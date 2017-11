Linares Deportivo Chico debutará el domingo en el banquillo de Linarejos para recibir al CD Huétor Tájar Javi López, con molestias toda la semana, es duda para la convocatoria. / ENRIQUE El excapitán azulillo quiere que los jugadores «se crean que si firmaron para este proyecto es porque son válidos» ÁNGEL MENDOZA LINARES Sábado, 18 noviembre 2017, 01:48

Francisco Pérez 'Chico' volverá a sentarse en el banco de Linarejos este domingo para buscar su segunda victoria consecutiva como técnico provisional de un Linares Deportivo que aún no ha anunciado el relevo de Joseba Aguado en el puesto.

Chico sólo puede estar dos partidos, por la normativa, dado que aún no tiene la titulación para entrenar en competición nacional. Sin embargo, eso no quiere decir que no esté preparado para asumir el mando del equipo. Ya lo demostró en el Rincón, su Linares fue valiente, ofensivo y supo transmitir a los jugadores esa personalidad que él mismo tenía sobre el campo hasta que colgó las botas la pasada temporada siendo uno de los futbolistas más longevos del fútbol español.

Tras la reacción del equipo en el complicado encuentro del pasado domingo, que acabó con dos expulsados, el técnico cuenta que «el lunes empezamos a entrenar y después de ese primer día ya pensamos en el siguiente partido. Estamos en la situación que estamos, creo que lo estamos preparando muy bien y con la ilusión de que llegue el domingo para afrontar el encuentro, sea con entrenador nuevo o con la misma situación que tenemos».

Palomeque fue sancionado cuatro jornadas y Josema vio la roja directa

Chico consideró que el triunfo de la última jornada «no cambia nada. Es una victoria que da confianza a los jugadores, que se crean que si se firmaron para este proyecto es porque son válidos. En tramos de la temporada se ha demostrado que este equipo, estando todos, puede estar entre los 5 o 6 primeros para llegar con opciones al tramo final. Motivacionalmente, sirve para que el equipo coja otro aire, se trataba de eso y la verdad es que nos ha venido bastante bien».

Palomeque fue sancionado 4 jornadas por agresión y Josema vio la roja directa. Apunta Dani Palomares como titular en el lateral e Ibrahim en el centro de la zaga para recibir mañana el Huétor Tájar.

«Perdemos dos jugadores, pero no hay excusa. Si pierdes dos, pones otros dos. Todos están entrenando a un nivel muy alto y cuando tú ves que se entrena así, las bajas se echan menos de menos. Yo confío en todos. El otro día hicimos alguna variante y las que propusimos se hicieron muy bien. Con los que haya se jugará, se intentará competir y ganar» apuntó Chico.

Aunque su paso por el banquillo azulillo va a ser corto, para Chico está siendo una experiencia interesante. «No me está trastocando mucho. Estoy muy contento con todos, con su actitud y lo profesionales que están siendo hacia mi persona. Tengo claro cómo quiero jugar el domingo, se intentará competir y ganar, ya depende de los jugadores que tengamos disponibles se hará una cosa u otra», avanzó.

¿Lamenta Chico tener carnet nacional y hacerse cargo hasta final de temporada? «Para nada. Eso cuando venga tendrá que venir. A corto y medio plazo no me planteo entrenar al Linares porque no es mi objetivo, lo he dicho muchas veces y es por algo. Estoy contento con el rol que tengo en el club, trabajando en la cantera y con el primer equipo, cogiendo experiencia en muchas cosas».

Lesionados

A las bajas de los dos sancionados hay que unir las del pivote Juanfran y el extremo diestro Braim, que siguen lesionados, mientras que Javi López ha tenido molestias en la herida de su operación toda la semana y el jueves llegó a abandonar el entrenamiento por ese motivo. Es duda, aunque parece que el titular volverá a ser el recién fichado, Pablo Aguilera, en la punta del ataque.

Para el excapitán azulillo, lo más importantes es que sus jugadores mantengan la intensidad demostrada en el Rincón. «Confío plenamente en la actitud que están teniendo y en cómo se están entrenando para que consigamos la victoria. Hay partidos que se pueden dar mejor o peor, pero ellos saben que la actitud o la apatía en el campo del Guadix es lo que no se puede permitir. Tú puedes tener un día fresco con balón, intentar cosas porque tienes personalidad, pero la actitud y la intensidad es lo mínimo que se persigue. Eso es la intensidad. Ya en lo demás influyen muchos factores», concluyó Chico.