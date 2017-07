LINARES DEPORTIVO Corral: «Vengo a por el ascenso con el Linares» Corral hizo 8 goles la pasada temporada con El Ejido en 2ª B. / IDEAL El delantero de 25 años se convierte en uno de los fichajes estrella de los azulillos, que jugarán un amistoso el día 2 de agosto frente a El Ejido ÁNGEL MENDOZA LINARES Sábado, 15 julio 2017, 03:03

El Linares Deportivo ya tiene goleador y se llama Samu Corral, uno de los grandes talentos del fútbol granadino, que tenía visos de seguir en Segunda B pero aceptó la oferta de los azulillos para intentar conseguir de nuevo el salto de categoría, como hiciese hace dos años con El Ejido.

Es el primero de dos, pues vendrá todavía otro delantero más que complete el repertorio ofensivo en punta para Joseba Aguado. El tercero, si convence al técnico en pretemporada, podría ser Pekes, que viene con la vitola de goleador en División de Honor y de haber debutado ya en Segunda B, pero debe demostrarle al técnico que está a la altura de la competencia para que cuente con él como una de sus variantes ofensivas.

No ha sido una negociación fácil la del club azulillo para incorporar a Samu Corral, pero ha llegado a buen puerto. El nuevo jugador 'minero' comenta su contratación: «Llevábamos una semana hablando con el Linares a través de mi representante y hemos ido negociando. Voy con muchas ganas de jugar en Linarejos, he estado como rival con El Ejido, Maracena y Atarfe y es un campo precioso, con un ambiente muy bonito, y tengo muchas ganas de demostrar a la afición linarense el delantero que soy y subir al club de nuevo para arriba como sea».

Samuel Corral tiene 25 años y es natural de Alicún de Ortega, una pequeña población granadina de poco más de quinientos habitantes, que linda con la provincia de Jaén. Se formó en los escalafones inferiores del Granada 74 y Guadix hasta llegar a Primera Andaluza y dio el salto a Tercera con el Atarfe. Entonces era sub-23, marcó 6 goles en la primera temporada, 3 en la segunda y 5 con el Loja al año siguiente.

Su explosión empezó a llegar con el Maracena y ese año hizo 10 dianas. Firmó por El Ejido en Tercera, jugó 32 partidos con 15 goles y ascendió con los almerienses a Segunda B, donde el año pasado entre molestias y lesiones solo pudo jugar 28 partidos y anotar ocho tantos.

De lo vivido el año pasado en el club celeste, con el que acabó logrando la salvación al quedar por encima del Linares Deportivo, Samu Corral relata: «Empecé la temporada lesionado y a la tercera jornada debuté con un gol importante en el minuto 90 que nos dio la victoria. Lo cierto es que la primera vuelta me encontré muy bien, después tuve un esguince de tobillo y de ahí me vino una pubalgia, me perdí las últimas ocho jornadas de liga».

Esas molestias siguen estando presentes, lo que le convierte en duda para el amistoso que El Ejido ha anunciado frente al Linares Deportivo el próximo día 2 de agosto, y que se suma al calendario de pretemporada del conjunto de Joseba Aguado. «Todavía me estoy recuperando, se agarró un poquito la lesión y creo que para agosto sí estaré ya a tope. Estará complicado llegar al amistoso, claro que sería bonito, lo intentaré», asegura el delantero.

Los que le han visto jugar por tierras almerienses se sorprenden de su elección de volver a Tercera, es un ariete con hechuras, números y madurez como para haberse quedado en la categoría de bronce. Pero Samu tiene ganas de probar las mieles de un ascenso en Linarejos, con una afición a la que espera convencer a base de fútbol, entrega y goles.

Los azulillos quieren cantar este año muchos 'corralazos' y el ariete avanza a quienes no le conozcan: «Se van a encontrar un delantero que se deja la piel en el campo, eso es indiscutible; luego estaré mejor o peor, pero no dejaré de correr y luchar por la camiseta del Linares».

Sabe que el grupo que se va a encontrar este año será mucho más competitivo que el del año pasado de El Ejido, pero también confía en que el Linares le brindará la posibilidad de jugar con algunos de los mejores futbolistas que puede tener una plantilla para dar de nuevo el salto de categoría.

«He estado casi toda mi carrera en Tercera, conozco bien el Grupo IX y ya he vivido un ascenso, ahora vengo a por otro ascenso con el Linares, que sería mi segundo. Hemos estado viendo el grupo de este año y la competencia es muy grande, pero eso refuerza la calidad y la idea de saber que estás jugando en uno de los más fuertes de España», concluye el goleador.

El Linares va tarde para componer su plantilla de cara a empezar el próximo lunes la pretemporada, como estaba previsto. Así que el club ha decidido aplazarla hasta el próximo 20 de julio, que será cuando se citen los jugadores y es la fecha que Aguado comentó ayer a IDEAL que quiere tener el 90% de la plantilla configurada.