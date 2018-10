Bolo: «Tenemos que ser más agresivos» El meta del Atarfe atrapando un cabezazo de Javi Bolo. :: enrique El delantero está feliz por su hat-trick al Atarfe y afirma que «es en campos como el de Huétor Tájar en los que hay que ganar para estar arriba» ÁNGEL MENDOZA LINARES. Miércoles, 17 octubre 2018, 02:18

Javi Bolo marcó el domingo un hat-trick al Atarfe y se convierte en el segundo máximo artillero de la plantilla y segundo jugador en hacerlo esta temporada, en ambos casos el primero es Chendo Alarcón. Feliz, el último fichaje que hizo el conjunto minero, cuando la liga ya había empezado, habló para IDEAL de sus sensaciones.

«Estoy muy contento, personalmente necesitaba un partido así, en el que el equipo ganase, jugando bien y haciendo yo goles. Acabamos muy contentos con el resultado, somos un equipo con muchas soluciones ofensivas, sea un delantero o alguien de banda, los laterales que soben con mucha pólvora o alguien de segunda línea, el fin que todos perseguimos es el mimo», apuntó Bolo.

Ejecutores

El ariete natural de La Roda estaba tan enchufado que se aferró al balón en el penalti y no dejó que otros especialistas de la plantilla lo lanzasen, andaban cerca Rosales y Barba con intención de ser los ejecutores. «Yo tenía muy buenas sensaciones y estaba confiadísimo en que marcaría, no dudé en coger la pelota. Sé que hay muchos compañeros con ganas de marcar, pero el penalti me lo hicieron a mí y en el momento de levantarme ya sabía que debía tirarlo».

Y se fue de Linarejos con la primera ovación que ha recibido desde que viste la camiseta linarense «y espero que no sea la última que me dan, que haya más para mí y para mis compañeros, eso es síntoma de que has hecho bien tu trabajo y tenemos buena sintonía con la afición».

Falta el brasileño

Sólo falta que haga su triplete también Pedro Beda. El brasileño ya se estrenó, pero últimamente está negado de cara a gol. «Los compañeros le decimos que tenga paciencia, esto es cuestión de rachas y todos jugamos para lo mismo. Mientras el Linares gane, todos nos beneficiamos y nos ayudamos, seguro que pronto le entrarán los goles también a él».

El partido ante el Atarfe pareció un paseo militar de los mineros, desde la grada, claro, porque «desde dentro el partido es muy diferente. Estábamos un poco nerviosos por la derrota en Martos y salimos desde el minuto 1 a controlar el partido, hacernos con la pelota y ser ofensivos. Se vio en el resultado que lo hicimos bien».

¿Pero qué le pasa al Linares fuera de casa y por qué no encuentra continuidad a domicilio? El goleador albaceteño reconoció que «es la asignatura pendiente, y mira que jugamos igual, con el mismo planteamiento que en Linarejos. Quizá nos falte dar fuera un paso adelante, ser más agresivos, llegar mejor a las segundas jugadas y ganar esas disputas. Tampoco estamos materializando las ocasiones, porque las generamos, pero nos ganan y eso tenemos que cambiarlo».

Bolo coincidió en señalar que un Linares débil a domicilio no da sensación de equipo de ascenso, pero cree que con el avanzar de la liga se irá viendo el verdadero potencial a domicilio de los mineros «porque el año es muy largo y, aunque hayamos empezado un poco mal fuera, este domingo vamos a por todas y esperamos comenzar una buena racha para ganar dentro y fuera».

La oportunidad les llegará este domingo a las 18:00 en el campo del Huétor Tájar, hueso duro donde los haya. «Un partido muy complicado, tenemos que dar un paso al frente esta semana y ser más agresivos fuera. Nos vamos a poner el mono de trabajo y traernos los 3 puntos, es en campos como el de Huétor Tájar en los que hay que ganar para acabar el año ahí arriba y que vayamos cogiendo fuerza en los puestos de play-off», concluyó Bolo.

Miguelito lesionado

En otro orden de asuntos, la mala noticia tras el triunfo en casa fue la lesión de Miguelito, que está haciendo un espectacular inicio de temporada. Sufre una rotura del bíceps femoral y estará 15 días de baja recuperando su pierna izquierda.

Todo apunta a que será Chinchilla el encargado de hacer las veces de carrilero diestro en estos dos partidos, aunque si en Huétor Tájar quiere Arsenal cambiar a un formato de 4 defensas, podría poner como lateral a Rosales.