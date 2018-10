Linares Deportivo Chumilla: «Sí que se puede frenar al Linares en su casa» Ortiz busca el disparo ante un jugador del Torredonjimeno, la pasada temporada. / ENRIQUE Los técnicos exponen sus ideas previas al derbi que a las 12:00 de hoy lleva al Torredonjimeno a tierras mineras, con la necesidad de sumar puntos ÁNGEL MENDOZA LINARES Domingo, 28 octubre 2018, 00:40

Sin Miguelín por lesión, pero con el resto de la plantilla a tope y los exazulillos especialmente motivados por su vuelta a casa, sí afronta el Torredonjimeno su visita de las 12:00 al Municipal de Linarejos. Se miden al equipo más en forma como local del campeonato, pero el año pasado ya demostraron que son capaces de imponer su fútbol en el feudo minero.

En un partido como el de hoy se puede ver una imagen que no es normal en otros derbis, que la afición local reciba entre aplausos a los visitantes. Manuel Chumilla recordó de «tenemos mucha gente de Linares, que ha vivido grandes cosas en ese club, tiene muy buenos recuerdos y consideran Linarejos su casa. Siempre es un plus para ellos, pero también para el resto de jugadores porque cuando vas a Linares o Jaén, juegas en un campo con historia. Esa motivación la vamos a llevar siempre, con ganas de hacerlo bien».

Los rojiblancos están cuajando un inicio irregular de liga, están en puestos de descenso «pero la intensidad y todo lo que hay que poner en el campo, lo estamos poniendo. No estoy descontento con el rendimiento del equipo, ponen lo que hay que poner, pero no estamos teniendo fortuna de cara a gol y eso nos está penalizando mucho. Se generan muchas ocasiones, estamos jugando como el año pasado, la gente está enchufada, tiene ganas y sólo estamos esperando que cambie esa dinámica para que se traduzca en puntos».

No lo van a tener fácil ante un Linares que despliega en casa lo mejor de su juego ofensivo, con casi una docena de ocasiones por partido y dominando a los rivales. «Sabemos que será un partido exigente, sabemos a quién tenemos en frente. Nosotros estaremos enchufados y competiremos sabiendo que somos capaces de hacer nuestro partido y ganar», añadió Chumilla.

El año pasado cayeron 1-0 en Linarejos, pero tuvieron la victoria en sus manos en varias acciones, jugaron un gran partido y vuelven con la intención de repetirlo. Ya en la segunda vuelta le devolvieron la moneda a los azulillos, venciendo 1-0 en el Matías Prats.

«Sí que se puede frenar al Linares en su casa. Al final, son 90 minutos donde los dos equipos vamos a tener dificultades y en cualquier momento podemos hacerles daño. Confiamos mucho en nuestro trabajo. El Linares intentará hacer las cosas que hace casa domingo, y nosotros intentaremos también crearle peligro. Habrá momentos de todo tipo, también en los que llevaremos la iniciativa y tendrán que replegarse ellos, otros nosotros, hay que saber manejar casa circunstancia del partido», concluyó el tosiriano.

Juan Arsenal

El técnico del Linares estuvo trabajando el último día a puerta cerrada. Arsenal no quiere mostrar sus armas y busca sorprender en el derbi. ¿Anaba o Chinchilla? ¿Laterales o carrileros? ¿Un punta o dos referencias? Hasta la matinal de hoy no se sabrá.

«No hay partido fácil ni rival sencillo, el Torredonjimeno está herido en su orgullo. Debemos seguir con la ambición de seguir con nuestro trabajo en casa. A parte, en los derbis todo se iguala. Respetamos al rival, debemos ser fieles a nuestra idea, someterles, que vean que lo van a tener complicado, pero hacerlo desde la humildad y el trabajo. Será un derbi muy bonito para el espectador», comentó Arsenal.

Hablando del Torredonjimeno en la rueda de prensa previa al encuentro, añadió que «es un equipo que no va a acusar Linarejos porque están también acostumbrados a un gran terreno de juego, que está bien trabajado por Chumilla en varios años. Serán difícil de batir, todos los jugadores se conocen, afrontamos tres derbis seguidos y este primero debemos estar arropados por la afición. Entiendo que el mejor camino para ganar es jugar bien, aquí venimos haciéndolo».

Respecto a la enfermería, añadía que «Andoni ya está disponible y puede entrar en convocatoria, Miguel sigue su proceso, no llega para este partido y espero que sí a los siguientes. Rodri mejorando de sus molestias, no quisimos forzarle por el edema óseo. Juanfran ya está con el grupo pero va con el brazo en cabestrillo por miedo a golpes, espero tenerle lo antes posible».

Hay quien se ha extrañado de ver a Julio de Dios entrenado en Linarejos, pero el exjugador del UCAM Murcia, Mérida, Ceuta, Barcelona o Jumilla, entre otros, no es una incorporación prevista por el club. «Julio de Dios pidió entrenar para coger ritmo y vimos oportuno que lo hiciera, estará como uno más para ponerse bien, pero no hay nada en torno a su fichaje porque no tenemos fichas disponibles», concluía Arsenal.

Será lo que todos esperan, un derbi intenso y con emociones enfrentadas por los reencuentros.