Linares Deportivo El descaro se mide a la veteranía Pekes intentará seguir con la buena racha goleadora. / ENRIQUE A las 17:00 saltará a Linarejos El Palo liderado por Apolo, exjugador de Primera, sabiendo que a ambos equipos sólo les valen los tres puntos ÁNGEL MENDOZA LINARES Domingo, 11 febrero 2018, 11:48

Ganar o ganar, no le queda otra a Linares Deportivo y El Palo si quieren seguir dando guerra en este tramo de la temporada. No están en el grupo de cabeza, ambos ocupan la mitad de la tabla empatados a 43 puntos, ambos han sacado menos puntos de los que se les presuponía a principio del ejercicio liguero, pero también ambos mantienen la esperanza de acabar remontando el camino antes de que sea demasiado tarde.

Esta semana Linarejos recobra su horario tradicional de fútbol en invierno. Arbitra el granadino Javier Fernández Rodríguez. Con El Palo, llegan a territorio minero algunos de los mejores jugadores del grupo de cara a puerta.

El delantero Mauri lleva 10 goles, sus compañeros Álex Ramírez y Juanillo suman otras 11 dianas, los centrocampistas Vela con 5 y el ex de Primera Apoño, con 8 tantos, son también dos buenos artilleros que pondrán a prueba a Robador y a una defensa azulilla que tendrá que reconstruirse por la baja de Josema por sanción.

Jaime Molina, como buen malagueño, conoce bien el bloque que tiene su rival de esta tarde: «El Palo es un equipo que quería estar en puestos de promoción, igual que nosotros, y que ahora están en una situación similar a la nuestra. Ambos queremos mirar para arriba hasta final de temporada. Como todos los encuentros hasta el final que nos quedan, es un partido vital», explicó. Y destacó la veteranía de su plantilla: «Es un equipo que está acostumbrado a este tipo de situaciones a lo largo de su historia, jugadores veteranos que enseñan a los jóvenes, que ya no lo son tanto porque ves la media de edad de la plantilla no es tan joven. Futbolistas que a lo largo de su carrera en Tercera tienen un recorrido de promociones y ascensos, que habla a las claras del tipo de rival, duro y complicado, que nos vamos a encontrar aquí».

Uno de los factores que pueden impedir que se vea el partido que son capaces de hacer estos dos equipos es lo blando que está el césped de Linarejos después del temporal de esta semana.

Para el preparador azulillo, que casi no ha tocado el verde para preservarlo de cara a esta tarde, lo importante es que sus chicos tienen la moral alta y saben lo que deben hacer para ganar a El Palo, esté como esté Linarejos. Además, el canterano Pekes sigue en racha goleadora y todos confían en que vuelva a ver puerta esta tarde.

Defensa de 3 o de 4

«La semana ha ido muy bien y no tengo queja en el tiempo que llevo con ellos en torno a la intensidad y las ganas que ponen en cada entrenamiento. Tocamos a final de semana el campo, nos gustaría que estuviera muchísimo mejor, sabemos que la meteorología condiciona muchísimo el estado de nuestro campo y nos tenemos que adaptar a él. Se trata de hacer una consonancia con el estado del campo y cómo nos gustaría jugar, no hay excusa», afirmó Molina.

Viendo la fortaleza que tiene El Palo en las bandas y la segunda línea, parece más lógico que el Linares juegue con línea de cuatro hombres atrás y dos centrocampistas que contengan su línea de creación. Contra el Melilla se atrevió Molina con un dibujo diferente, pero será a última hora cuando decida qué le va a plantear a su rival de hoy.

Lo deja en el aire, quizá jugando al despiste hasta última hora y sabiendo que la ausencia de Josema puede poner fácil que Funes, técnico rival, aventura una línea de tres atrás con Palomeque, Admomio y Luis Lozano.

De lo que no duda Molina es que el Linares saltará al campo a intentar imponer su juego. «En Melilla sí que variamos el dibujo, pero la filosofía es la misma, salimos muy bien y a lo mejor lo volvemos a hacer. Hemos entrenado con tres centrales y con línea de cuatro durante la semana», recordó.

Una buena opción para la contención sería alinear de salida de Kevin, pivote que viene con ritmo de jugar en 2ªB. Silas también está listo.

Jaime Molina opinó en la previa sobre el posible debut de Kevin y Silas: «Soy prudente en ese sentido, no me gusta poner a las primeras de cambio a las nuevas incorporaciones en el once titular, les he tenido hasta dos y tres semanas sin jugar, porque la mecánica del equipo se coge con el entrenamiento y prefiero que los nuevos jugadores conozcan bien a sus compañeros, así después no tendrán problemas. Pasó con Matías, desde que llegó y hasta que se fue».