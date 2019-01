Linares Deportivo Arsenal: «Habrá que hacer un partido serio y práctico para adaptarnos a las circunstancias» Josema imponiendo su estatura para despejar un balón aéreo frente a un atacante rival / ENRIQUE El técnico del Linares celebra la llegada de una nueva arma en ataque, aunque no podrá contar con Álex Rubio hasta la próxima semana ÁNGEL MENDOZA LINARES Domingo, 6 enero 2019, 00:12

El Linares Deportivo quiere abrir 2019 con triunfo, el primero fuera de casa de la segunda vuelta, en un campo complicado y contra un rival que sabe cómo sacarle partido al pequeño campo de Las Viñas. Aunque esta temporada lo están pasando mal, luchando por salir de los puestos de descenso directo, a 2 puntos está la promoción y a 5 puntos la salvación, para ellos puntuar contra el Linares sería una brillante forma de arrancar también el nuevo año.

Juan Arsenal comentó en la rueda de prensa previa al encuentro que «el Huétor Vega pensará que su objetivo de salvar la categoría pasa por ganar los partidos de casa. Nosotros nos adaptaremos al terreno de juego, al rival, y debemos tener la personalidad para imponer nuestro fútbol y conseguir la victoria».

El Huétor Vega tiene como referencia ofensiva a Adri Butzke, un joven de 19 años que ha anotado 3 goles en los 19 partidos que ha jugado. Más experiencia tiene Harris Heremic, 24 años, pero suele ser una segunda opción en el once de salida, sólo ha anotado un gol.

El más acertado y peligroso en los granadinos es el centrocampista Marcos Corral, un juvenil de gran calidad que ya lleva 6 dianas en liga. Los defensas Álvaro, Gueye y Manolo suman 7 goles entre los tres, son jugadores a tener en cuenta para la defensa linarense, en esta plantilla que mezcla mucha juventud con algunos futbolistas de más experiencia.

En el Linares la semana de trabajo ha ido muy bien. Falta la sesión de hoy, en esta extraña semana donde los jugadores tuvieron descanso como recompensa a su excelente despedida de 2018 en el derbi.

Para Juan Arsenal, esta semana «ya se planteó diferente por lo que conllevan los partidos disputados en Navidad, tratamos de adaptarnos al calendario y afrontar el siguiente partido con la máxima exigencia. No va a ser nada fácil y habrá que hacer un partido serio y práctico para adaptarnos a las circunstancias del encuentro y sacar los 3 puntos».

Comentó también el técnico minero que sus hombres están en un excelente momento anímico y han recobrado la confianza tras los dos pinchazos anteriores en casa. «Después de ganar, siempre reconforta el ánimo y el trabajo se viene realizando. El equipo sigue transmitiendo muy buenas sensaciones. Somos conscientes que queda una segunda vuelta larga y exigente, con la mentalidad y la confianza de mantener el trabajo que hicimos en la primera vuelta».

El delantero llega el domingo

Respecto al anuncio de la contratación de Álex Rubio como nuevo jugador azulillo, el técnico se alegra de tener más variantes ofensivas y contar con un jugador que complemente las opciones que ya existen con Chendo y Javi Bolo. Tres buenos nueves, de corte similar, para un equipo que lo hace muy bien en ataque.

«Es un jugador que desde la dirección deportiva teníamos ojeado y controlado. Se han dado las circunstancias y la posibilidad de incorporarlo, no porque estemos descontentos con lo que tenemos, que es mucho bueno, pero tenemos una ficha libre y si puede venir alguien que aporte algo más y nos ayude en la segunda vuelta, bienvenido sea», apuntó Arsenal, esperando que su llegada mejore la cifra goleadora del equipo minero en la segunda vuelta.

El nuevo delantero estará con la plantilla en el próximo encuentro de liga, pero no podrá ser alineado contra el Huétor Vega. Sí podrá viajar a Melilla el día 13. «El jugador viene el domingo, estará el lunes en el partido, aunque todavía no está tramitada la ficha y no está disponible, pero sí adaptarse a las características del grupo, a los entrenos y que podamos contar con él lo antes posible», apuntó Arsenal sobre esta nueva incorporación.