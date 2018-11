Linares Deportivo Arsenal: «Sufriremos menos, si sufrimos todos juntos» Una jugada defensiva del Linares, al fondo aficionados en la grada de animación. / ENRIQUE El técnico del Linares pide el máximo apoyo a Linarejos durante los 90 minutos para sacar adelante el importante choque contra el Motril ÁNGEL MENDOZA LINARES Sábado, 17 noviembre 2018, 00:47

En la línea de lo que han pedido los jugadores azulillos a la afición en los últimos días, Juan Arsenal compareció en rueda de prensa para pedir el máximo apoyo a Linarejos de cara al choque del domingo. El equipo se juega mucho en el choque contra el Motril y el vestuario quiere que la grada esté con ellos en los buenos y malos momentos, para que los motrileños no se sientan cómodos.

«Tenemos claro que la afición es clave y que Linares ruja a nuestro favor es un condicionante más para que los rivales puedan sufrir. Somos conscientes de que la exigencia de nuestra gente, es máxima. Pero desde aquí hago un llamamiento a la afición: No siempre se puede ganar 3-0, no siempre se puede jugar bonito y no siempre ganar a los rivales siendo superior. Esto es fútbol», dijo Arsenal.

Y puso como ejemplo de esta última afirmación que «el domingo pasado, sin ir más lejos, haciendo un partido de mono de trabajo, nos ponemos por delante, el rival se sobrepone, nos somete y nos gana. No por eso vamos a dejar de tener las ideas claras, un objetivo común, y para nosotros la afición debe ser clave en los momentos difíciles. Para apoyar cuando el equipo va ganando y es superior, todo es más sencillo, el equipo necesita el aliento de la afición cuando el partido se enquista, el rival te domina y tenemos que sufrir. Sufriremos menos, si sufrimos todos juntos».

Arsenal, la semana pasada, estuvo viendo personalmente el encuentro entre el Motril y el Real Jaén. Habla de su rival de este domingo destacando el gran poder ofensivo que despliegan en casa partido y que «es un equipo que está hecho para estar con los mejores, con jugadores importantes de la categoría. Tendremos que hacer un partido en la línea de los que llevamos en casa, si queremos sacar los 3 puntos, porque en frente vamos a tener un rival de la máxima exigencia».

Y después del Motril, hay que ir al campo del líder. El Palo visita este fin de semana La Victoria y un empate entre ambos le vendría de perlas al Linares, que es tercero y tiene a ambos por delante a pocos puntos. Dos encuentros que pueden darle a los azulillos un salto en la tabla, si despliegan lo mejor de su fútbol y están acertados de cara a puerta.

«Son dos rivales de la máxima exigencia en la tabla. De sacarlos positivamente, sería un paso importante, pero no definitivo porque queda un mundo por delante. Son dos rivales directos y luego, los partidos de vuelta, pueden diferenciar el devenir de la competición. Son puntos importantes, no definitivos», explicó Juan Arsenal.

Desde el club, recuerdan a la afición que el encuentro de esta semana será jornada de ayuda económica (medio día del club), por lo que las entradas están ya a la venta online y las taquillas de Linarejos se abrirán el domingo de 11:00 a 13:00 y desde las 15:45, para evitar colas.