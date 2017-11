Chico se pone al frente del Linares

«No podemos dar esa imagen tan negativa a nuestra afición»

Tras el cese de Joseba Aguado, el presidente del club comentó ayer en Radio Linares que los motivos han sido «que jugábamos mal, el equipo no transmitía nada, el partido contra el Guadix fue estrepitoso, muy malo, contra un rival de abajo, y contra el Motril perdimos contra otro rival directo, como contra El Palo, Jaén, Antequera o Malagueño, equipos que van estar arriba y ante los que no hemos sacado ningún punto. No podemos dar esa imagen negativa a nuestra afición y no conseguir nada contra rivales de cierto empaque». Jesús Medina considera que, aunque ciertamente la pretemporada fue extraña, «desde el 11 de julio que llegó han pasado meses en los que hubo tiempo de enmendar errores. Hay cosas que se hicieron mal, soy el primero que hace autocrítica y sabe que hay que cambiarlas. Como estamos en noviembre y queda mucho para mayo, vamos a intentar enmendarlas para estar arriba y que no peligre el objetivo».

Se le preguntó por quién realizó los fichajes este año y explicó que «los representantes ofrecían futbolistas a Aguado, otros tienen el teléfono de Lasarte y lo hacían a través de él, luego las decisiones se tomaban en el club con el entrenador. Yo soy la parte que aprieta en la negociación económica y la cierra». Recuerda que en próximas semanas habrá fichajes. «Mejoraremos el equipo hasta donde podamos, no vamos a 20 altas ni 10 bajas».

Y sobre los rumores de una moción de censura añadió: «Yo pienso en el club e invierto mi tiempo en que vaya lo mejor posible, no pierdo tiempo en eso. Si quieren hacer una moción de censura, los estatutos están claros y están en su derecho. No es prepotencia, es que es la realidad».