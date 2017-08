Linares Deportivo Gallar y Briones se irán para que vengan dos centrales polivalentes Ismael Gallar, a la izquierda, ha actuado como lateral derecho durante toda la pretemporada en el Linares. / ENRIQUE Joseba Aguado apura la preparación de sus hombres para el debut ante un San Pedro que «mantiene el bloque y tiene todos los tics del juego cogidos» ÁNGEL MENDOZA LINARES Jueves, 17 agosto 2017, 00:52

El Linares Deportivo quiere apuntalar la zona trasera del equipo con dos jugadores más, pero eso provocará dos salidas. El centro de la zaga es el lugar más débil, por número de efectivos, de la plantilla minera. Admonio es el teórico indiscutible, pero a su lado para debutar en San Pedro estarán el canterano Sergio o el también jovencísimo Ibra. Falta un 4 con galones y experiencia.

Es un secreto a voces que Briones ha estado en la cuerda floja esta pretemporada, es el único de los fichajes que aún no ha sido presentado y el club está buscándole una salida porque busca otro perfil de central que puede reconvertirse en pivote, Charly no le ha convencido. Estos días no se está entrenando por una infección de garganta.

El caso de Ismael Gallar es diferente. Ha sido el lateral titular toda la pretemporada, pero el repentino acuerdo para la continuidad de Joselu le afecta directamente. Dado que Aguado quiere un tercer central, que a su vez tenga recorrido con la diestra, habría mucha competencia en la banda derecha y el Linares le ha pedido a Ismael Gallar que busque destino.

De todo ello habla Joseba Aguado, justo cuando faltan poco más de 48 horas para empezar una liga regular «donde en los tres primeros partidos no vamos a estar a un 80 o 90% porque todavía nos faltan esos dos o tres jugadores, cuando vengan se tienen que notar mucho. Vamos a intentar ser competitivos y salir a ganar a todos los campos, luego se dará un resultado u otro, pero quiero que mi equipo salga dando la cara y a partir de ahí sea un Linares ganador».

Sobre lo que puede venir en los últimos días de agosto, cuando se cierre el mercado de 2ªB, el técnico apunta: «Lo que necesitamos es un comodín defensivo, que pueda ser central o pivote, y luego alguien que pueda ser central o lateral, así tendríamos definitivamente reforzada la parte de atrás. Para nosotros, que se haya quedado Joselu es una grata noticia, él será uno de los capitanes por experiencia y por el tiempo que lleva en el club». Pero su continuidad le ha cerrado las puertas a Gallar. «El otro día comentaba con él esta situación. Está trabajando bien y tenemos la indecisión de si él debe seguir o no, porque es un jugador joven y lo que necesita con su edad es jugar».

Y ese tercer fichaje al que hace referencia, ¿será otro delantero? «Soy un entrenador que me gusta siempre subir el nivel de la plantilla. Las llegadas de Sergio Ortiz, Joselu o Javi López nos han mejorado mucho el ataque, ahora quiero mejorar la parte de atrás. Tenemos tiempo hasta Navidad, el ascenso no lo vamos a conseguir en agosto, ahora hay que estar bien posicionados y llegar a mayo con el equipo en plenitud. Esto es una maratón».

Primeros partidos

El equipo estrenará la nueva camiseta azulilla el sábado. Aguado tiene ganas de empezar el campeonato, pero sabe que precisamente un par de semanas más de pretemporada le hubiesen venido perfectas «porque San Pedro y Torredonjimeno han mantenido sus bloques del año pasado y tienen todos los tics del juego cogidos, los pases, las combinaciones, la estrategia. Este sábado nos enfrentamos a un equipo muy compenetrado, con mucha experiencia en algunas de sus líneas y gente como Cintrano en la delantera o Cervera en banda, con mucha calidad. Es un bloque bien trabajado que este año cambia de superficie a césped sintético. Vamos a tener un primer partido complicado».

Y ve a su Linares preparado para la batalla, aunque la mejor versión del equipo no se verá hasta que no pase el tiempo. «Con todos los líos que hemos tenido, creo que hemos hecho una gran pretemporada. Lo importante era ser competitivos para la primera jornada, y sabemos que vamos a seguir incorporando gente cuando tengamos la liga empezada, pero los que ya están deben compenetrarse con todas las ganas, para ser intensos, porque este año nuestro lema son tres palabras: Actitud, compromiso y esfuerzo. Así será el Linares que se verá», concluye el técnico granadino.