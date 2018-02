Linares Deportivo Chomfli: «Ahora me toca estar en primera línea y debo aprovecharlo» David Salido 'Chomfli' encarando al guardameta de El Palo, que aborta la ocasión con una estirada. / ENRIQUE Con la jugada y la asistencia que le dio a Barba ante El Palo para el gol del triunfo del Linares, el canterano suma seis 'regalos' esta temporada ÁNGEL MENDOZA LINARES Miércoles, 14 febrero 2018, 01:24

La semana pasada en IDEAL se destacó la importancia del canterano Chomfli en la segunda vuelta para el Linares, y ante El Palo volvió a demostrar lo mucho que ha crecido esta temporada el que cada día está más cerca de convertirse en el dueño de la banda zurda de Linarejos para muchos años.

Esta vez le tocó hacer de lateral. Lozano estaba supliendo a Josema como central, lo hizo a las mil maravillas, así que Chomfli tuvo la banda para él y demostró que está en un gran momento de juego y de forma. Suya fue la jugada que desatascó el 0-0, acción en banda, minuto 83 y aún tenía fuerzas para romper a su marcador, apurar línea de fondo y dejársela de cara a Barba para que fusilara con la portería de cara.

Ya suma 6 asistencias. Una a Javi López, dos a Barba y tres a Pekes, una de ellas directamente desde un saque de banda. Su sociedad con el delantero, que ya en División de Honor era destacada, se mantiene en Tercera.

«Esas cosas no se pierden, llevo 3 años jugando con Pekes y nos entendemos muy bien en el campo, sabemos lo que va a hacer el otro antes de que lo haga. Sobre las asistencias, yo le digo que le hago grande a él, y que él me hace grande a mí. En Atarfe me dio la asistencia del gol que marqué y eso supuso un antes y un después en mi temporada, por eso se lo dediqué», contó David Salido.

Chomfli analizó la última victoria: «El resultado fue muy corto para las ocasiones que tuvimos, pero sólo pudimos meter un gol, la pena es que acabásemos sufriendo. Todo el equipo trabajó muy bien y El Palo casi no nos creó peligro. Era muy importante ganar, estamos en una dinámica positiva y ya se ha visto que en la liga aún puede pasar cualquier cosa. Igual que tuvimos una racha negativa que nos costó 9 puntos, ahora tenemos que aprovechar la que hemos cogido a favor».

El canterano se lamenta, como todos los aficionados, cuando mira la clasificación y recuerda que, sin esas tres derrotas seguidas, ahora el Linares estaría a 2 puntos del play-off y justo en el momento en el que le vienen casi todos los rivales directos.

«Fue una semana desastrosa, pero tenemos que seguir luchando por nuestro objetivo sin pensar si son muchos o pocos los puntos que nos distancian», apuntó.

También valora que el equipo ha crecido mucho y esta segunda vuelta se está viendo a un Linares con más empaque «porque a principio de temporada éramos un equipo completamente nuevo y joven. Con el paso del tiempo, nos vamos conociendo y creando esa conexión entre los jugadores que ahora se ve en el campo».

Punto de inflexión

Volviendo al comentario anterior, ¿por qué fue tan importante para Chomfli ese gol en Atarfe?

«Porque me dio una confianza tremenda, como a cualquiera que esté jugando pocos minutos. En ese momento de la liga, mi rol en el equipo era el que era y lo aceptaba. Para un jugador la confianza lo es todo, cuando las cosas que no te salen al principio, te llevas palos. Cuando tienes confianza, te atreves a hacer cosas en el campo, como las que hago ahora. Me veía en el banquillo, pasaban los días y me sentía capacitado para salir y hacerlo bien», aseguró Chomfli.

El fútbol es así de caprichoso, para lo bueno y para lo malo. De ser el cuarto hombre de banda en Segunda B, a ser el primer suplente zurdo en Tercera y, ahora, con la salida de jugadores en el mercado invernal, a ser titular y una pieza fundamental para el Linares de cara al futuro.

Echó la vista atrás recordando que «por desgracia, descendimos. Pero mirando lo personal, si llegamos a seguir este año en Segunda B, no sé qué hubiese sido de mí. En Tercera tenía más claro que empezaría con un rol secundario, ahora me toca estar en primera línea y debo aprovecharlo. Con la confianza que me está dando el entrenador, debo sacar lo máximo de mí».

Molestias en los gemelos

Abandonó cojeando el campo, se llevó un buen ramillete de patadas por su atrevimiento encarando a jugadores malagueños. Pero además, se le notaba cargado.

«Últimamente he tenido algunos problemas con los gemelos, pero estamos trabajando para que no pase más y que pueda completar los 90 minutos de un partido al cien por cien», asegurando que no será un problema para jugar en El Maulí.

Con la máxima ilusión, Chomfli espera ser el interior izquierdo titular también en Antequera. Van a un campo dónde sólo ha ganado el Malagueño y saben los mineros que, si hacen un buen mes de competición, pueden recuperar mucho camino desandado.

«Vamos a trabajar para llevarnos los puntos contra el Antequera y en todos los partidos que quedan. Aquí ellos también sufrieron, y contra el Malagueño tuvimos 10 minutos malos al final que nos mataron, pero podíamos haber ganado. Creo que ahora somos un equipo más competitivo que en la primera vuelta, así que tenemos que ir a todos los partidos pensando en ganar», concluyó David Salido.