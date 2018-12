LINARES DEPORTIVO Bolo: «Estoy notando el no haber hecho pretemporada» Chendo abraza a Javi Bolo en la celebración de un gol en Linarejos. / ENRIQUE De cara a la visita del Alhaurino manifestó que «el rival sabe dónde viene, se enfrenta a un equipo que ha ganado todos sus partidos en casa» ÁNGEL MENDOZA LINARES. Sábado, 1 diciembre 2018, 02:48

Javi Bolo fue el protagonista de la rueda de prensa previa a la visita este domingo del Alhaurín de la Torre. El delantero albaceteño llegó con la temporada empezada y lo está jugando casi todo, unas veces como titular en solitario y otras formando pareja con Chendo. Sólo ha sido suplente en dos ocasiones desde su llegada.

El albaceteño comentó que aún le falta un poco para que Linarejos vea su mejor versión. «A nivel individual voy cogiendo más ritmo. Estoy notando el no haber hecho pretemporada. No entras en esa dinámica, las piernas no van igual, pero ya voy cogiendo más ritmo, me siento más protagonista dentro del equipo y lo que uno intenta es ayudar, con goles y trabajo, a conseguir el objetivo», dijo.

LOS NÚMEROS DEL 9 829 Los minutos que ha vestido la azulilla desde que debutase en la jornada 4 en Guadix. 11 Veces ha sido titular en las 13 jornadas que ha disputado, anotando 5 goles ente ellas.

Bolo está viviendo estos últimos días de preparación como «una semana normal, es un partido como los que venimos trabajando en casa. Con la intención de someter al rival y de meterlo en su portería. Sabemos que es un equipo complicado, que tiene buenos números, aunque su posición en la tabla diga lo contrario. Nosotros preparamos el partido sabiendo que debemos ganar en casa, seguir con la racha y hacer bueno el punto en El Palo».

El ariete lleva 5 tantos, le ha marcado al Rincón, Poli Almería y un hat-trick al Atarfe. Ahora tiene tres buenas oportunidades esta semana para mejorar sus cifras. «Es difícil, pero se nos está dando bien cada vez que vienen 3 partidos, porque somos una plantilla muy amplia y lo estamos haciendo bien entre quien entre. En estos 3 también habrá rotaciones, pero nosotros no debemos pensar más allá, ganar el domingo al Alhaurín de la Torre y luego ya pensaremos en el siguiente», concluyó.

Cambio de imagen

Se mostró muy contento con el cambio que ha dado el Linares a domicilio, después de los primeros tropiezos de la temporada. «En los últimos partidos estamos corrigiendo esas derrotas que tuvimos fuera de casa, esa contundencia en las segundas partes. En los últimos se ha visto un Linares muy serio desde el minuto 1. En El Palo se vio un partido donde dimos la cara, pudimos sacar algo más en un campo difícil, estamos limpiando esa cara de las segundas partes y dando el callo. Lo importante es conseguir los 3 puntos y si es con buena imagen mejor, al final lo que queremos todos es estar ahí arriba». señaló.

Comentando el encuentro del domingo en casa. Javi Bolo habló de lo que espera el Linares de su rival y lo que han hablado estos días en los entrenamientos. «El míster conoce bien al rival, le estuvo viendo varios partidos. Tiene armas ofensivamente buenas, se colocan bien atrás y suelen salir a la contra con espacios. Hay que estar atentos en las vigilancias defensivas, saber tener paciencia con balón, que entre el gol cuanto antes y luego levar la manija del partido», relató.

Los mineros no esperan a un Alhaurín que venga a hacer otra cosa que no sea estar atrás y salir a la contra porque, aunque los números de los malagueños sean irregulares y sus resultados particulares les hagan mejores de lo que se muestra en la clasificación, saben que vienen a un campo donde nadie ha marcado un gol en lo que va de campeonato.

«El rival sabe dónde viene y que se enfrenta a un buen equipo, que ha ganado todos sus partidos en casa. Ellos harán su planteamiento y nosotros a lo nuestro. El partido dura 90 minutos, hay que llevarles de lado a lado, que entre el gol cuanto antes y mantener la portería a cero», añadió Javi Bolo ante la prensa en relación al encuentro de este domingo en casa.