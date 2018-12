Linares Deportivo Beda: «Sé que mi cifra de goles podría estar más arriba» Pedro Beda intentando zafarse de un defensor. / ENRIQUE El delantero brasileño habló de su rol como enganche, de su ilusión por aportar más goles y del encuentro en San Pedro este domingo ÁNGEL MENDOZA LINARES. Viernes, 14 diciembre 2018, 01:22

El Linares Deportivo debe mejorar algunas facetas de su juego para ser aún más temible, para no sufrir en los tramos finales de los partidos que no se han resuelto y para que no se escapen puntos fuera ni en casa.

Durante el inicio de la competición, muchos miraban a Pedro Beda exigiéndole más gol, pero con el tiempo ha quedado demostrado que el brasileño aporta mucho más al equipo desde la posición de mediapunta. Juega y hace jugar. Sí, ha errado algunos goles que no debería fallar un jugador de su calidad, y él mismo asume que le gustaría tener una cifra superior a los 3 goles que suma en su casillero particular.

«Yo mismo sé que mi cifra de goles podría estar más arriba, soy consciente de eso y estoy intentando en los entrenamientos y los partidos, siempre trabajando, ojalá más goles lleguen. Este año aquí estoy haciendo más funciones diferentes (a las de un delantero), por la filosofía que tiene el míster. Estoy muy cómodo en esa posición, me gusta mucho ser mediapunta, un poco más por la derecha y teniendo libertad. Voy a seguir trabajando. Los goles ojalá lleguen y lo dije el primer día, que lo más importante este año es el acenso y las victorias. Me quedo más contento con los 3 puntos», dijo Beda en rueda de prensa.

Aunque no siempre ha sido titular, en las últimas jornadas no se concibe un Linares sin Pedro Beda en el enganche. De las 19 jornadas de liga, ha jugado en 16 y ha sido titular 11 partidos. Con 997 minutos, es por poca diferencia el delantero que más minutos ha tenido, le sigue Javi Bolo con 921 y 5 goles, Chendo suma 893 minutos y es el pichichi con 8 dianas.

Se ha ganado el cariño y el respeto de la afición a base de trabajo y sacrificio. Beda destacó también el buen ambiente que se vive en Linarejos, quedando olvidadas aquellas jornadas donde se pitaba al equipo porque no estaba dando todo lo que la afición esperaba.

«Hablo por mí, me gusta tener la afición de mi lado. Nos da más ganas, una alegría difícil de explicar, nos transmite un ánimo mejor y se ha notado, cuando el entrenador dijo que jugar en Linarejos no es fácil porque la gente aprieta (al rival). Si damos esa imagen, seguro que será más fácil ganar los 3 puntos aquí», afirmó.

Próxima parada, San Pedro

El domingo por la mañana toca viaje a San Pedro. Sobre el horario y el madrugón, Pedro ya sabe que «nadie nos regala nada, es una cosa más que tenemos que superar», y menos aún cuando en frente hay un rival que se juega la vida y quiere empezar a ganar el partido desde el minuto cero.

Sobre la preparación de estos días en el equipo azulillo «estamos trabajando muy duro y muy fuerte esta semana. Sabemos que tenemos un partido muy duro y que no podemos relajarnos. El míster ya tiene planteado el partido, el cómo lo vamos a afrontar, y vamos con toda la ilusión de ir allí a sumar los 3 puntos».

Juan Arsenal ha dedicado los primeros días de la semana en enfocar cómo el Linares debe jugar para ganar en un campo como el municipal de San Pedro, ante un rival que se está jugando la vida. Respecto al juego que desarrollarán los de Jaime Molina, el preparador tendrá hoy una charla con sus futbolistas.

«Hoy todavía estamos preocupado respecto a cómo vamos a jugar nosotros y mañana hablará sobre el rival. Creo que habrá fases que salgan a presionar, muy cerrados y dejando poco espacio. Si nos pillan a la contra, intentarán hacernos daño. Por la experiencia que tuve el año pasado, sé que la gente allí aprieta mucho y no será un partido fácil», dijo el brasileño a la prensa.

Los mineros son inexpugnables en su campo, pero fuera de casa es donde se han mostrado más irregulares, dejando escapar puntos con los que ahora serían líderes. Es por ello que la concentración debe ser máxima en San Pedro y aprender de los errores cometidos para que no se repitan.

«Creo que, como la mayoría de la gente habla, las ligas se ganan fuera de casa. Los partidos de fuera son más importantes que los de casa, tenemos que ir concentrados y no pensar que vamos a ganar fácil. No será así», añadió Beda.