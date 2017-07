Linares Deportivo El Córdoba se paseó ante un Linares sin ritmo y que encajó seis goles El Córdoba CF no tuvo problemas para romper cuando quiso la defensa, aún poco trabajada, de un Linares que puso voluntad pero se vio superado en todas las facetas. / ENRIQUE Los cordobeses llegaron al descanso con 0-4 y remataron después la faena ante menos de 500 espectadores ÁNGEL MENDOZA LINARES Miércoles, 26 julio 2017, 01:04

Que en otro momento del verano o con otras circunstancias internas, la visita del Córdoba CF de Segunda hubiese sido muy atractiva, a nadie le cabe duda. Pero después de lo tarde que ha empezado la planificación de la temporada con el cambio de entrenador de los azulillos, con sólo cuatro sesiones de entrenamiento y con la plantilla a medio hacer, no parecía el mejor momento para recibir a un rival tan potente.

La afición lo sabía, que iban a ver poco fútbol de los azulillos y ni el debut de los nuevos fichajes terminó de enganchar. Menos de quinientos espectadores en el municipal de Linarejos para el primer encuentro de pretemporada, y casi la mitad de ellos eran seguidores del Córdoba.

Aguado puso sobre el césped un once que mezclaba teóricos titulares y gente joven, con Manu bajo palos, línea de cuatro con Ismael Gallar, Charly Briones, Admonio y Lozano; en la medular Juanfran, Pablo Ortiz, Seoane y Chomfli, con el recién aterrizado José Manuel como punta.

El Córdoba sacó a Albertillo, Javi Lara, Pinillos, Álex, Aguza, Alfaro, Sergi Guardiola, Da Silva, Soler, Fernández y Quiles. Para ellos era su tercer amistoso y, además de la calidad, se notaba el ritmo. Venían de jugar contra un combinado de Kenia y el Écija, en Linares sencillamente golearon a placer, andando en muchas fases ante un equipo que está muy lejos de ser el que debe empezar la liga de Tercera en breve.

A los 11 minutos hizo el 0-1 Sergi Guardiola, y en la siguiente fue Álex Vallejo el que creó peligro, mal despeje de Charly Briones y Alfaro ponía el 0-2. La respuesta del Linares fue un disparo de Jorge Barba sin consecuencias. Entre Alfaro, Guardiola y Aguza llegó el 0-3 en una jugada que dejaba latente la falta de entendimiento de la nueva defensa local.

Despertó el Linares en el tramo final de la primera parte por mediación de Chomfli, no llegó José Manuel a su jugada. Ortiz también estaba muy activo, pero la zaga sufría mucho y Sergi Guardiola levantó los aplausos de Linarejos cuando empaló al fondo de la red un pase de banda a banda de Javi Lara.

Reanudación

En la segunda parte el Córdoba sacó un once completamente nuevo. Aguado probó a Charly Briones como pivote, dio entrada a muchos de los canteranos con los que viene entrenando como Sergio, Alejandro, Ángel, Antonio, Pedro o Pekes.

A los 5 minutos llegaba el 0-5 tras un regate de Jona a Briones. La tónica no cambiaba y sólo el empuje de Chomfli por la banda despertaba de su letargo a los seguidores mineros. El Córdoba levantó el pie del acelerador. Manu salvó el sexto de Markovic, pero no pudo hacer nada en el zapatazo de Edu Ramos desde la frontal para hacer el 0-6 en el minuto 85, que cerraba el encuentro.

¿Lo mejor del partido? Ver la que será la segunda equipación del Linares este año, negra entera. Parece que gustó a la afición la propuesta.

El próximo amistoso de los azulillos será el domingo a las 20:30 contra el Navas de San Juan.