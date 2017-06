Higinio Vilches: «Necesito tiempo para decidir qué es lo mejor» El capitán del Linares deja atrás a un defensor en un partido de este año en Linarejos. / ENRIQUE La federación balear asegura que hasta el 30 de junio no se decide la plaza del Mallorca B, el Mensajero se suma también a la puja ÁNGEL MENDOZA Linares Martes, 27 junio 2017, 02:46

Linares. Se abría la semana, las competiciones han terminado. y todos esperaban que la RFEF dijera en algún momento para quién es plaza libre el Mallorca B en la categoría de bronce y que el Linares Deportivo ha reclamado. Pero no, no iba a ser ayer el día, ni lo será hoy, ni parece que lo sea mañana. Según la prensa mallorquina, el secretario de la Federación de Fútbol de las Islas Baleares, Manolo Bosch, ha confirmado que hasta el 30 de junio la RFEF no tomará una decisión.

Además de a los lógicos problemas de planificación de temporada que puedan surgir, ese margen anima a que otros equipos que este fin de semana se han quedado a las puertas del ascenso, les dé por reclamar también la plaza, no pierden nada. El que ya lo ha hecho ha sido el Mensajero canario, que se ha sumado a los aspirantes al considerar que la plaza es para ellos por haber logrado un punto más en liga que el Linares Deportivo, pero los canarios descendieron a Tercera directamente, con lo cual no sería una temporada mejor, pero eso, como lo deciden en la Federación, y está todo abierto a interpretaciones.

El caso es que la temporada terminó, quedaron los grupos configurados (por lógica, no oficialmente) con uno de más por el Grupo I y uno de menos por el Grupo III, cosa que la RFEF se encargará de ajustar. El G.II está virtualmente cuadrado y en el G.IV es donde viene el problema de la plaza del Mallorca B.

En la sede de la Calle Pintor siguen a lo suyo. Ayer le tocó el turno a Higinio Vilches, por segunda vez. La semana pasada el club le hizo una oferta a la baja en Tercera o Segunda B, el futbolista la consideraba insuficiente, así que ayer volvieron a intentar acercar posturas y se produjo en parte. El capitán y lateral derecho del Linares salía de su reunión afirmando que necesitaba valorarlo despacio antes de tomar la decisión final, su nombre suena también por La Victoria y La Juventud. Esta semana se debería saber cuál será su futuro.

De la misma manera que empiezan las reuniones con Mario Martos y esta semana se sabrá si acepta la oferta de renovación a la baja para ser una de las piezas importantes de Juan Ferrando. El futbolista tiene varias opciones, pero primero quiere escuchar al club minero.