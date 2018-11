Linares Deportivo «18 goles a favor y 0 en contra dice mucho del trabajo en Linarejos» Juan Arsenal en el banquillo de Linarejos el pasado domingo. / ENRIQUE Arsenal opina que sus jugadores no celebraron el 3-0 porque «el equipo juega muy bien y necesita el apoyo de una afición que quiere ver goles y ganar fácil» ÁNGEL MENDOZA LINARES Martes, 6 noviembre 2018, 01:22

Con la tranquilidad que da el trabajo bien hecho, el Linares comienza otra semana con la intención de aprovechar la irregularidad del CP Almería para lograr otros tres puntos a domicilio. Sin embargo, muchos no comprenden que aún siga habiendo pitos cuando el equipo sufre como local, como si Linarejos exigiese goleadas cada semana en casa y fútbol brillante.

Contra el Torreperogil volvieron a hacerlo, y justo minutos después Pedro Beda firmó el 3-0, pero el gol no fue celebrado. Arsenal comentó que no era algo pactado previamente al partido y «simplemente los jugadores están dando un nivel extraordinario en casa, ellos son los que deciden y si no celebraron el gol, no sé si estarían molestos o no. El equipo juega muy bien y necesita el apoyo de una afición que quiere ver goles, ganar fácil, y eso es muy complicado en Tercera».

La queja generalizada en la grada era que el equipo circulaba la pelota pero no tenía profundidad, el partido se dormía y no se mataba ante un Torreperogil que se defendía con todo.

El técnico minero aseguró que «tenemos argumentos para neutralizar una defensa con diez futbolistas por detrás de la pelota y encontrar espacios. En la primera parte los encontramos con mucha movilidad y circulación, en la segunda lo intentas también hacer, basculaciones y superioridad, pero no es fácil contra un equipo con línea de 5, otra de 4 y sólo Ángel arriba. El equipo lo interpretó bien, abrir una defensa numantina requiere bascular y buscar espacios, y no es fácil».

Y defendió que el Linares salió a hacer su partido y tras llegar al descanso con 2-0 «el equipo sabe inconscientemente que tiene ese resultado a favor y se contagia de esa pausa, no quiere que le busquen contras. La primera parte fue dominada, lo buscamos, y en la segunda teníamos a un rival encerrado que renunció al ataque, solo esperando algún error nuestro. Después de tres partidos, con un 2-0 a favor, no es fácil dar más».

La portería a cero otra semana, impecable hoja de servicio del equipo minero como local, de ahí que en el vestuario cueste encajar que haya críticas cuando el propio Arsenal cita que «18 goles a favor y 0 en contra dice mucho del trabajo en Linarejos. Es para estar orgulloso del trabajo del equipo, cómo minimiza a los rivales y cómo defiende. Los números son para elogiar».

Fuera del 3-0 en el derbi, preocupa la situación de Rodri, va teniendo minutos, pero no brilla y hoy se hace una resonancia de nuevo. «Tenemos muchas dudas con él. No sabemos cómo va ese edema óseo, queremos darle minutos, pero no sabemos si nos estamos precipitando. Entrenando en superficie dura se resiente, en superficie blanda se encuentra algo mejor y vamos a esperar a ver la resonancia. A partir de ahí, veremos, de los cuatro mediocentros específicos que tenemos sólo Pablo está teniendo continuidad».

Y a eso hay que sumar que Juanfran no mejora del todo de su lesión y otro problema inesperado: «Fran Lara tuvo un golpe y se ha roto un dedo del pie y forzó la segunda parte en Mancha Real. Es un handicap que está teniendo el equipo y lo vamos solventando con los jugadores que van entrando».