Linares Deportivo Fran Lara: «Me dio un manotazo en la cara y se lo recriminé, pero no le agredí» El centrocampista Fran Lara, intentando salvar la entrada de un contrario en Linarejos. / ENRIQUE El pivote azulillo ha sido sancionado con dos partidos por la expulsión del pasado domingo y considera que ha sido un castigo excesivo ÁNGEL MENDOZA LINARES Jueves, 4 octubre 2018, 01:28

Juan Arsenal pierde otro efectivo en el medio campo para esta semana tan intensa de 3 encuentros, tras conocerse la sanción de dos encuentros de suspensión a Fran Lara. El jugador del Linares vio la roja directa en la recta final del encuentro en Alhaurín El Grande y la sanción ha venido «por producirse violentamente al margen del juego o estando el juego detenido», cita el dictamen de Competición.

En el vídeo del partido se puede ver cómo el jugador malagueño le suelta un manotazo en el rostro sin el balón en juego a Fran Lara. Algo que el colegiado y el juez de línea no vieron. Después la imagen se pierde, siguiendo la pelota, y lo segundo que se ve es a Fran Lara recibiendo la roja y al jugador local la cartulina amarilla. ¿Qué pasó en ese intermedio?

«Yo no le toqué con intención de agredirle. No sé cómo lo habrá visto el árbitro. Él me dio un manotazo en la cara y me fui a recriminárselo, pero no le agredí. Tengo aparato dental y me hizo una herida, aproveché que no estaba el balón en juego en nuestra zona para decírselo, pero no le hice nada que mereciera la expulsión, no le insulté, ni llegamos a las manos, y veo excesivos los dos partidos de sanción», contó el futbolista.

Sin recurso

Dado que en las imágenes de televisión se ve claramente el primer manotazo, pero no lo que ocurre después, el Linares no ha podido utilizarlas para recurrir la sanción, que debe cumplir el jugador y, de paso, «aprender para que la siguiente que me provoquen de esa manera, no acercarme. El partido estaba ya resuelto y no había necesidad de algo así. Es una pena, por mis compañeros y porque estaba encontrándome muy bien en estos dos partidos últimos. Sólo puedo entrenar a tope esta semana y esperar a que el míster quiera volver a contar conmigo».

Aunque con el disgusto, Fran Lara está contento por cómo se desarrolló el encuentro en tierras malagueñas y cómo el equipo le dio la vuelta al marcador después de un gol en arranque del Alhaurino. «Supimos sobreponernos al gol tempranero. Sobre todo, en la parte de arriba, tuvimos mucha efectividad. Era un campo pequeño, sabíamos que a balón parado sufriríamos, lo controlamos bien, menos el gol, pero lo importante es que sacamos un resultado positivo fuera de casa y en uno de los campos más complicados».

Una de las cosas que hacen al equipo creer en sus opciones de sacar esta semana un par de victorias, por lo menos, entre los tres partidos que tienen, es la gran cantidad de ocasiones de gol que generan y que los delanteros están entonados.

En Martos, el jueves 11

Martos y Linares han acordado que el derbi se adelante al jueves para tener más descanso, de cara a la jornada del domingo.

«Estamos haciendo muchas ocasiones, siempre no se van a meter, pero si haces 8 o 9 buenas en un partido, muchas sí que vamos a marcar. Ahora tenemos tres partidos muy complicados, el sábado nos enfrentamos a un Vélez muy bueno, difícil. Martos sabemos que es un campo donde resulta muy difícil sacar puntos, y es un derbi, con todo lo que supone. Luego tenemos que jugar contra el Atarfe otra vez en casa. Yo espero que todo nos salga bien y podamos sumar los máximos puntos posibles», contó el pivote.

Lo que sigue aplazado es el veredicto acerca de la suspensión del encuentro entre el Linares y el River Melilla, algo que ya va cogiendo un tinte difícil de explicar con la lógica de la falta de tiempo para que el Juez Único lo valore.

«La verdad es que nos extraña mucho a todos que sigamos sin saber nada de este asunto, ya han pasado días suficientes. Tanto el River, como nosotros, querrán saber qué pasa, si nos dan los 3 puntos o se tienen que jugar el partido. Sea lo que sea, espero que se solucione pronto, no entiendo tanta espera», valoró Lara.