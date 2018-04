Linares Deportivo El Huétor Tájar resucita ante el Linares en un partido cargado de polémica CHAPA Siles adelantó a los azulillos, empató Daza, el central García fue injustamente expulsado y Heras puso el tanto de la remontada en posible fuera de juego ÁNGEL MENDOZA GRANADA Lunes, 16 abril 2018, 00:12

El Linares Deportivo cae hasta la décima posición de la tabla, mientras que Huétor, que llevaba seis semanas perdiendo de forma consecutiva, vuelve a meterse en la lucha por el play-off gracias a su victoria en un partido que acabó con la injusta expulsión de Sergio García por los mineros, que entró a última hora en el once por la lesión en el calentamiento de Josema. Es posible que el club recurra la roja directa.

La primera parte empezó siendo del Linares. Esperando su oportunidad los mineros, llegó en el minuto 34 cuando Pablo Siles culminó con el 0-1 una buena jugada de los visitantes, tras centro al segundo palo de Sergio Ortiz, que había robado el balón en la medular.

El Huétor se repuso muy pronto, sólo un minuto después era Manu Daza el que aprovechaba la primera buena llegada de los suyos para hacer el 1-1. Desde ese momento los granadinos se hicieron con la pelota. Pekes estaba muy solo arriba, aunque se sacó un disparo que se estrelló en el lateral de la red antes del descanso.

Molina introdujo a Palomeque por Palomares al salir del vestuario, buscando cortar el juego de la banda izquierda de los locales. Nada más comenzar, Robador cortó una espada de Jorge en falta, fuera del área, pero el colegiado no vio bien la jugada y mostró la roja directa al central García, que no había intervenido en la acción. Molina metió al canterano Jaime por Pekes, vio amarilla el lateral porque el trencilla decía no haber autorizado el cambio, pero Molina insistía en que su asistente sí. Las reiteradas protestas le costaron también la expulsión al técnico.

2 CD Huétor Tájar Cámara, Mazuecos, Quevedo, Gadea (Amador, min. 70), Javier Pérez, Heras, Jorge Díaz (Francisco Ariza, min. 86), Mario Fernández, Alberto Sánchez, Manu Daza y Eric Franc (David Aguilar, min. 89). 1 Linares Deportivo Robador, Palomares (Palomeque, min. 46), Lozano, Admonio, Pablo Ortiz, Juanfran, Sergio Ortiz, Pakes (Jaime, min. 50), Jorge Barba, Pablo Siles (Adri Gómez, min. 82) y Sergio García. Goles 0-1: Pablo Siles, min. 34. 1-1: Manu Daza, min. 35. 2-1: Alberto Heras, min.87. Árbitro Gonzalo, González Pérez. Colegio Sevillano. Mostró amarilla al local Alberto Sánchez. Por el Linares vieron amarilla Jaime, Barba y expulsó a Sergio García en el minuto 48 y al técnico Jaime Molina en el minuto 66. Incidencias Cerca de 200 espectadores en el Estadio Miguel Morato.

El Huétor desde eso momento embotelló al Linares hasta que Heras consiguió el tanto de la remontada para los locales en el 87, en posible fuera de juego, mientras el equipo azulillo había perdido la referencia ofensiva y no había conseguido crear peligro en la segunda mitad.

Dijo Jaime Molina en la sala de prensa del Morato: «Sobre el esfuerzo de mis jugadores estoy tremendamente orgulloso, mientras nos lo ha permitido el árbitro hemos competido fenomenal, e incluso después de la expulsión. Pero cuando pasan este tipo de cosas y el árbitro, a base de minarnos y de pequeñas faltitas, decisiones dividas para ellas y el segundo gol es un fuera de juego clarísimo. Espero que no suceda esto más».