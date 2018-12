Linares Deportivo Arsenal: «Se ha visto lo que es este Linares y lo que ha sido en la primera vuelta» Juan Arsenal pensativo antes del pitido inicial. / ENRIQUE El técnico minero destacó que sus jugadores no sufrieran cuando el balón fue del Real Jaén y que los blancos apenas generaron ocasiones A. M. LINARES Lunes, 31 diciembre 2018, 00:07

Juan Arsenal compareció ante la prensa feliz por el triunfo y la imagen de su equipo «en partido disputado, con la primera parte igualada, donde los dos equipos intentamos neutralizarnos mutuamente e intentamos conseguir la posesión del balón, para crecer desde ahí y generar ocasiones de gol. Mi equipo lo interpretó muy bien, neutralizar al rival y percutir con el balón a las espaldas del contrario. Creo que las mejores ocasiones fueron nuestras y nos pusimos por delante merecidamente».

Comentó que en después de ponerse por delante «en la segunda parte intentamos otra vez controlar el juego, pero era difícil porque los dos acumulábamos mucha gente en el medio. Si un equipo mereció el ganar fue el Linares por insistir, por generar ocasiones. Supimos sufrir las acometidas del rival en los últimos 20 minutos. Tengo claro que lo hemos buscado con más claridad el Jaén, hubo pocas ocasiones, pero más claras las nuestras, supimos hacerles daño a los centrales del Jaén».

En la primera y en la recta final del partido, el Jaén fue mejor con la pelota y el Linares tuvo que recular y jugar a la contra. Arsenal destacó que, pese a esto, su equipo no sufrió en exceso y tuvo siempre sensación de estar controlando el encuentro.

«Nos faltó más control en el centro del campo, pero no pasamos apuros. Ellos acumularon al final mucha gente por delante del balón y pudimos hacer a la contra el 2-0, aunque tuvieran el control del juego, no crearon ocasiones. Es para estar contentos con el trabajo defensivo, que es lo que dignifica a este equipo, hacemos ocasiones de gol y nos generan muy pocas. Se ha visto lo que es el Linares y lo que ha sido en la primera vuelta».

Barba entró muy poco en juego como enganche, eso privó al Linares de hace un fútbol mejor, después cayó a banda y sí se vio al Barba que todos conocen. Pero la decisión, más allá del vacío dejado por la sanción de Beda, tenía un sentido táctico.

«La idea era tener superioridad numérica en la salida de balón. Meter a Barba en la mediapunta y Ortiz por dentro, era para eso. Si sus medias puntas se soltaban, superábamos con 3 centrales, y si sus mediapunta se metía con los mediocentros, ganábamos un futbolista con Barba y Pablo. No se pudo ver con la claridad que queríamos porque no teníamos la posesión. Cuando echamos a Barba a un costado, el equipo se equilibró más. El que controlara la medular, iba a tener más cerca ver portería rival. Para los dos equipos, el césped no ayudó, porque no estaba en condiciones para que hubiese circulación», explicó.

Valor extra de los puntos

Era un encuentro vital para los azulillos, que vuelven a meterse en la lucha por el primer puesto, y es por ello que «el triunfo tiene mucho más valor, por la exigencia, jugando de local, con nuestra gente, el equipo fue maduro y supo sufrir por fases. Después de la derrota del domingo pasado y la trascendencia de que el Jaén se fuese a 7 si perdías, ganar tenía ese valor extra».

Disputados los dos derbis, ambos con 1-0 al final, Linares y Jaén igualan a 'golaverage' y demuestran que son dos bloques muy parejos. «Dos grandes equipos, el objetivo es tener el balón y generar desde ahí las ocasiones. En Jaén hicimos un gran partido y no merecimos perder. Por las ocasiones de hoy, por entender lo que queríamos, por no tener Lopito ninguna acción, fuimos merecedores de la victoria. Quedan 60 puntos que disputar y todo será muy difícil para todos, a Linares y Jaén todos los rivales nos quieren batir», concluyó Juan Arsenal.