Linares Deportivo 'Chico': «Estoy contentísimo con todos» ÁNGEL MENDOZA LINARES Martes, 21 noviembre 2017, 00:57

Francisco Pérez 'Chico' valoró el punto conseguido ante el Huétor Tájar con cierto sabor agridulce por las ocasiones que desperdiciaron los linarenses para matar el encuentro. «Era el rival que mejor fútbol hace de la categoría, a mí no me sorprendió, un rival que te desgasta y te exige durante los 90 minutos. Fuimos valientes, les hicimos presión alta desde inicio y eso conlleva tener un riesgo atrás por situaciones de tres para tres o cuatro contra cuatro. Lo teníamos claro, había que arriesgarse, nos hicieron ocasiones, pero las mejores fueron nuestras», contó.

El Linares salió atrás con Robador bajo palos (21 años), Palomares (19), Admonio (24), García (22) y Chomfli (21), ante las bajas de Josema y Palomares, además de la ausencia de Lozano, que con Chico perdió la titularidad.

«Estoy contentísimo con todos. Los que hay están capacitados para hacerlo igual o mejor que los que estaban, aunque si miras atrás ves una media de 21 años. Chavales jóvenes que con nuestros objetivos se tienen que ir adaptando, compitieron de maravilla», señaló el técnico. Chico volvió a salir con dos referencias ofensivas, Aguilera y Pekes, el primero se quedó sin mojar esta semana en su debut en casa y el segundo fabricó la jugada del 1-1.

Pero al Linares le faltó pólvora para matar en los momentos clave al Huétor y el técnico consideró que «el problema que tuvimos en el partido fue no hacer mejores desmarques de los dos puntas tras robos de balón. Lo intentamos corregir al descanso y no lo conseguimos, tuvimos muchísimas acciones de esas, frente a un rival que sabíamos que, aunque le robásemos la pelota, iban a seguir con el mismo esquema».

Y añadió que «esa gente joven, cuando esté al completo la plantilla, tienen que demostrar como lo están haciendo que cuando tienen que jugar lo hagan como lo están haciendo. Palomares estuvo muy bien, toda esa línea, pero necesitan tras el error que se les anime porque Linares no es fácil de manejar, hay que tener esa personalidad, fallar 3 o 7, pero que cojan personalidad y confianza total.

El tanto del Huétor vino en un error de Pablo Ortiz al intentar cambiar el balón de banda, en una posición muy retrasada. «Si tú quieres proponer, te arriesgas a este tipo de cosas, igual que se exponen ellos. Él lee ese pase, hubo robo, pero pasaron otras cosas. Hernández lo hizo muy bien, pero hay que asumir esos riesgos por la personalidad de los jugadores. No achacaré el empate a eso, hicimos cosas para ganar el partido ante el mejor rival al que nos hemos enfrentado con muchísima diferencia». Además dio como una de las claves del choque «la exigencia sin balón. A la gente de arriba, te priva de tener frescura, por desgaste. Lo fundamental y creo que nos pudo faltar frescura es por los dos mediocentros, porque los dos Ortiz son creativos, son exigencias muy grandes y no tenemos ese refresco porque Juanfran no está y Pablo hace un mes que ha salido de una rotura, repito que estoy muy satisfecho con el trabajo que han realizado».

Su futuro en el banquillo

600 euros por partido le costaría la multa al Linares, pero Chico podría seguir al frente. Habrá quien haciendo números, no vea descabellada esta posibilidad por un tiempo.

«Si se aguantó los dos partidos es porque no lo tendrán claro, cuanto antes venga el que se va a hacer cargo, muchísimo mejor. Me han pedido opinión, pero la decisión la toman los dirigentes. Estoy satisfecho porque hemos competido en los dos partidos con todas las circunstancias que han ocurrido», dijo Chico.

Al preguntarle sobre refuerzos, dio un capotazo: «Yo no soy el que dice si necesitamos refuerzos. Con los que estamos competiremos y a la persona que venga se le hacen este tipo de preguntas». Y si se le pregunta por la reunión con Fran Lara para repescarle del Lucena, añade que «no soy el secretario técnico, soy lo que soy, y yo no estuve».

Sí se mojó en valorar la expulsión de Admonio, que el club estudia si se recurrirá: «El árbitro pita y Admonio despeja, es la inercia, sabes que tiene amarilla y deben ser inteligentes para ponerse en la situación del futbolista. No tienes que achacar nada, se lo he dicho al línea que estaba conmigo y me lo ha reconocido. Pita, despeja y da la casualidad que el balón le da al otro. Es gana de complicarse la vida».

Así finaliza, salvo sorpresa, esta primera etapa de Chico al frente del banquillo del Linares. 4 puntos de 6 posibles, cambio de actitud y aguas calmadas para el que venga. Pero nadie duda que algún día volverá a sentarse en el banquillo de Linarejos y seguro que será para más tiempo.