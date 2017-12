Linares Deportivo «Me basé en el talento de los jugandores, que crean que son capaces de hacerlo» Jaime Molina en su estreno en Linarejos, flanqueado por Chico y Salba Yebra. / ENRIQUE Tras su excelente debut, Jaime Molina retoma hoy los entrenamientos y a las 20:30 jugarán el partido homenaje a Popi Juan en el Julián Jiménez ÁNGEL MENDOZA LINARES Martes, 19 diciembre 2017, 00:54

Tras la goleada al Almería B que tan bien ha sentado a los azulillos, el equipo vuelve hoy al trabajo, aunque ya no hay liga hasta enero. Por la mañana entrenan y por la tarde hay homenaje.

El Linares jugará el amistoso de futbol sala ante el Linares Futbal en momoria de Popi Juan, es a las 20:45. Molina seguirá trabajando con sus hombres esta semana para que se vea un equipo todavía mejor contra el San Pedro.

Tampoco es que vayan a ascender por un buen partido, el malagueño afirma: «Yo estoy convencido de que este equipo puede competir, y no me planteo un objetivo, aunque la directiva se lo plantea, yo lo que quiero es el martes plantear el entrenamiento para que ellos se vayan contentos a las vacaciones de Navidad. Tenemos entrenamientos entre 24 y 31, y que vengan dispuestos a disfrutar y a jugar como lo han hecho».

¿Qué ha hecho en nuevo técnico para que se vea un Linares tan distinto en tan poco tiempo? Molina apunta que ha sido más mental que conceptual.

«No hemos entrenado mucho el plano ofensivo, sólo viernes y sábado, porque nos centramos más en tener juntitas las dos líneas. Me basé en el talento de los jugadores, que crean que son capaces de hacerlo, y otros que cogen los conceptos enseguida. De la línea de ataque espero más movimientos a la espalda y más juego entre líneas. Ante el Almería B podíamos haber aprovechado ese juego a la espalda porque tiraron mucho la línea arriba. Hay que coger ciertos automatismos y aprovechar los espacios atrás».

Y añade que el resto llegó con los goles: «Cuando ellos se sienten seguros, hacemos el primero y en 5 minutos el segundo, jugamos tranquilos y aprovechando el talento. He intentado que no haya prejuicios. He intentado dejar al margen lo que ha pasado hasta ahora y dejar que cada uno se muestre tal y como es. He partido de cero y he hecho mi trabajo, que es decidir, ellos han hecho todos su trabajo, que es entrenar. Me pagan para decidir, salió bien y espero que siga así».

Aunque en supresentación dijo que no es amigo de los halagos, «es distinto el halago a reconocer las cosas. Si alguien lo hace bien, hay que reconocerlo, y me baso más en lo que hacen bien y deben mejorar, que en lo que hacen mal. En fútbol todos tenemos cosas que mejorar y prefiero que lo crean así, a que piensen que tienen cosas malas y no las van a mejorar».

Y sobre su debut en el banquillo minero, añade que «he procurado mantener la calma, estar sentado, no dirigir mucho, que ellos tomen las decisiones, no hace falta si saben lo que tienen que hacer. He salido satisfecho en pequeños detalles, dudas que les expliqué. Este campo pesa mucho, tiene su historia, la afición es muy exigente para lo bueno y para lo malo. Estoy seguro que si el resultado no hubiera sido el que fue, la afición hubiera aplaudido porque son entendidos».