Ismael: «Sé que vamos a pelear por estar arriba, ser campeones y subir» Juan Ferrando dando indicaciones a Ismael Gallar durante un entrenamiento en Linarejos. / ENRIQUE El lateral malagueño comenta que Ferrando insistió en su renovación y «si un entrenador te da confianza, tú debes devolvérsela» ÁNGEL MENDOZA Linares Miércoles, 5 julio 2017, 00:53

Comenzó la semana y el Linares Deportivo empezó con una mala noticia, el recurso no prosperó. Adiós a los Chus Hevia y Mario Martos, con los que el club contaba para la plantilla de la próxima temporada y que buscarán destino, el primero en la categoría de bronce y el segundo puede que vuelva a salir al extranjero.

Se avanzan las negociaciones que estaban abiertas para incorporar algún fichaje más estos días, la pretemporada está a la vuelta de la esquina y de momento tienen contrato Joselu, Juanfran y Luis Lara, el resto de los jugadores se ha ido despidiendo de la afición por redes sociales, el último en hacerlo fue David Gámiz dando gracias por todo lo vivido.

Sólo un fichaje, el centrocampista Pablo Ortiz, y una renovación, la del lateral Ismael Gallar. El segundo comentó: «La negociación no ha sido complicada porque el míster ha sido el que hecho hincapié en mí. Quería contar conmigo, me ve importante. Si un entrenador te da confianza, tú debes devolvérsela».

El malagueño de 21 años participó en 10 partidos en 2ªB como azulillo. «La verdad es que estoy descontento con los minutos jugados, pero ganas experiencia cuando compites con gente de más edad. Cuando te toca un compañero así (Joselu), es difícil, pero siempre trabajo al máximo para cuando me toque estar a mi mejor nivel».

Espera tener más minutos en Tercera, donde Ferrando apostará por laterales de largo recorrido y ahí es donde más cómodo se siente Ismael. «Tercera también es una categoría bonita -dijo-, donde los jugadores más veloces despuntaremos y haremos un juego vistoso, porque la diferencia de categorías en el fútbol está en la velocidad. A veces ves a gente debutar con 17 años en Primera y si les das 5 partidos se ve que son jugadores de Primera. El Linares es un gran club y sé que vamos a pelear por estar arriba, ser campeones y subir».

Añadió: «Yo he sido extremo desde que tenía 9 años en las categorías inferiores del Málaga, los dos últimos fue cuando empecé a jugar en el lateral. En el fútbol moderno los laterales son carrileros, tiramos para arriba. A mi pierna mala le doy un aprobado, no soy un diestro cerrado. La continuidad que te da jugar es la que me hará ver qué tipo de futbolista soy, cuando tenga esa presión en un partido complicado. Por fortuna, en Segunda B siempre lo hice bien y no me han pitado, pero será esta año cuando se verá el tipo de jugador que quiero llegar a ser».

Aunque aún falten muchos fichajes por llegar, Ismael le pidió a la afición «que esté tranquila, que vendrán los jugadores que tengas que venir y «trabajaremos todos juntos para devolver al Linares Deportivo donde se merece».