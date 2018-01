Linares Deportivo Braim se marcha y vuelve a Melilla Braim ha sido uno de los más destacados de este ejercicio. / ENRIQUE El club desmiente que se le deba dinero a los jugadores y empezará a ofrecer renovaciones para transmitir tranquilidad en estos tiempos revueltos | El extremo derecho, decido por la UD Melilla, está citado hoy para entrenar pero ayer cogió un barco ÁNGEL MENDOZA LINARES Miércoles, 31 enero 2018, 01:32

Resulta difícil de creer, pero Braim Amar se ha ido de Linares sin permiso del club para volver a la UD Melilla. Como ayer avanzamos en IDEAL, el extremo derecho tenía una oferta para salir del Linares y la entidad quería retenerle porque le considera una pieza importante para el organigrama de la plantilla del año que viene.

Está siendo un jugador importante, con minutos y protagonismo, 23 partidos jugados (20 como titular) y 2 goles. A sus 22 años, son cifras de futbolista con mucho futuro en Tercera División, pero no está cómodo en el Linares. Jesús Medina decía al medio día en Canal Sur que la decisión del club era firme y que no se marcharía, pero el jugador ha hecho caso omiso.

Braim no tuvo reparos en dejar claras sus intenciones en redes sociales. Mientras el presidente hablaba en radio, el jugador subía una foto a sus redes sociales en la que sólo se le veían los pies, acomodado en el asiento de lo que parece ser uno de los barcos que cruza el estrecho y donde se podía ver un mensaje formado por cuatro iconos: Próximamente, un balón, una interrogación y una persona encogida de hombros.

Por la tarde se consultó al club sobre este asunto y la respuesta fue diplomática: «Braim es jugador del Linares Deportivo y está citado a los entrenamientos de esta semana. Su ausencia llevará a tomar las medidas oportunas».

Claro, en la sede ya sabían que Braim se había marcado, pero está citado en el entrenamiento de hoy y hasta que se no se confirme su ausencia, no pasará la situación a mayores. Braim podría haber hecho un viaje exprés a Melilla y regresar para el entrenamiento, pero no va a ser ese el caso.

Desde el otro lado del estrecho, la prensa comenta que UD Melilla quiere repescar al jugador por su buena temporada con los azulillos. Sin embargo, en el contrato de cesión de Braim del mes de julio no aparece la opción de cambio de rumbo a mitad de campaña sin autorización del Linares, y el Linares, desde luego, no lo ha autorizado.

Curiosamente los melillenses acaban de firmar un refuerzo de corte similar al de Braim, pero para la banda contraria: Mustapha. El argelino llega del Mérida como refuerzo para intentar el asalto a los puestos de play-off a Segunda División, donde los melillenses empatan en el cuarto puesto con 37 puntos junto a Granada B y Real Murcia. Así que Braim llegaría para reforzar la derecha, quizá como recambio de otro jugador más veterano.

Jesús Medina se enfrenta a otra situación difícil con la presunta (hasta que hoy se confirme) fuga del jugador norteafricano. Curiosamente el Linares juega este sábado en Melilla contra el Melistar, así que podría haber un encuentro entre la dirección del club azulillo y el melillense, para alcanzar un acuerdo y que Braim deje definitivamente el Linares.

Hoy se cierra el mercado

Últimas 24 horas de mercado para hacer traspasos en Tercera División y el Linares Deportivo tiene por el momento el balance de seis salidas y ningún aterrizaje. Todo el entorno del club da por hecho que jugar el play-off no será posible y no tendría sentido la llegada de refuerzos, pero si Jaime Molina dijo tras el partido ante el Maracena que le gustaría ver algún fichaje que compense las bajas, es porque el club está mirando en el mercado para compensar al equipo y que acabe con dignidad la temporada.

Otra opción es que fichen con vistas más a la próxima temporada que a la presente, firmar ahora y que Molina pueda ir trabajando con el bloque, que se adapte y conozca a los compañeros. Pero el caso es que el plazo se acaba y no ha venido nadie. Salió el central Ibra, el portero Arturo, el delantero José Manuel, el interior zurdo Omar, el pivote Matías y hoy se hará oficial la del extremo Braim.

Uno de los rumores que en los últimos días circula por los mentideros de Linares es que el club le debía dinero a la plantilla, y por eso llegaron las tres derrotas consecutivas, algo que desde el club han desmentido rotundamente y aseguran que el equipo está al día de los pagos y lo estará hasta final de temporada.

Lo que sí intentará el club en los próximos días, una vez que se cierre el mercado, es atar las primeras renovaciones. Admonio no estuvo en el martes en Linares, estaba en Almería, pero con permiso del club por un asunto persona. Robador suena como posible fichaje hoy del Alcoyano, el club ya la ha dicho al guardameta que le ofrecerá la renovación en breve, igual que se lo ha transmitido también a Robador, esperando que no haya sobresaltos de última hora como el del caso Braim.