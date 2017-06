Chus Hevia: «No sé mi futuro, pero siempre escucharía al Linares» Chus Hevia intenta llegar a un centro que ataja el guardameta del Burgos en la vuelta del play-out. / ENRIQUE Francisco Pérez 'Chico' ya trabaja con ilusión en su nuevo desempeño como mano derecha de Juan Ferrando ÁNGEL MENDOZA Linares Jueves, 29 junio 2017, 01:44

Se encuentra de vacaciones. Ha sido un año difícil para él. En la primera vuelta no contó como deseaba en el Cartagena, le abrieron la puerta y recaló en el Linares, un club para el que había sonado en los últimos dos años, pero que no podía pagar la ficha de uno de los mejores arietes del fútbol de bronce.

En Linarejos se encontró cómodo, y aunque no era el mismo perfil de delantero que el saliente Curto, dio una segunda vuelta de menos a más donde acabó marcando 6 goles en los 1.407 minutos que disputó con la elástica azulilla.

Juan Ferrando le quiere en su equipo, pero Chus Hevia no es delantero de Tercera, está con 27 años en uno de los momentos importantes de su carrera y no bajaría ahora un escalón; eso el técnico catalán también lo sabe, así que todo pasa por lo que ocurra en los próximos días si el Linares es el club elegido para ocupar la plaza del Mallorca B.

«No sé qué será de mi futuro en este momento, pero siempre escucharía al Linares. Me he llevado un buen recuerdo», dijo Chus desde su retiro vacacional, pero no quiere entrar a mayores valoraciones, sólo desea esperar a que se sucedan los acontecimientos y si la suerte le sonríe a los azulillos, que Jesús Medina le llame con una oferta. Quizá por eso aún no se ha decantado por otro destino, no tiene prisa, sabe que no le costará encontrar equipo.

Sus goles en el tramo final de liga ayudaron a mantener viva la llama de la salvación. La hinchada no se fue enfadada con él, más bien agradecida porque que Chus rebajase su nómina considerablemente para ser azulillo en la segunda vuelta. En Linares le quieren ver un año entero jugando en su mejor demarcación, la de segundo punta, con un killer arriba. Pero no será posible si el equipo se queda en Tercera.

Nuevo rol de Chico

El que ya trabaja en la primera plantilla del Linares es Francisco Pérez 'Chico', que tras caer con el Linares B en la final de la Copa Subdelegada ante el CD Navas en Bailén, se ha incorporado al cuerpo técnico de Juan Ferrando para ser su segundo esta temporada.

«Estoy contento con este nuevo rol dentro del club, ilusionado porque será un puesto nuevo y agradecido a Juan Ferrando y a la directiva del Linares por seguir confiando en mí. Voy a intentar ayudarle lo máximo posible, porque cuantas más personas estemos para sumar, mejor será para el Linares», afirmó el excapitán.

Sobre dónde arrancará el Linares B la próxima temporada, la persona que ocupará su lugar en el banquillo del filial y los jugadores que subirán a la primera plantilla, el de Lupión manifiesta que «esa decisión se tomará cuando se conozca la resolución del recurso que se ha presentado para recuperar la Segunda B, y dependiendo de lo que ocurra, el club decidirá dónde debe estar el filial. Tenemos a gente más que capacitada en Linares para dirigir al filial, y disponemos de una buena cartera de jugadores jóvenes que puede aportar mucho en el futuro».

Además de segundo técnico del primer equipo, Chico asegura que «seguiré vinculado a la cantera, trabajando también con la escuela de fútbol base».