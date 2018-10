Linares Deportivo Dani Espejo: «Si queremos estar arriba, no podemos fallar nosotros» Dani Espejo regateando ante la presión de tres contrarios en Linarejos. / ENRIQUE El lateral azulillo está en un momento dulce y la prensa onubense le coloca en la órbita del Recreativo para el mercado invernal ÁNGEL MENDOZA LINARES Sábado, 27 octubre 2018, 00:56

. Dani Espejo ha sido noticia esta semana por tres cuestiones. La primera es su excelente rendimiento en el Linares en este momento de la competición, está de dulce y es un puñal por la izquierda, el jugador que más ocasiones de gol tiene en la plantilla pese a ser un lateral natural

La segunda fue precisamente que consiguió su primer gol con la elástica del Linares, lo estaba deseando. Y la tercera, que su nombre ha aparecido en la prensa de Huelva como uno de los jugadores que podría estar barajando el Recreativo de Huelva para reforzarse este invierno, algo de lo que el futbolista azulillo no tiene noticias, más allá de lo aparecido en prensa.

Miguelito Sigue en proceso de recuperación y se perderá el encuentro de este fin de semana. Anaba o Chinchilla lucirán el 2. Juanfran y Andoni Han entrenado esta semana con el grupo, pero aún no están en condiciones de considerarse al cien por cien. Podrían estar para Macha Real. Rodri Está en perfectas condiciones, el dolor de su tobillo ha desaparecido y tiene muchas papeletas de ser titular en el derbi de esta semana ante el Torredonjimeno.

Así que está centrado en el Linares, y precisamente hablando de la semana de trabajo, cuenta que «después de una semana en la que juegas fuera y vienes de ganar como se hizo, pues se trabaja mucho mejor. Nosotros estamos con las ideas claras de lo que queremos. En casa estamos muy fuertes con la posesión de balón, trabajando con tranquilidad, sabiendo que el gol va a llegar sin ponernos nerviosos, así saldrán las cosas bien».

Se habla mucho estos días de la intensidad y la ilusión con la que vivirán muchos jugadores del Torredonjimeno su retorno a Linarejos, la que un día fue su casa, pero en el vestuario linarense recuerdan que «al final es un derbi, tiene ese plus de motivación, pero nosotros también estamos motivados por seguir con la racha de triunfos en casa, seguir con la portería a cero, sumar de 3 en 3, vernos ahí arriba y sentirnos importantes. La misma motivación que van a tener ellos, la vamos a tener nosotros, seguro».

Estreno goleador

Su primer gol le supo a gloria, porque se lo merecía y porque le valió el triunfo al equipo en Huétor Tájar cuando el partido estaba por terminar. Recogió el balón cerca de la frontal, 25 metros, en la esquina izquierda, y metió un zapatazo que se coló por la escuadra. «Han sido varias ocasiones que he tenido y no las he podido materializar, por suerte, la más difícil sí entró y nos dio los 3 puntos. Lo importante es que el equipo sumó y vamos a seguir así», comenta Dani Espejo.

Ahora les toca otro hueso duro con un ambiente bonito en Linarejos, la primera de tres finales en la que esperan dar un salto en la clasificación y afianzarse en los puestos de play-off. «Ese es el objetivo, siempre 3 cada semana, así que sí es 9 de 9. La gente no falla, lo estamos viendo, y si queremos estar arriba, no podemos fallar tampoco nosotros. Vamos a conseguir primero los 3 puntos contra el Torredonjimeno y la jornada que viene ya se verá».

No estará Miguelito, el recambio natural jugando en casa con línea de tres atrás sería Chinchilla, pero Arsenal podría apostar por Anaba y línea de cuatro. Serán tres derbis intensos y es natural que haya rotaciones, especialmente con las recuperaciones de Rodri y cada vez más cerca la de Juanfran.

«Hemos pensado en el Torredonjimeno primero, son tres partidos, semana de mucha carga y este campo carga un poco más. El míster lo sabe gestionar muy bien, todos sabemos que somos importantes en el equipo, vamos a tener nuestra oportunidad y el que juegue lo hará bien. Yo me quiero ver en el once todas las semanas, pero la competencia es sana. El objetivo son los 3 puntos, esto es muy largo, son 42 jornadas y el objetivo es de todos, todos vamos a sumar. Con una buena plantilla se conseguirá el play-off», afirma el lateral zurdo.

Respecto a que el partido sea a las 12:00, Dani no ve complicación. Por la mañana toca derbi jienense y por la tarde disfrutar del clásico del fútbol español. «Venimos jugando por la tarde, pero entrenamos por la mañana, así que no será algo que nos perjudique», añadió el jugador minero.