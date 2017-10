Linares Deportivo «La directiva me ha dicho que esté tranquilo» Los linarenses sacaron buenos resultados en el inicio de la temporada, pero vieron truncada la racha. / ENRIQUE Aguado habla de un Linares con «juventud e intensidad» para ganar a un Real Jaén «con más experiencia» ÁNGEL MENDOZA Linares Viernes, 6 octubre 2017, 01:04

El Linares Deportivo apura los preparativos para su segundo derbi de la temporada, en esta ocasión es el clásico jienense, y Joseba Aguado da sus claves, en una semana envuelta en críticas por las dos derrotas consecutivas y las dudas que genera el arranque de temporada en la afición.

«Ante un derbi y tras lo que hemos vivido el domingo en este campo (derrota), en un principio no hay ningún favorito. El Linares irá, como en todos los campos, a ganar, a trabajar, y nosotros lo único que podemos dar es la intensidad, el trabajo y a partir de ahí intentar ganar lo mismo que el Jaén. En este derbi la provincia se para por este partido, los jugadores están muy motivados e intentaremos sacar los máximos puntos», apunta el técnico.

Habla del rival: «El Jaén es un equipo que descendió como nosotros, que ha planteado, como nosotros, un equipo para intentar jugar el 'play-off' y quizá ahora tenga un pequeño subidón por el cambio de proyecto, el cambio de entrenador y las cosas que conllevan todos estos líos, pero también es un equipo que se está haciendo».

Aguado hace una comparativa y cree que las diferencias son pocas, pero visibles. «Es un gran equipo, con jugadores muy experimentados. Quizá tenga más experiencia que nosotros, que a día de hoy, y como vimos el domingo, aunque haya gente que no lo quiera ver, tuvimos que jugar con gente muy joven dentro del once inicial. Creo que esa es la poca diferencia que hay entre el Jaén y nosotros, que somos juventud e intensidad. A día de hoy, el Jaén tiene más experiencia en su once titular».

Salva Ballesta estuvo el domingo en Linarejos y estudió al cuadro minero. Cree el granadino que su llegada no será determinante para este encuentro. «Todo el mundo se pone un poquito las pilas y supongo que algo cambiará, más intensos, más activos, pero en semana y media no se pueden hacer muchos cambios. Por ser un derbi, y mucho más en su casa, un jugador del Jaén debe estar muy motivado».

Las críticas

Hubo pitos en Linarejos y algunos aficionados abroncaron a los futbolistas azulillos por la derrota, en caliente, algo que sorprendió a los integrantes del vestuario minero. Recuerda las carencias de la plantilla y los problemas con la enfermería.

«Alguien no ve que la semana pasada tuvimos que jugar con dos futbolistas que el año pasado estaban en el filial y otros dos que estaban en juveniles. Tenemos chavales que están en su primer año de competir en algo así. No puedo sacar de la chistera cinco futbolistas, no puedo hacer más con la plantilla, estamos arriba, luchando y sacando el cien por cien de los chavales. Si luego vienen fichajes y se recuperan las bajas, sí seremos un equipo de jugar de tú a tú en experiencia y calidad. Ahora mismo, damos trabajo e intensidad, aunque algunos digan que no».

Que la afición esté aún dubitativa sobre el equipo que se ha formado y su rendimiento le sorprende. «Aquí venimos a un proyecto para 'play-off', al principio alguien me dijo que a ser campeón, pero claro, eso es si tienes el presupuesto adecuado, empiezas en mayo y con los jugadores adecuados. Claro que puedes ser campeón, sabiendo que este año la Tercera es muy diferente a la del año pasado».

Aguado pensaba que Linares estaría feliz por el arranque, tan difícil, y no habría tensión ante las primeras dos derrotas. Asegura que la directiva le ha transmitido tranquilidad, el club asegura que su técnico no está a disgusto y esperan que los pitos hayan sido algo puntual

«Hemos hecho una pretemporada. Después de la buena pretemporada ante El Ejido, Socuéllamos y Sevilla, pensé que la gente estaría contenta. Empiezas la liga, vas cuarto, de tú a tú con el Málaga. Sabíamos que iban a venir curvas, pero no sé si la gente no se da cuenta o no se le ha explicado qué jugadores tenemos. Si me preocupo de lo que va diciendo uno u otro, no estaría centrado en mi trabajo. La directiva sabe lo que hay, me han dicho que esté tranquilo. Creo que la afición debe animar, y el domingo algunos jugadores se sorprendieron», añadió el técnico del Linares.