos Coronada, para pedir su protección ÁNGEL MENDOZA LINARES Sábado, 15 septiembre 2018, 00:15

El Linares Deportivo cumplió con la tradición de entregar flores a la patrona de la ciudad como signo de fe y respeto, en la apertura de la nueva temporada, pidiendo su protección para que la campaña 2017/18 marche por buen camino y se cumpla la ilusión de la afición, plantilla, cuerpo técnico y directiva: Pelear por el ascenso a Segunda B y conseguirlo en el play-off.

Todos se desplazaron hasta la ermita de la Virgen de Linarejos, que da nombre al emblemático Paseo por donde en el mes de mayo esperan discurrir miles de azulillos acompañando al autocar del equipo, rumbo al otro templo que lleva su nombre, donde también tiene lugar un ejercicio de fe y confianza, con un balón como signo de fortuna.

Patricio Lupiáñez, representando a la cofradía de Nuestra Señora de Linarejos Coronada, acompañó al club en este acto de deferencia hacia la que recientemente ha sido nombrada como alcaldesa perpetua de la ciudad de Linares.

Tras el acto, el alcalde linarense, Juan Fernández, pasó por la sede del club para recoger su abono para la temporada que acaba de comenzar y aprovechar la presencia de Jesús Medina para tener una reunión informal acerca de la planificación de la temporada.

Pensando en el Guadix

Lo que la plantilla está planificando es el encuentro del domingo en Guadix, después de lo que Juan Arsenal ha catalogado como «una semana tranquila, tras no haber competido. La gente tiene muchas ganas de seguir con la línea de trabajo y esta predisposición para intentar ir a Guadix con la mentalidad de sacar 3 puntos importantes».

Destacó el técnico azulillo que en frente habrá un Guadix que ya ha demostrado su condición de hueso duro. «Un rival difícil, en esta categoría no hay equipo débil y la prueba de ellos es que fueron capaces de ganar al Real Jaén. Ahora jugando de local y después de esa victoria, tendrán una motivación extra. Independientemente de eso, nosotros tenemos que demostrar nuestro potencial allí, hacer un partido serio, madurar y ser conscientes de que tenemos un encuentro por delante para sacarlo desde la seguridad defensiva y la confianza, ante un rival que tiene la máxima confianza».

Será el segundo partido fuera de casa de los mineros y quieres sumar sus primeros 3 puntos fuera. Los azulillos quieren el balón y saben que se van a encontrar a un equipo difícil de abrir cuando no tenga la posesión. Así que han trabajado para buscar y generar espacios en sus repliegues.

«Es un rival que en su campo resultará muy difícil de batir. El terreno de juego no está en las mejores condiciones, pero no hay excusas para hacer nuestro fútbol, con las precauciones que se deben tomar en este tipo de campos. Mostrar la mejor versión nuestra para conseguir estos 3 puntos, que no serán fáciles», contaba Juan Arsenal.

Esta semana de parón obligado ha llevado a los azulillos a mejorar el estado físico de algunos jugadores, ir puliendo la adaptación de Javi Bolo y aprovechar para recuperar a los lesionados. Lo va a tener difícil Juan Arsenal para elegir a los 16 que se lleva a tierras granadinas.

«Ha entrenado todo el mundo bien. Iván sales que tenía una pequeña molestia, ya está con el grupo y la convocatoria será mucho más completa, con jugadores que se van a quedar fuera, aunque podrían estar perfectamente dentro. El rendimiento del equipo va a ser mucho mayor estando todos disponibles y con la máxima exigencia», añadía el técnico.

El bus llega el lunes

Estaba previsto que se presentase también el nuevo autocar del primer equipo, acto que se ha tenido que aplazar a la semana que viene por un problema en la rotulación del vehículo que conducirá al Linares por las carreteras de Andalucía durante la liga, y más allá cuando llegue la primavera.

Durante la rueda de prensa, se pudo ver ya terminado el aspecto de la sala 'Emilio Gijón Crespo' del municipal de Linarejos, luciendo todas las marcas de firmas patrocinadoras de este año.