Linares Deportivo Arsenal pide a Linarejos que apoye al equipo en los momentos malos de juego Imagen de la tribuna de Linarejos en el encuentro frente al Torredonjimeno, donde mostraron su descontento en la segunda parte. / ENRIQUE «No nos dieron ese plus que el equipo necesitaba, tenemos que ser equipo y afición en las buenas y en las malas», valora tras los pitos del pasado domingo ÁNGEL MENDOZA LINARES Martes, 30 octubre 2018, 00:31

Poco tiempo para descansar, otra vez tres partidos en siete días y otra vez con el reto de conseguir 9 de 9 para aguantar el tirón de El Palo y Real Jaén, primero y segundo en la tabla clasificatoria con 26 y 25 puntos respectivamente. 24 tienen los mineros y saben que la única forma de darles caza es salir ganando los tres derbis, de momento ya lo han conseguido en el primero con el 1-0 al Torredonjimeno.

Y aunque el equipo está tercero, la afición de Linarejos quiere más y no se conforma, no tanto con los puntos, si no con el juego que mostró el equipo el pasado domingo. Mucho toque y poca verticalidad en la primera parte, claro que ahí estaban los de Chumilla cerrando líneas para impedir que el Linares encontrase espacios.

Lo que provocó pitos en la grada fue que en la segunda mitad los tosirianos sometieran a los azulillos en su propio campo, algo de lo que pocos equipos van a presumir esta temporada. Por suerte estaba Lopito, inconmensurable en este último mes de competición, para sostener a sus compañeros y hacer bueno el gol de Barba a los 3 minutos.

Juan Arsenal comentó sobre esos pitos que «es algo que al equipo le apena después del partido, no siempre se va ganar bien, pero es soberana. No nos dieron ese plus que el equipo necesitaba en los momentos difíciles, tiene criterio, si han decidido pitar, creo que no es lo que más favorece al equipo en los momentos difíciles. Tenemos que ser equipo y afición en las buenas y en las malas. En esos momentos, los jugadores no han notado ese apoyo».

El enfado en la grada fue creciendo con el pasar de los minutos, la falta de presencia en el área del Linares para matar el partido, la posesión de los visitantes, y que hubiese cuatro ocasiones claras para los de Chumilla que metieron el miedo en el cuerpo a la parroquia. Lo que empezó en un runrún, siguió con los silbidos de un reducido grupo, después se sumó el resto.

«Pero con esos 4 o 5 que empiezan, los demás siguen su ritmo. No lo entiendo, porque el equipo lleva 0 goles en contra en casa, hemos sumado 25 puntos, el equipo transmite. No siempre vas a jugar bonito y vas ganar 3-0, hay que saber sufrir y saber que el rival también juega, es en eso momentos en los que necesitamos a nuestra afición», apuntaba el míster.

Linarejos es un campo donde puedes perder y salir aplaudido, o ganar y salir pitado, así es el ADN de esta afición tan especial y ante el Torredonjimeno se demostró otra vez. Arsenal no quiere polemizar, acepta que al público no le gustase lo que vio en la segunda parte, pero pide que sea benévolo en los momentos difíciles. «Repito que es soberana, es sabia, pero de aquí a final de temporada somos el Linares, el equipo a batir, y en casa les necesitamos en las buenas y en las malas».

A las 11:30 en Mancha Real

Ahora toca pensar en el Mancha Real, jueves festivo a las 11:30 de la mañana en La Juventud. Aseguró el preparador minero que contra el Torredonjimeno no se reservó nada y lo que puso en el campo era lo mejor que tenía para ganar ese partido. «El cambio de Jonathan fue forzado por sus molestias, podía haber seguido en el terreno de juego, pero arriesgábamos y no vi esa necesidad cuando tenemos un plantel donde, juegue quien juegue, siempre mantiene el máximo nivel».

La visita a Mancha Real es para Arsenal «de máxima exigencia, porque quieren estar entre los mejores y no lo están a día de hoy. Nosotros tenemos que seguir con la intención de ganar en todos los campos, sabiendo que fuera de casa, para todos los equipos, no sólo para nosotros, es complicado conseguir puntos. Nuestro equipo está capacitado para ir a ese campo a ganar y con esa mentalidad debemos ir».

Pablo Ortiz será baja por sanción, Rodri debe encontrar la chispa que perdió con la lesión, Juanfran aún no está en condiciones de entrar y la gran duda es si Miguelito podrá formar de inicio tras dos semanas parado por una rotura muscular.

«Si poder forzar a Miguelito o no, tendremos que valorarlo. Ya vimos que en la otra semana de tres partidos acabamos con lesiones. Esto es muy largo, el equipo está entre los mejores después de 11 jornadas y no es fácil», concluyó Arsenal.