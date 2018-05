Linares Deportivo Chendo: «He aprendido mucho en el fútbol y en la vida, es el momento perfecto para volver» Miguel Linares estrecha la mano del delantero Chendo. / ENRIQUE Además del regreso del delantero al Linares, se presentó al central Andoni Tello, quien afirmó: «Si buscase la comodidad, firmaría en otro club» ÁNGEL MENDOZA LINARES Miércoles, 30 mayo 2018, 02:42

Día de presentaciones en Linarejos, un rostro conocido y uno nuevo. Por la mañana lo hizo el delantero Chendo Alarcón, que ya vistió la elástica azulilla y vuelve a casa. Tocó el turno por la tarde al central Andoni Tello, que viene del Mancha Real, donde vivió un año marcado por las lesiones.

Por orden, Chendo, formado en la cantera del Villarreal y ahora con 30 años, fue azulillo en Andaluza durante la campaña 2011/12. Después pasó por el Martos, Mar Menor, Formentera, Mancha Real, Almagro, Motril y Tomelloso.

Declaró en su presentación estar «agradecido de volver a casa, estoy como un niño pequeño, estuvo varias veces a punto de volver. Hubo conversaciones en invierno y no se llegó a un acuerdo porque me había comprometido con otro club. Cuando decido irme del Motril, me ofrecieron la renovación, pero no estaba a gusto y me apetecía estar cerca de casa. Conseguí la casa y firmé en Tomelloso, a una hora de Linares».

Aunque el grueso de la hinchada minera le recordará, Miguel Linares comentó sobre Chendo que «lleva toda la vida haciendo goles en Tercera, es un delantero fuerte, con carácter y personalidad, con muchas soluciones, juegan bien al espacio, de espaldas y es rematador».

El delantero declaró: «Vengo con muchas ganas, no tengo espinas, la idea es clara, vengo a trabajar y sé lo que supone trabajar aquí. Sé de la exigencia de la afición conmigo, por ser de aquí, pero si trabajas duro, el resultado llega tarde o temprano. La experiencia es un grado. Desde que salí estuve en muchos equipos, he aprendido mucho en el fútbol y en la vida, es el momento perfecto para volver a casa. Sé que vendrán jugadores de máximo nivel, no me preocupa, daré el máximo de mí».

Añadió: «Me encanta que en Linares puedan jugar los mejores jugadores de la ciudad y la provincia, nadie conoce su casa como uno mismo, y cuando las cosas van mal, los que somos de aquí sumamos. Tengo una meta personal, quiero ser ambicioso, quiero el objetivo del club, meter los máximos goles y jugar la liguilla. Hablé con Miguel, pero la llegada de Juan Arsenal me motiva mucho porque es un pedazo de entrenador y su estilo me encanta, coincidimos en varios equipos y siempre ha sacado lo mejor de mí».

Chendo acabó la temporada con una lesión de tobillo, jugó unos minutos en el homenaje a Carles y asegura que estará «al 120% para el inicio de liga».

Por otro lado, Andoni Tello es sub-23 y firma por dos temporadas. Formado en las canteras del Real Jaén y Eibar, fue juvenil en el Granada y debutó como senior en el Grupo XVIII de Tercera con el Madridejos, ese año acabó en el Huétor Vega y en verano firmó en Mancha Real.

«Quiero agradecer la confianza, estoy muy contento de pertenecer a esta gran familia, a un histórico y de formar parte de un proyecto tan ilusionante como el de este año. Vengo de un año difícil, en las primeras jornadas me lesioné el ligamento cruzado, agradezco el trato del club hacia mí, ya estoy recuperado y estuve disponible desde el quinto mes. Tuve la mala fortuna de recaer por una lesión del brazo, pero estaba al cien por cien de la rodilla», declaró en su presentación.

«Le conozco bien como persona y como jugador. Es un central intenso, de carácter, dinámico, central o lateral derecho y maduro en el campo», así lo describía el director deportivo, Miguel Linares.

No lo tendrá fácil para competir por el puesto junto a Josema y Rosales, dos jugadores que rayan por encima del nivel de Tercera. «Uno sabe al club que viene. Si buscase la comodidad, firmaría en otro club. Me gustan los retos y creo que Miguel y Juan van a hacer un buen proyecto, donde toda la plantilla será importante», concluyó.