Linares Domingo, 2 julio 2017 ÁNGEL MENDOZA

La estatua de Fran Carles ya está lista Pedro Jiménez, portavoz de la plataforma, asegura que la imagen en bronce se ve «espectacular» | La inauguración de la estatua tendrá lugar el próximo 8 de julio a las 20:30 horas de la tarde y con la presencia del autor de la obra

Una semana falta para que Fran Carles sea inmortalizado en bronce a las puertas de Linarejos, justo cuando se cumple un año de su fatídica pérdida. Ha sido Samuel, el hijo de Vicente Menéndez-Santarúa, quien ha llevado a cabo el trabajo en el taller de su padre y, quienes la han visto acabada, aseguran que impresiona.

Pedro Jiménez, portavoz de la plataforma que ha llevado a cabo la recaudación y el encargo de la estatua, asegura que «este es el final de un largo proyecto que se inició por el mes de septiembre pero que ya había empezado a gestarse nada más conocer la triste noticia. Ha sido un camino largo, debemos agradecer a todas las personas que han querido ser parte, sin ellos nunca habría sido posible. Queremos darle difusión a esta semana final porque va a ser un acto muy emotivo y nos gustaría que participase todo el mundo, los que hicieron su donativo y los que no, lo gente de deporte y toda la ciudad».

El trabajo fue encargado al taller de uno de los escultores más prestigiosos de España y la familia Santarúa acogió el proyecto desde el principio con ilusión, antes incluso de que hubiera un solo euro recaudado, ya se habían puesto a trabajar en los bocetos.

«Subimos hace un mes y medio a ver la estatua en escayola y fue muy emotivo porque nos dejó una sensación agridulce: la buena porque estamos contentos con el trabajo que ha realizado Samuel, la pena es tener de nuevo delante a Fran de esta manera, inmortalizado como estatua. Hemos estado en contacto; he recibido imágenes de la obra acabada, si en escayola ya nos emocionó, ahora se ve espectacular», cuenta Pedro.

Consideran desde 'Yo soy parte' que «hay dos formas de hacer este trabajo, una profesional pero fría, y otra en la que se involucra el escultor. Samuel ha sabido impregnarse de ese sentimiento desde el principio, se notaba en su cara esa misma ilusión cuando la descubrimos, su implicación ha sido máxima. Ya están los trabajos en Linarejos casi listos para instalarla, pero no queremos desvelar mucho más hasta el 8 de julio».

Llamamiento

Desde la plataforma se ha invitado oficialmente a las empresas colaboradoras y desde las páginas de IDEAL hacen un llamamiento: «A la gente particular no sabemos cómo invitarla, no tenemos las direcciones de todos, han sido 320 colaboraciones, así que aprovecho este medio para que sepa todo el mundo que está invitado, no queremos que nadie se ofenda por no recibir invitación. Será un acto sencillo, diré unas palabras como portavoz de la plataforma y será la familia la que descubra la estatua, no queremos quitarle protagonismo a Fran. Será un acto emotivo, bonito y a la vez triste».

Vicente Menéndez-Santarua, de 82 años, ha confirmado que viajará a Linares con su hijo Samuel para vivir el momento.

Será el 8 de julio a las 20:30 de la tarde en un acto que se prevé que sea por igual emotivo e histórico para una entidad linarense que una temporada más volverá a echar en falta sobre el césped de Linarejos el compromiso, la entrega y el sentido de pertenencia que tenía el que ya será para la eternidad capitán.