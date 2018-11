Linares Deportivo Iván Sales: «El míster me ha dado la oportunidad en una posición nueva, he ganado confianza» Iván Sales regateando a un rival en el Municipal de Linarejos. / ENRIQUE Sus dos asistencias de gol ante el Torreperogil y las soluciones que aporta al equipo ante las molestias de Rodri, le han devuelto a la titularidad en el Linares ÁNGEL MENDOZA LINARES Sábado, 10 noviembre 2018, 00:39

El Linares Deportivo ultima los preparativos para hacer frente a uno de los equipos que quiere aferrarse a la salvación lo antes posible. Un Poli Almería que viene de perder 2-0 en La Victoria y que recibe el domingo a las 12:00 a un Linares crecido por la buena racha.

De ello habló en rueda de prensa Iván Sales, el jugador castellonense que cada vez gusta más a la grada y que se ha hecho un hueco en el once de Arsenal en los últimos dos encuentros. Contó que el equipo llega con la moral alta y ganas de seguir la racha.

«Después de una semana positiva y de los tres partidos en los que sacamos 9 puntos, sabíamos que era complicado por ser tres derbis, hemos afrontado la semana bien. Fuera de casa siempre es difícil ganar, pero queremos seguir en esta línea positiva. Vamos a afrontarlo para sacar los 3 puntos».

Sobre su situación personal, Sales es un futbolista que llegó a Linares con la vitola de ser uno de los hombres llamados a marcar diferencias. Experiencia en Segunda B con el Espanyol B, Toledo, Aorebieta y La Roda, segundo puesto el año pasado con el Castellón en Tercera. Es un jugador con cualidades y experiencia para triunfar en el Linares.

En pretemporada llamó la atención su juego vertical y buenos centros, jugó una hora en su debut contra el Jaén en liga, pero después ha ido teniendo actuaciones intermitentes y sólo fue titular en casa contra el Vélez, donde los azulillos ganaron 2-0.

Después fue entrando desde banquillo y otros partidos se quedó sin jugar, pero debido a la baja de Rodri, Juan Arsenal le dio la oportunidad de entrar en el equipo como un jugador menos exterior y más interior. Sus dos asistencias la semana parada en la goleada al Torreperogil le confirman como un futbolista que puede aportar grandes cosas al equipo minero.

El propio Sales comentó a la prensa que «no estaba contando con muchos minutos, pero estos últimos partidos me han servido para coger confianza. El míster me ha dado la oportunidad en una posición nueva, no es la mía, y con trabajo intentaré ayudar siempre al equipo. Con ganas de seguir creciendo».

Pero lo mejor que tiene este Linares es justamente la polivalencia y el fondo de armario. Iván lo ha hecho bien jugando por dentro, aunque es un hombre de banda. Chinchilla se ha adaptado perfectamente al perfil de carrilero, aunque es extremo. Anaba ha tenido que hacer de pivote o lateral con solvencia, por poner algunos de los ejemplos más destacados.

«Se ve desde el principio de la temporada y se transmite en el campo, somos una piña. El que juega o el que no juega se ve que todos quieren aportar, es eso lo que hará que el equipo esté arriba a final de año» comentó el castellonense.

Volviendo al partido frente al Poli Almería, la plantilla prevé que será un encuentro de ponerse el mono de trabajo. El campo no está en las mejores condiciones, pero se puede jugar al fútbol de posesión que practica el Linares. Se miden a un equipo irregular, capaz de lo mejor y lo peor en un mismo partido, y eso es un arma de doble filo para el Poli Almería y para el propio Linares.

«Será un equipo aguerrido, que en su campo se encerrarán. Es un campo de césped artificial bastante antiguo. Seguiremos con la línea que llevamos, trabajar, siempre es difícil sumar fuera de casa y vamos a luchar para conseguirlo», aseguró Iván Sales.

Esta semana se viene comentando una y otra vez el tema de los pitos en Linarejos en los dos últimos derbis, pese a que el equipo iba ganando. El castellonense no entra en polémicas y entiende que la afición lo que quiere es ver goles y divertirse, pero no siempre es posible en todas las fases de un partido, y más cuando el rival te quita la pelota como hizo el Torredonjimeno en la segunda parte, o se encierra como el Torreperogil.

«Al final, la afición es soberana. Siempre nos gusta ganar con 3-0, buen juego y fútbol vistoso. Que nos sigan animando y apoyando como lo hacen, siempre lo hacen fuera de casa y eso se agradece muchísimo y estamos en una línea ascendente, positiva, a 2 puntos sólo del líder y con su ayuda conseguiremos estar ahí arriba», concluyó su intervención.