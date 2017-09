LINARES DEPORTIVO «Las dudas en defensa y ataque nos matan» Juanfran salta por un balón dividido en el encuentro del domingo en Huétor Vega: / RAMÓN L. PÉREZ El técnico azulillo achaca a la falta de experiencia de su zaga que el Huétor Vega le igualase un 0-2 y casi remontase el choque Aguado espera que hoy se incorpore el lateral de 22 años Rubén Palomeque, llega de la Serie C italiana ÁNGEL MENDOZA LINARES Martes, 5 septiembre 2017, 02:00

Sensaciones encontradas en la afición azulilla después del empate entre el Linares y el Huétor Vega el pasado domingo. Porque no se puede tirar por la borda el trabajo de la primera hora, con dos goles a favor, y que el rival, uno de los más modestos por presupuesto del grupo, acabe amargándole la tarde de la manera que lo hizo a un equipo que quiere estar en play-off.

Aguado considera en la resaca posempate que «fue un partido yo creo que muy controlado en la primera parte y en los comienzos de la segunda. Como estaba escrito en el guión, aguantamos la primera parte con ellos muy bien puestos en el campo, lo habíamos anunciado. Te adelantas, te pones 0-2 y cuando tienes que dar un paso adelante, dos dudas te hacen que te empaten el partido y hasta nos marcan otro gol anulado por fuera de juego».

El caso es que el Linares tenía bien estudiado al Huétor, no fue un problema de que el rival te sorprenda, tanto como de verse sorprendido por el propio nerviosismo ante el empuje de los locales. Al final, las carencias de los mineros salieron a la luz, también esta jornada.

«Sabíamos las condiciones de nuestra plantilla. Nos falta un pivote defensivo, nos falta un lateral y también un central, con el extremo estamos ahí, y espero que esta semana vaya viniendo la gente y podamos trabajar mejor el aspecto defensivo. Con todo eso, contento por una parte, pero muy cabreado por otra porque en un campo tan complicado como este, y no me vale que me digan que aquí van a venir pocos equipos que van a ganar. Yo con un 0-2 no puedo empatar este partido», apunta el técnico.

Para Aguado, hay dos elementos responsables de lo que pasó el domingo: «La juventud y las dudas, lo he dicho en el vestuario. Esas dudas en ataque y en defensa te matan. Así que hemos sacado un punto pero también hemos estado a punto de perder el partido. Valoro el punto por el campo tan complicado, seguimos sumando y ya son tres semanas sin perder».

Semana de 3 partidos

Para colmo, el calendario dice que esta semana tocan tres encuentros en 8 días. El domingo en Linarejos contra el Atarfe, miércoles o jueves salida a Maracena, y el domingo de nuevo en casa frente al Melistar de Melilla.

Todo ello sin Joselu, ayer se sometió a otra prueba para ver el alcance de su lesión porque no ha mejorado. Barba, de lo mejor de este arranque liguero en el Linares, está tocado, y si vienen fichajes no estarán para jugar ya.

«Ahora vienen partidos complicados porque estamos escasos de plantilla y porque hay jugadores tocados. A Jorge Barba lo tuvimos que cambiar y en el vestuario estaba que no podía casi ni andar. Espero recuperar a todo el mundo, trabajar y pensar en el próximo partido», apuntó el técnico, que señala directamente hacia la juventud de tres de sus jugadores.

«Nos falta la experiencia en el pivote, nos falta la experiencia en el central. Sergio García ha visto una amarilla que condiciona y ha creado dudas, Ibra siendo central tuvo que jugar de lateral y entre Juanfran, Sergio García e Ibra, con una media de 23 a 24 años, pues han creado que en dos jugadas nos empatase el Huétor Vega», relató.

También se mostró Aguado enfadado con el colegiado, que cortó inexplicablemente el partido en la primera parte para que los equipos bebieran agua, cuando el Linares estaba creando sus mejores llegadas.

«Me dice que se había hablado con los delegados, pero no hizo calor, llevamos dos jornadas y no se había hecho. Del árbitro, no hay que hablar, pero hay cosas que no me han gustado. Mis jugadores estaban dando conferencias dentro del campo y hay que saber también cómo es un árbitro. Si este árbitro no permite estar encima de él, creo que nos ha perjudicado», señaló.

Pero su principal error fue no señalar una mano muy clara, un despeje con el antebrazo, del granadino Ilde, que hubiese sido un penalti decisivo. «Clarísima, lo hemos visto de todos los lados y luego nos pita a nosotros una que el balón le viene a Ibra de la cadera y el reglamento dice que esa no se pita. Algunas veces te dan, otras te quitan, lo que sí me cabrea es que mis jugadores estén hablando todo el rato con un árbitro cuando si un árbitro no te permite hablar, pues no tienes que hablar». subrayó

Rubén Palomeque para hoy

Hoy se debe incorporar Rubén Palomeque, lateral derecho malagueño que viene de jugar en el Bologna Weitere. Tiene 22 años, mide 1,77 y ha disputado más de 30 partidos en la Segunda B italiana.

Ha estado unos días a prueba y ha convencido al técnico linarense, que sabe de la necesidad de cubrir ese puesto y más si la lesión de Joselu fuese importante, pues no cuenta con el otro lateral de la plantilla, el joven Dani Palomares, cedido por el Granada.

«Esta semana ya estuvo el sábado Rubén Palomeque entrenando, yo espero que se incorpore ya, y los otros dos jugadores se deben incorporar ya. Espero que lleguemos a un acuerdo para que Rubén se incorpore el martes con nosotros, porque además hace falta. En otras líneas estamos complementados, pero en defensa y el pivote estamos cortos», dijo. Sobre este aspecto añadió Joseba Aguado: «Estamos en ello, es verdad que el sábado parece un cuento, pero ha sucedido que un jugador hasta firmado el contrato esta vez, pues su club no le ha dado la carta de libertad en Segunda B y nos hemos quedado sin él. Y el tema es que la segunda opción que teníamos, por esperar a esta primera, la hemos perdido también».