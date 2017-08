Linares Deportivo El central Admonio quita hierro a la reprimenda de Joseba Aguado Lozano, Admonio y Robador fueron presentados ante del partido amistoso. / ENRIQUE El Linares presentó al central guineano junto con el joven portero David Robador y el lateral zurdo Luis Lozano ÁNGEL MENDOZA LINARES Jueves, 3 agosto 2017, 01:12

Linares. Otra presentación triple en el seno del Linares, en esta ocasión le tocó el turno a tres hombres de la línea de retaguardia, el central Admonio, el lateral Loano y el portero Robador, antes del choque por la noche les enfrentaría al Ejido.

Luis Lozano, de 26 años, se crió en los escalafones del Arenas. Es lateral izquierdo pero puede ejercer de carrilero y central zurdo, viene de las ligas baleares con buenos balances de partido y 16 goles. «Soy de Dúrcal, vengo con muchas ganas de hacerlo lo mejor posible y poner el listón lo más alto posible y a quedar entre los cuatro primeros, por supuesto, y vengo a ganar cada domingo y poner toda mi experiencia y lo que pueda aportar al equipo y al club», contó.

Sobre los motivos de su fichaje comentó: «Ya conocía al Linares porque son ya 4 o 5 temporadas antes de jugar en Segunda B jugando en el Arenas y el Granada, así que lo conocía desde fuera. Sabía que era un club grande y con una gran afición, es un aliciente, es un gran club y por eso no me lo pensé mucho».

«El míster me dijo que contaba conmigo y que no había problema, tengo que dar lo mejor de mí» Admonio Vicente, Central

Para ascender

Y sobre la presión por ascender, argumentó que «no tengo ninguna presión. Con 26 años y habiendo jugado dos años en Segunda B y habiendo ascendido, a cualquier club que vaya es para estar entre los cuatro primeros y ascender, no voy a un club de Tercera para estar en mitad de la tabla, sinceramente».

El central guineano Admonio vivió ayer una jornada especial, pues viene de ascender con el Ejido a Segunda B y lograr la permanencia la pasada temporada. «Estoy muy contento de estar en Linares, vine a sumar como uno más, que el equipo esté en lo más alto y jugar el play-off es lo más importante, que la gente esté feliz y consigamos el objetivo. Vengo para ayudar al equipo y trabajar duro».

Resta importancia a las declaraciones de Aguado, después de que el técnico pusiera su nombre sobre la mesa como uno de los jugadores de los que espera más o tendría que dar la baja. «Eso lo dijo y hablé con él personalmente y el míster me dijo que contaba conmigo y que no había problema, que sólo me queda trabajar y dar lo mejor de mí. Marcarme no es, es como él me dijo, que en las ruedas de prensa son para decir cosas, dio un par de nombres y nombró a la defensa, pero que cuenta conmigo al cien por cien. Tengo que mejorar y dar lo mejor de mí».

L«No voy a un club de Tercera para estar en mitad de la tabla, sinceramente» luis Lozano, Lateral izquierdo

El portero navarro David Pinto Robador, con sus 194 centímetros de altura y dos temporadas en Segunda B con 20 partidos, pese a sus escasos 21 años, mandó un mensaje de «tranquilidad, porque la gente pensará que soy un portero muy joven, pero vengo a trabajar, a sumar, a ser parte del equipo en buscar el objetivo, todos pensamos en ello, los que están y los que están por venir, queremos subir a Segunda B que es donde el Linares se merece estar».

También pide a la hinchada «que nos apoyen, que vamos a dar lo mejor de nosotros y lucharemos cada domingo por conseguir siempre los 3 puntos, que es lo único que nos vale».

«Lucharemos cada domingo por conseguir siempre los 3 puntos, que es lo único que nos vale» David P. Robador Portero

Coger ritmo

Tras su debut en Las Navas, donde encajó dos goles, aseguró que «ya mentido dentro de la plantilla se conoce más a la gente y poco a poco el equipo cogiendo sensaciones y ritmo y al final el 20 de agosto estar fuertes y con intensidad y llegaremos bien al inicio de liga. Recibiremos con los brazos abiertos a los compañeros nuevos, lo que venga para mejorar será bienvenido. En estos partidos de pretemporada haremos que el equipo dé la talla cuando empieza la liga».