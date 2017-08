Linares Deportivo Braim: «Mi fuerte es la habilidad, la rapidez y la finta» Vallejo y Braim en el acto de presentación del jugador. / ENRIQUE El nuevo directivo, Javier Vallejo, presentó al extremo izquierdo que llega cedido del Melilla pero no descarta quedarse en Linarejos más tiempo ÁNGEL MENDOZA LINARES Sábado, 5 agosto 2017, 01:03

Javier Vallejo, nuevo directivo, realizó una emotiva introducción en la presentación de Braim como jugador minero, al tiempo que recordó que los asientos reservados en Linarejos ya están disponibles y la sede está abierta de 10:30 a 13:30 y de 18:30 a 20:30 para nuevos abonados.

Hoy Vallejo será presentado como nuevo miembro de la directiva azulilla junto a Joaquín Jurado y Perfecto Culebra, que llegan para reforzar el trabajo de la directiva, en la asamblea de socios de hoy donde se presentará el estado de cuentas y otros asuntos a los socios de la entidad minera.

Natural de Melilla y con los 22 años cumplidos esta semana, Braim llega cedido del Melilla como una de las joyas de su cantera. Debutó en 2ªB con 17 años y ha disputado 25 partido. El año pasado cedido en el River de Melilla del Grupo IX de Tercera anotó 11 goles como extremo zurdo.

Regatea, encara, es eléctrico y eso gustó en Linarejos en su debut ante El Ejido. «Mi fuerte es la habilidad, la rapidez y la finta. Estoy muy contento de llegar al Linares, un gran club, del que te habla bien cualquier jugador que haya estado aquí. Todos me han dicho que se respira mucho fútbol y no tengo queja, todos están a tope y espero que este año sea mejor que el anterior», cuenta el futbolista.

Braim se ha encontrado a su llegada a Linares «un equipo joven, con ganas de hacer algo grande con el Linares». «Nos tenemos que ir adaptándonos porque somos todos nuevos. En el partido del otro día yo llevaba un entrenamiento y pese a no conocernos muchos, estuvimos demasiado bien», dijo

Aunque llega con billete de ida y vuelta a Melilla, el joven extremo zurdo no descarta hacer carrera en Linarejos: «En principio, el Melilla es el club del que soy, y me puede servir de trampolín para volver, pero si hago una buena temporada por qué no seguir aquí o en otro club. Cuando supe que el Linares había puesto interés en mí, les dije que sí me venía y más después de escuchar todo lo bueno de compañeros que habían jugado aquí. No me lo pensé, otra etapa para aprender y disfrutar».

El técnico habló bien de él tras la segunda parte que jugó ante El Ejido. «Aguado es un desconocido para mí, pero sé que me conoce a mí y las primeras sensaciones con él han sido muy buenas. Puedo jugar en las dos bandas y de media punta, pero donde me siento más cómodo es en la izquierda porque es mi pierna buena para el tiro».

Conoce bien el grupo al que se tendrá que enfrentar este año en Linares en sus aspiraciones de ascenso. «Este año la liga está más fuerte, muchos descensos de 2ªB y con los que no ascendieron, va a ser una guerra muy buena y espero estar entre los cuatro primeros», concluyó.

Anoche Braim fue uno de los titulares en el amistoso disputado en Villargordo, junto a Robador, Lozano, Sergio, Briones, José Manuel, Pekes, Palomares y Chomfli.