Linares Deportivo «Creo en el ascenso, lo percibo en el entorno» Manu Sánchez Román se siente afortunado por volver a vestir la camiseta del club azulillo y demostrar a su afición cómo ha crecido bajo palos. / Á. M. R. A Manu Sánchez Román el destino le ha brindado una segunda oportunidad como azulillo y viene a aprovecharla | Dio un paso atrás en su carrera, jugando en categorías más modestas mientras se prepara unas oposiciones, hasta que le llamó Lasarte ÁNGEL MENDOZA LINARES Lunes, 24 julio 2017, 00:37

La vida le ha dado una segunda oportunidad en lo deportivo a Manu Sánchez Román, ahora con 25 años, y quiere aprovecharla al máximo. A falta de que se haga oficial el fichaje de Robador, el guardameta linarense es el único dueño de la portería de Linarejos. Su fichaje, reconoce, le cogió por sorpresa.

«Me llamó la Lasarte para que me pasase por la sede -relata-. Pensé que quería consultarme algo sobre algún excompañero, y al entrar me dijo que sería algo rápido. Directamente me preguntó si quería jugar en el Linares y las condiciones. Me quedé sorprendido, le di un sí rotundo, esta es mi casa».

Manu era juvenil cuando el CD Linares desapareció en 2009, había debutado en 2ª B contra el Écija en Copa del Rey, estaba llamado a ser un día el 1 de Linarejos. Habrá quien se pregunte qué le llevo en lo mejor de su carrera a dar un paso atrás hacia categorías provinciales. No era por falta de cualidades.

«Antes eran otras edades y otros objetivos. Mi vida cambió en lo deportivo y personal, tomé decisiones hacia otras prioridades. Me estoy sacando las oposiciones a Policía Nacional y lo llevo bastante bien. He defendido estos años con mucha honra la portería del Baeza o el Begíjar, pero si vuelvo a mi casa es para hacer algo importante, a aportar mi experiencia y esa veteranía que he cogido con los años», explica.

De esta forma, para el cancerbero, lo que le ha ocurrido es «como si el tren me hubiese pasado por delantero pero lo hubiese cogido en otra estación, sé que soy afortunado por presentarse de nuevo la oportunidad de jugar en mi casa. Vengo con una ilusión tremenda, con más tablas y muy agradecido por contar conmigo. La familia recibió la noticia con la misma ilusión que yo, es un sueño para ellos que se está cumpliendo, están felices, todos tienen ganas ya de verme en acción».

Tendrá que pelearle el puesto al gigante granadino Robador, más joven que él, pero que viene de jugar con más asiduidad en 2ª B. «Es bueno para él y será bueno para mí, cada uno aportará cosas diferentes al equipo. Lo importante es que venga a sumar y a hacernos más fuertes. Sea titular o esté esperando la oportunidad, sé que la portería será de los dos, no de uno solo».

Dos arqueros que van muy bien por arriba. «El juego aéreo lo tengo muy trabajado, tanto, que me siento cómodo en esos lances. Con el pie también trabajé mucho años atrás. Vamos a visitar muchos campos pequeños donde nos meterán balones a la olla y hay que estar preparados».

Tras sus primeros días de trabajo con Aguado, Manu valora que «las sensaciones son muy buenas, me pregunta cada día cómo me encuentro y en los compañeros tengo viejos conocidos como Ortiz o Joselu, a los del filial también los conozco. La afición debe estar tranquila, estamos cogiendo la dinámica, y los que trabajan en el club saben lo que tienen que hacer. Queda una infinidad de tiempo, en Tercera el mercado no se cierra hasta enero. Sinceramente creo en el ascenso, me lo han transmitido desde el primer día y lo que percibo en el entorno del primero al último».